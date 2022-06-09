https://ria.ru/20220609/sanktsii-1794360122.html

Зеленский ввел персональные санкции против Путина

Зеленский ввел персональные санкции против Путина - РИА Новости, 09.06.2022

Зеленский ввел персональные санкции против Путина

Владимир Зеленский подписал указ, которым вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении персональных санкций в отношении... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T17:58

2022-06-09T17:58

2022-06-09T18:43

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ, которым вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении персональных санкций в отношении президента России Владимира Путина."Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 июня 2022 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)", - говорится в указе Зеленского на сайте офиса президента.В приложении список тех, в отношении кого вводятся санкции, под первым номером президент РФ. Также санкции вводятся против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы правительства Михаила Мишустина, первого замглавы правительства Андрея Белоусова, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Помимо них в списке все замы главы правительства: Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, Юрий Борисов, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Юрий Трутнев.Кроме того, ограничения коснулись главы МИД России Сергея Лаврова, Министра внутренних дел Владимира Колокольцева, Министра обороны Сергея Шойгу и 236 российских вузов, в том числе МГУ, МГТУ, МФТИ и СПбГУ.Отмечается, что санкции вводятся бессрочно. Среди них блокирование активов, ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.Указ вступает в силу со дня его опубликования.

https://ria.ru/20220609/pushkov-1794132469.html

https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788333303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, в мире, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков (спецпредставитель президента), михаил мишустин, андрей белоусов, московский физико-технический институт, санкт-петербургский государственный университет