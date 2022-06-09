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"Потонем вместе": болгары ответили на идею включить Украину в "Троеморье" - РИА Новости, 09.06.2022
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"Потонем вместе": болгары ответили на идею включить Украину в "Троеморье"
"Потонем вместе": болгары ответили на идею включить Украину в "Троеморье" - РИА Новости, 09.06.2022
"Потонем вместе": болгары ответили на идею включить Украину в "Троеморье"
Во время конференции "Троеморье: инновации и энергетическая безопасность", прошедшей в Софии, прозвучало предложение включить Украину и Молдову в "Инициативу... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T17:04
2022-06-09T18:31
в мире
дэниел фрид
барак обама
урсула фон дер ляйен
польша
европа
украина
евросоюз
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Во время конференции "Троеморье: инновации и энергетическая безопасность", прошедшей в Софии, прозвучало предложение включить Украину и Молдову в "Инициативу трех морей", пишет Dir.bg.Организация объединяет Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Литву, Латвию, Эстонию, Хорватию, Австрию, Словению, Болгарию и Румынию, охватывая территории между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. Заявленная цель — укрепление сотрудничества, прежде всего ради развития инфраструктур в энергетическом, транспортном и цифровом секторах.На конференции государств-участников по видеосвязи выступил координатор санкционной политики бывшего президента США Барака Обамы Дэниел Фрид. Именно он настоял на необходимости включения в организацию Киева, поскольку это, по его мнению, может снизить зависимость Европы от российского топлива."Одна из целей проекта "Инициатива трех морей" — энергетическая безопасность, сейчас этот вопрос стоит гораздо острее, чем несколько лет назад. Другая цель — создание инфраструктуры и связанности, к этой цели необходимо привлечь и Украину. Не американцам обсуждать, следует ли включать Украину в "Троеморье", это должны решить участники инициативы. Украина нуждается в альтернативной инфраструктуре, в том числе в сухопутных коридорах в Польшу, Румынию и Словакию. И, возможно, в морском коридоре в Болгарию. "Инициатива трех морей" может стать частью этих стратегических перемен", — заявил Фрид.Читатели сайта увидели в подобных инициативах попытки американского истеблишмента усилить контроль над Европой."Триморье" — инициатива европейцев, а Украина ни в ЕС, ни в НАТО не входит. Но из-за нее идут бои. &lt;…&gt; Спонсоры и гости "Троеморья" — США, одна из целей проекта — создание инфраструктуры для СПГ. Кто платит, тот музыку и заказывает", — считает комментатор с никнеймом Инфо."Три моря" — потонем вместе", — сыронизировал Мдаа."Американцы — спонсоры и хозяева "Трех морей". Инициатива — это инфраструктура для сжиженного природного газа", — написал Инфо."Что представляет собой этот Фрид? Он новый гауляйтер? Это инициатива Европы. Что вы, трусливые бандиты, здесь делаете?" — задался вопросом Glavanaka.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен реализовать план по восстановлению Украины, аналогичный плану Маршалла. Она отметила, что ЕС в этом проекте должен выступить в роли основного инвестора, а задачу восстановления страны будут решать сами украинцы.
https://ria.ru/20220607/oruzhie-1793783658.html
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польша
европа
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в мире, дэниел фрид, барак обама, урсула фон дер ляйен, польша, европа, украина, евросоюз, нато, еврокомиссия
17:04 09.06.2022 (обновлено: 18:31 09.06.2022)
 
"Потонем вместе": болгары ответили на идею включить Украину в "Троеморье"

Читатели Dir.bg раскритиковали идею американцев включить Украину в "Инициативу трех морей"

© AFP 2022 / John ThysБывший главный координатор санкционной политики Госдепартамента США Дэниел Фрид
Бывший главный координатор санкционной политики Госдепартамента США Дэниел Фрид - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© AFP 2022 / John Thys
Бывший главный координатор санкционной политики Госдепартамента США Дэниел Фрид. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Во время конференции "Троеморье: инновации и энергетическая безопасность", прошедшей в Софии, прозвучало предложение включить Украину и Молдову в "Инициативу трех морей", пишет Dir.bg.
Организация объединяет Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Литву, Латвию, Эстонию, Хорватию, Австрию, Словению, Болгарию и Румынию, охватывая территории между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. Заявленная цель — укрепление сотрудничества, прежде всего ради развития инфраструктур в энергетическом, транспортном и цифровом секторах.
Здание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 16:43
"Вот это наглость!" Болгары возмутились запросами Киева на поставки оружия
На конференции государств-участников по видеосвязи выступил координатор санкционной политики бывшего президента США Барака Обамы Дэниел Фрид. Именно он настоял на необходимости включения в организацию Киева, поскольку это, по его мнению, может снизить зависимость Европы от российского топлива.
"Одна из целей проекта "Инициатива трех морей" — энергетическая безопасность, сейчас этот вопрос стоит гораздо острее, чем несколько лет назад. Другая цель — создание инфраструктуры и связанности, к этой цели необходимо привлечь и Украину. Не американцам обсуждать, следует ли включать Украину в "Троеморье", это должны решить участники инициативы. Украина нуждается в альтернативной инфраструктуре, в том числе в сухопутных коридорах в Польшу, Румынию и Словакию. И, возможно, в морском коридоре в Болгарию. "Инициатива трех морей" может стать частью этих стратегических перемен", — заявил Фрид.
Читатели сайта увидели в подобных инициативах попытки американского истеблишмента усилить контроль над Европой.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
Вчера, 15:05
В США раскрыли, чем обернется одобрение заявки Украины на вступление в ЕС
"Триморье" — инициатива европейцев, а Украина ни в ЕС, ни в НАТО не входит. Но из-за нее идут бои. <…> Спонсоры и гости "Троеморья" — США, одна из целей проекта — создание инфраструктуры для СПГ. Кто платит, тот музыку и заказывает", — считает комментатор с никнеймом Инфо.

"Триморье" — якобы европейская инициатива. И какой-то американец проявляет свою смекалку. Это показывает, что ЕС и все проекты — на самом деле американские инструменты управления. Весь ЕС находится под контролем США", — констатирует Някой.

"Три моря" — потонем вместе", — сыронизировал Мдаа.
"Американцы — спонсоры и хозяева "Трех морей". Инициатива — это инфраструктура для сжиженного природного газа", — написал Инфо.
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 22:14
Сербия должна ускорить интеграцию в Евросоюз, заявил Вучич
"Что представляет собой этот Фрид? Он новый гауляйтер? Это инициатива Европы. Что вы, трусливые бандиты, здесь делаете?" — задался вопросом Glavanaka.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен реализовать план по восстановлению Украины, аналогичный плану Маршалла. Она отметила, что ЕС в этом проекте должен выступить в роли основного инвестора, а задачу восстановления страны будут решать сами украинцы.
Самолет Ил-96 специального летного отряда Россия - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 15:17
"Бесшабашные дураки": болгары возмутились закрытию неба для борта Лаврова
 
В миреДэниел ФридБарак ОбамаУрсула фон дер ЛяйенПольшаЕвропаУкраинаЕвросоюзНАТОЕврокомиссия
 
 
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