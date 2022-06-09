https://ria.ru/20220609/troemore-1794340164.html

"Потонем вместе": болгары ответили на идею включить Украину в "Троеморье"

"Потонем вместе": болгары ответили на идею включить Украину в "Троеморье" - РИА Новости, 09.06.2022

"Потонем вместе": болгары ответили на идею включить Украину в "Троеморье"

Во время конференции "Троеморье: инновации и энергетическая безопасность", прошедшей в Софии, прозвучало предложение включить Украину и Молдову в "Инициативу... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T17:04

2022-06-09T17:04

2022-06-09T18:31

в мире

дэниел фрид

барак обама

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евросоюз

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Во время конференции "Троеморье: инновации и энергетическая безопасность", прошедшей в Софии, прозвучало предложение включить Украину и Молдову в "Инициативу трех морей", пишет Dir.bg.Организация объединяет Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Литву, Латвию, Эстонию, Хорватию, Австрию, Словению, Болгарию и Румынию, охватывая территории между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. Заявленная цель — укрепление сотрудничества, прежде всего ради развития инфраструктур в энергетическом, транспортном и цифровом секторах.На конференции государств-участников по видеосвязи выступил координатор санкционной политики бывшего президента США Барака Обамы Дэниел Фрид. Именно он настоял на необходимости включения в организацию Киева, поскольку это, по его мнению, может снизить зависимость Европы от российского топлива."Одна из целей проекта "Инициатива трех морей" — энергетическая безопасность, сейчас этот вопрос стоит гораздо острее, чем несколько лет назад. Другая цель — создание инфраструктуры и связанности, к этой цели необходимо привлечь и Украину. Не американцам обсуждать, следует ли включать Украину в "Троеморье", это должны решить участники инициативы. Украина нуждается в альтернативной инфраструктуре, в том числе в сухопутных коридорах в Польшу, Румынию и Словакию. И, возможно, в морском коридоре в Болгарию. "Инициатива трех морей" может стать частью этих стратегических перемен", — заявил Фрид.Читатели сайта увидели в подобных инициативах попытки американского истеблишмента усилить контроль над Европой."Триморье" — инициатива европейцев, а Украина ни в ЕС, ни в НАТО не входит. Но из-за нее идут бои. <…> Спонсоры и гости "Троеморья" — США, одна из целей проекта — создание инфраструктуры для СПГ. Кто платит, тот музыку и заказывает", — считает комментатор с никнеймом Инфо."Три моря" — потонем вместе", — сыронизировал Мдаа."Американцы — спонсоры и хозяева "Трех морей". Инициатива — это инфраструктура для сжиженного природного газа", — написал Инфо."Что представляет собой этот Фрид? Он новый гауляйтер? Это инициатива Европы. Что вы, трусливые бандиты, здесь делаете?" — задался вопросом Glavanaka.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен реализовать план по восстановлению Украины, аналогичный плану Маршалла. Она отметила, что ЕС в этом проекте должен выступить в роли основного инвестора, а задачу восстановления страны будут решать сами украинцы.

https://ria.ru/20220607/oruzhie-1793783658.html

https://ria.ru/20220609/balkany-1794281770.html

https://ria.ru/20220606/serbiya-1793609070.html

https://ria.ru/20220606/samolet-1793495527.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, дэниел фрид, барак обама, урсула фон дер ляйен, польша, европа, украина, евросоюз, нато, еврокомиссия