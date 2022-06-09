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Ульяновская область готовится к VIII Всероссийской летней универсиаде - РИА Новости, 09.06.2022
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Ульяновская область
https://ria.ru/20220609/universiada-1794307367.html
Ульяновская область готовится к VIII Всероссийской летней универсиаде
Ульяновская область готовится к VIII Всероссийской летней универсиаде - РИА Новости, 09.06.2022
Ульяновская область готовится к VIII Всероссийской летней универсиаде
В Ульяновской области вышла на завершающий этап подготовка к проведению VIII Всероссийской летней Универсиады, которая состоится с 3 по 15 июля, сообщает... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T15:43
2022-06-09T15:43
ульяновская область
ульяновская область
алексей русских
общество
россия
ульяновск
универсиада
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УЛЬЯНОВСК, 9 июн – РИА Новости. В Ульяновской области вышла на завершающий этап подготовка к проведению VIII Всероссийской летней Универсиады, которая состоится с 3 по 15 июля, сообщает пресс-служба регионального правительства.Область примет финалы Универсиады по шести видам спорта: шахматы, бадминтон, бокс, греко-римская борьба, спортивное ориентирование и тхэквондо. Также в Ульяновске пройдут торжественные церемонии открытия и закрытия соревнований.Спортивные объекты, объекты размещения и питания практически готовы к проведению соревнований. Регион продолжает закупать необходимый инвентарь и оборудование – часть уже поступила в спортивные школы и работает в тестовом режиме, говорится в сообщении пресс-службы.По данным министра физической культуры и спорта региона Рамиля Егорова, Ульяновскую область на универсиаде представит 81 студент из пяти местных вузов. Ожидается, что регион посетят более 1500 спортсменов, судей и гостей со всей России.Также в рамках программы Универсиады состоится Всероссийский форум волонтеров физической культуры и спорта.
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ульяновская область, алексей русских, общество, россия, ульяновск, универсиада
15:43 09.06.2022
 

Ульяновская область готовится к VIII Всероссийской летней универсиаде

© Фото : Правительство Ульяновской областиВ Ульяновской области подготовка к проведению VIII Всероссийской летней Универсиады вышла на завершающий этап
В Ульяновской области подготовка к проведению VIII Всероссийской летней Универсиады вышла на завершающий этап - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© Фото : Правительство Ульяновской области
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УЛЬЯНОВСК, 9 июн – РИА Новости. В Ульяновской области вышла на завершающий этап подготовка к проведению VIII Всероссийской летней Универсиады, которая состоится с 3 по 15 июля, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Область примет финалы Универсиады по шести видам спорта: шахматы, бадминтон, бокс, греко-римская борьба, спортивное ориентирование и тхэквондо. Также в Ульяновске пройдут торжественные церемонии открытия и закрытия соревнований.
"Важно создать комфортные условия пребывания и для спортсменов, и для зрителей – гостей и жителей региона. Особое внимание необходимо обратить на обеспечение безопасности на мероприятиях. Универсиада – не только имиджевая история для нашего региона. В процессе подготовки к этому крупному событию мы развиваем спортивную инфраструктуру, которой после проведения мероприятия будут пользоваться ульяновцы. Поэтому от нашей работы зависит привлечение жителей области, особенно молодежи, к здоровому образу жизни", - сказал глава региона Алексей Русских на заседании оргкомитета по проведению Универсиады.
Спортивные объекты, объекты размещения и питания практически готовы к проведению соревнований. Регион продолжает закупать необходимый инвентарь и оборудование – часть уже поступила в спортивные школы и работает в тестовом режиме, говорится в сообщении пресс-службы.
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По данным министра физической культуры и спорта региона Рамиля Егорова, Ульяновскую область на универсиаде представит 81 студент из пяти местных вузов. Ожидается, что регион посетят более 1500 спортсменов, судей и гостей со всей России.
Также в рамках программы Универсиады состоится Всероссийский форум волонтеров физической культуры и спорта.
 
Ульяновская областьУльяновская областьАлексей РусскихОбществоРоссияУльяновскУниверсиада
 
 
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