https://ria.ru/20220610/aleksandrova-1794284143.html

Милена Александрова: слово "конопля" перестает вызывать улыбку

Милена Александрова: слово "конопля" перестает вызывать улыбку - РИА Новости, 10.06.2022

Милена Александрова: слово "конопля" перестает вызывать улыбку

Промышленная, то есть безнаркотическая конопля является традиционной культурой для России, и ее производство в стране постепенно начинает возрождаться. Но чтобы РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T10:00

2022-06-10T10:00

2022-06-10T10:02

интервью

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794278342_0:409:2048:1561_1920x0_80_0_0_ca2029dab3a55f0001c151dbff9e4538.jpg

Промышленная, то есть безнаркотическая конопля является традиционной культурой для России, и ее производство в стране постепенно начинает возрождаться. Но чтобы вернуть утраченный статус мирового лидера в этой сфере, который был и у Советского Союза, и в царской России, нужны вложения на десятки миллиардов рублей, и эти инвестиции можно назвать стратегическими, заявила в интервью РИА Новости генеральный директор крупнейшего в России производителя технологической конопли группы компаний "Коноплекс" Милена Александрова. Спрос на продукцию из конопли, по ее словам, в мире будет только расти, ведь это сырье используется в производстве множества вещей: от пищевых добавок и пеньковолокна для набивки матрасов до биокомпозитных материалов и высококачественной бумаги, на которой печатается значительная часть мировой валюты. Беседовала Елена Орехова.– Конопля – сельскохозяйственная культура с богатой историей, когда-то – основа экономики царской России. Сейчас в нашей стране коноплеводство стало возрождаться. Почему это важно, и как быстро идет этот процесс?– По нашим оценкам, чтобы удовлетворить спрос внутреннего рынка в натуральном растительном сырье из конопли, нужно вложить порядка 40 миллиардов рублей в сельскохозяйственное, перерабатывающее направление и дальнейшее производство. В свою очередь это поможет нарастить площадь посевов до 100-110 тысяч гектаров. Сейчас, по данным Агропромышленной ассоциации коноплеводов (АПАК), посевы конопли в России занимают около 13 тысяч гектаров.Пенька, или конопляное волокно – самый известный продукт из промышленной конопли, один из главных экспортных товаров царской России, которая была мировым лидером в этой отрасли. А в СССР общий объем посевов под промышленной коноплей превышал 900 тысяч гектаров, что было абсолютным мировым рекордом. К сожалению, с 1960-х годов культура подверглась опале, посевы неуклонно снижались, и к началу 2000-х отрасль полностью исчезла.В 2007 году было принято распоряжение правительства, позволяющее культивировать в сельскохозяйственных целях промышленную, то есть безнаркотическую коноплю, которая не оказывает психотропного воздействия. В результате за последние годы в стране появилось сразу несколько проектов по ее выращиванию и переработке.– Какова на сегодня потребность российского рынка в технической конопле? Обеспечиваем ли мы себя этой культурой полностью, а если нет, какова доля импорта?– Напрямую Россия сейчас не ввозит продукцию из технической конопли в значимых объемах. Но импортируется огромное количество аналогов, в том числе искусственных и синтетических. Есть импорт очень дорогой продукции, натуральные составляющие в которой могли бы быть заменены конопляным волокном, например, матрасы. Российские производители определенную продукцию уже экспортируют: например, масла и пеньковолокно. Основным потребителем является Китай.Чтобы Россия восстановила утраченный статус, есть главные составляющие – подходящий климат и площади для посевов. У сегодняшних лидеров – Франции и Голландии – возможности в этом плане существенно меньше. Отечественному коноплеводству нужно лишь время и, конечно, поддержка государства.– Как производитель ощущает эти возможности? В чем заключается господдержка сейчас?– ООО "МИК", входящее в ГК "Коноплекс", в конце 2020 года заключило с правительством РФ концессионное соглашение сроком на 49 лет, в рамках которого создаем производственные мощности по выпуску целлюлозы из лубяных культур мощностью четыре тысячи тонн в год и с возможностью поэтапного расширения. Это первая концессия в сфере промышленности в стране. Проект реализуется по графику, сейчас мы на этапе проектирования.Подчеркну, что создание нового производства по выпуску целлюлозы финансируется только из частных средств – они составят более двух миллиардов рублей, а вклад государства выражается в предоставлении промышленной площадки. При этом производство будет в госсобственности, а концессионер получает право использовать его в течение 49 лет. Разумеется, значимость участия государства не только в предоставлении площадки: концессия сама по себе – важный шаг в легитимизации всей нашей отрасли. Ведь еще пять-семь лет назад и представить было нельзя, что производитель промышленной конопли сможет заключить с государством концессию на создание нового производства.Рассчитываем, что господдержка будет усиливаться, совместно с АПАК уже обращались по этому поводу в Минсельхоз и другие министерства. Это усиление могло бы выражаться в помощи как сельхозпроизводителям, так и промышленникам: первые могли бы рассчитывать на субсидии на погектарное возделывание и элитные семена, вторым актуальна помощь в виде субсидий на создание новых производственных линий.– А чем ценна целлюлоза из конопли? Само по себе звучит немного необычно, ведь первая сырьевая ассоциация – древесина.– Вообще один гектар конопли позволяет получить больше целлюлозы, чем один гектар леса. И конопля вырастет в том же объеме на том же месте через год, а лес, к сожалению, нет. А целлюлоза из конопли – самого высокого качества: именно из нее, например, печатается значительная часть мировой валюты.Но и традиционные сферы применения никуда не делись – из волокна конопли производится практически вся номенклатура канатно-шпагатной продукции, ее семена используют как источник масла, жиров, аминокислот, растительного протеина – то есть как пищевую добавку для спортсменов и для восстановления после болезни и стресса. В производстве продуктов питания российские производители полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка.Области, где отечественное производство сейчас особенно актуально – производство биоразлагаемой посуды и пакетов, экологически чистых биокомпозитных материалов и полимеров, фармацевтика, строительство. Из конопли также производят нетканые и теплоизоляционные материалы, которые используют в подкладках верхней одежды или матрасах – вместо кокосовой койры или джута, которые в наших широтах не растут.– Какие из этих направлений будут реализованы в новых проектах группы?– В 2020 году мы построили и запустили современный завод по производству масел, работаем над развитием направления по глубокой переработке волокна, в Пензе запускается линия по выпуску высококачественной пеньки. Объем инвестиций во все эти проекты измеряется миллиардами рублей.Делаем первые шаги в производстве тканей из конопляного волокна; в промышленных масштабах, кроме нас, пока этим никто не занимается.В прошлом году мы засеяли коноплей около двух тысяч гектаров, в этом году площади сопоставимы. Одно из приоритетных направлений – органическая конопля: в частности, мы уже культивируем определенные сорта на специально выделенных территориях без использования какой-либо химии.– С какими сложностями пришлось столкнуться?– Многие вещи создавали просто с нуля. Здесь речь идет, в первую очередь, о семенном фонде и селекционной работе. Но теперь, кроме трех еще советских сортов, у нас есть два новых – один дает больше волокна, другой "специализируется" на семенах и высоком содержании масла. Заканчиваем работу над третьим сортом, который планируем зарегистрировать к концу следующего года.Пока достаточно остро стоит вопрос специализированной сельскохозяйственной техники: ведь конопля вырастает до трех метров в высоту и отличается повышенной прочностью, поэтому для работы с ней требуется специальное оборудование. "Ростсельмаш" с нашим участием разработал уборочный комбайн, поэтому сейчас ждем регистрации и выпуска первой партии.Чуть хуже с техникой по глубокой переработке: оборудование по отжиму масла российские производители смогли доработать, а с отечественными аналогами по переработке волокна сложнее. Но уверена, что со временем получится решить и эту проблему.Слово "конопля" перестает вызывать улыбку, это именно стратегическая инвестиция. Сейчас главная задача – восстановить всю цепочку: от посевов до глубокой переработки и выпуска конечной продукции. И в первую очередь нужно развивать именно производство, ведь при росте спроса фермеры смогут нарастить посевы достаточно быстро. Уверена, что со временем и с помощью государства мы сможем полностью "реабилитировать" эту традиционную русскую культуру.

https://rsport.ria.ru/20211103/konoplya-1757422254.html

https://ria.ru/20200826/zavod-1576337842.html

https://ria.ru/20210904/ekonomika-1748678856.html

https://ria.ru/20210812/konoplya-1745520411.html

https://ria.ru/20210904/nalog-1748674750.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, экономика, россия