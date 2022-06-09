https://ria.ru/20220609/universiada-1794307367.html

Ульяновская область готовится к VIII Всероссийской летней универсиаде

Ульяновская область готовится к VIII Всероссийской летней универсиаде - РИА Новости, 09.06.2022

Ульяновская область готовится к VIII Всероссийской летней универсиаде

В Ульяновской области вышла на завершающий этап подготовка к проведению VIII Всероссийской летней Универсиады, которая состоится с 3 по 15 июля, сообщает... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T15:43

2022-06-09T15:43

2022-06-09T15:43

ульяновская область

ульяновская область

алексей русских

общество

россия

ульяновск

универсиада

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УЛЬЯНОВСК, 9 июн – РИА Новости. В Ульяновской области вышла на завершающий этап подготовка к проведению VIII Всероссийской летней Универсиады, которая состоится с 3 по 15 июля, сообщает пресс-служба регионального правительства.Область примет финалы Универсиады по шести видам спорта: шахматы, бадминтон, бокс, греко-римская борьба, спортивное ориентирование и тхэквондо. Также в Ульяновске пройдут торжественные церемонии открытия и закрытия соревнований.Спортивные объекты, объекты размещения и питания практически готовы к проведению соревнований. Регион продолжает закупать необходимый инвентарь и оборудование – часть уже поступила в спортивные школы и работает в тестовом режиме, говорится в сообщении пресс-службы.По данным министра физической культуры и спорта региона Рамиля Егорова, Ульяновскую область на универсиаде представит 81 студент из пяти местных вузов. Ожидается, что регион посетят более 1500 спортсменов, судей и гостей со всей России.Также в рамках программы Универсиады состоится Всероссийский форум волонтеров физической культуры и спорта.

https://ria.ru/20220520/chempionat-1789741281.html

ульяновская область

россия

ульяновск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ульяновская область, алексей русских, общество, россия, ульяновск, универсиада