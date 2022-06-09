Ульяновская область готовится к VIII Всероссийской летней универсиаде
© Фото : Правительство Ульяновской областиВ Ульяновской области подготовка к проведению VIII Всероссийской летней Универсиады вышла на завершающий этап
УЛЬЯНОВСК, 9 июн – РИА Новости. В Ульяновской области вышла на завершающий этап подготовка к проведению VIII Всероссийской летней Универсиады, которая состоится с 3 по 15 июля, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Область примет финалы Универсиады по шести видам спорта: шахматы, бадминтон, бокс, греко-римская борьба, спортивное ориентирование и тхэквондо. Также в Ульяновске пройдут торжественные церемонии открытия и закрытия соревнований.
"Важно создать комфортные условия пребывания и для спортсменов, и для зрителей – гостей и жителей региона. Особое внимание необходимо обратить на обеспечение безопасности на мероприятиях. Универсиада – не только имиджевая история для нашего региона. В процессе подготовки к этому крупному событию мы развиваем спортивную инфраструктуру, которой после проведения мероприятия будут пользоваться ульяновцы. Поэтому от нашей работы зависит привлечение жителей области, особенно молодежи, к здоровому образу жизни", - сказал глава региона Алексей Русских на заседании оргкомитета по проведению Универсиады.
Спортивные объекты, объекты размещения и питания практически готовы к проведению соревнований. Регион продолжает закупать необходимый инвентарь и оборудование – часть уже поступила в спортивные школы и работает в тестовом режиме, говорится в сообщении пресс-службы.
По данным министра физической культуры и спорта региона Рамиля Егорова, Ульяновскую область на универсиаде представит 81 студент из пяти местных вузов. Ожидается, что регион посетят более 1500 спортсменов, судей и гостей со всей России.
Также в рамках программы Универсиады состоится Всероссийский форум волонтеров физической культуры и спорта.