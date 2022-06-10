https://ria.ru/20220610/mech-1794457040.html

Ростов-на-Дону получил Меч Победы

Ростов-на-Дону получил Меч Победы - РИА Новости, 10.06.2022

Ростов-на-Дону получил Меч Победы

Городу воинской славы Ростову-на-Дону торжественно передали Меч Победы, символизирующий историческую доблесть и отвагу, сообщает пресс-служба городской... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T08:38

2022-06-10T08:38

2022-06-10T08:38

ростовская область

ростов-на-дону

ростовская область

великая отечественная война (1941-1945)

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн - РИА Новости. Городу воинской славы Ростову-на-Дону торжественно передали Меч Победы, символизирующий историческую доблесть и отвагу, сообщает пресс-служба городской администрации.Церемония состоялась в Зале славы центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве в четверг. Стальной символ, изготовленный уральскими оружейных дел мастерами, ростовской делегации вручила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Всего Мечи Победы получили 45 городов воинской славы из 29 регионов."Торжественная передача клинков стала одним из знаковых событий года, которые символизируют вклад в Победу фронтовых и тыловых регионов в 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.Меч соответствует государственному стандарту клинкового оружия. Вес изделия – 4,5 килограмма, длина клинка – 1 метр, а рукояти – 20 сантиметров. Клинок с одной стороны украшен растительным орнаментом и дарственной надписью. С другой - высечена цитата Александра Невского: "Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет". На цельнометаллических ножнах выгравированы портреты русских полководцев.Впервые Мечи Победы изготовили в городе Златоусте в 1945 году. Тогда Иосиф Сталин вручил наградное оружие главам государств антигитлеровской коалиции - президенту США Франклину Рузвельту и премьеру Великобритании Уинстону Черчиллю."От лица всех ростовчан выражаю слова глубокой признательности и благодарности за оказанные честь и доверие хранить уникальный подарок - Меч Победы. Уверяю, что он займет достойное место среди реликвий Ростова-на-Дону", - приводятся в сообщении слова главы администрации города Алексея Логвиненко.Почетное звание "Город воинской славы" присвоено Ростову-на-Дону указом президента России 5 мая 2008 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные его защитниками в борьбе за свободу и независимость страны в годы Великой Отечественной войны. Стела "Город воинской славы" была открыта 6 мая 2010 года в преддверии 65-летия Победы. Площадь, где установлен мемориал, получила название "Площадь Воинской славы". А в 2015 году Ростов-на-Дону включили в союз Городов воинской славы.

https://ria.ru/20220607/prazdnovanie-1793807401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростов-на-дону, ростовская область, великая отечественная война (1941-1945), общество