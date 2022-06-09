17:04 09.06.2022 (обновлено: 18:31 09.06.2022)
"Потонем вместе": болгары ответили на идею включить Украину в "Троеморье"
Читатели Dir.bg раскритиковали идею американцев включить Украину в "Инициативу трех морей"
© AFP 2022 / John ThysБывший главный координатор санкционной политики Госдепартамента США Дэниел Фрид
Бывший главный координатор санкционной политики Госдепартамента США Дэниел Фрид. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Во время конференции "Троеморье: инновации и энергетическая безопасность", прошедшей в Софии, прозвучало предложение включить Украину и Молдову в "Инициативу трех морей", пишет Dir.bg.
Организация объединяет Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Литву, Латвию, Эстонию, Хорватию, Австрию, Словению, Болгарию и Румынию, охватывая территории между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. Заявленная цель — укрепление сотрудничества, прежде всего ради развития инфраструктур в энергетическом, транспортном и цифровом секторах.
На конференции государств-участников по видеосвязи выступил координатор санкционной политики бывшего президента США Барака Обамы Дэниел Фрид. Именно он настоял на необходимости включения в организацию Киева, поскольку это, по его мнению, может снизить зависимость Европы от российского топлива.
"Одна из целей проекта "Инициатива трех морей" — энергетическая безопасность, сейчас этот вопрос стоит гораздо острее, чем несколько лет назад. Другая цель — создание инфраструктуры и связанности, к этой цели необходимо привлечь и Украину. Не американцам обсуждать, следует ли включать Украину в "Троеморье", это должны решить участники инициативы. Украина нуждается в альтернативной инфраструктуре, в том числе в сухопутных коридорах в Польшу, Румынию и Словакию. И, возможно, в морском коридоре в Болгарию. "Инициатива трех морей" может стать частью этих стратегических перемен", — заявил Фрид.
Читатели сайта увидели в подобных инициативах попытки американского истеблишмента усилить контроль над Европой.
"Триморье" — якобы европейская инициатива. И какой-то американец проявляет свою смекалку. Это показывает, что ЕС и все проекты — на самом деле американские инструменты управления. Весь ЕС находится под контролем США", — констатирует Някой.
"Три моря" — потонем вместе", — сыронизировал Мдаа.
"Американцы — спонсоры и хозяева "Трех морей". Инициатива — это инфраструктура для сжиженного природного газа", — написал Инфо.
"Что представляет собой этот Фрид? Он новый гауляйтер? Это инициатива Европы. Что вы, трусливые бандиты, здесь делаете?" — задался вопросом Glavanaka.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен реализовать план по восстановлению Украины, аналогичный плану Маршалла. Она отметила, что ЕС в этом проекте должен выступить в роли основного инвестора, а задачу восстановления страны будут решать сами украинцы.