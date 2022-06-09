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Зеленский ввел персональные санкции против Путина - РИА Новости, 09.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/sanktsii-1794360122.html
Зеленский ввел персональные санкции против Путина
Зеленский ввел персональные санкции против Путина - РИА Новости, 09.06.2022
Зеленский ввел персональные санкции против Путина
Владимир Зеленский подписал указ, которым вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении персональных санкций в отношении... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T17:58
2022-06-09T18:43
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
владимир путин
украина
россия
в мире
санкции в отношении россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ, которым вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении персональных санкций в отношении президента России Владимира Путина."Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 июня 2022 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)", - говорится в указе Зеленского на сайте офиса президента.В приложении список тех, в отношении кого вводятся санкции, под первым номером президент РФ. Также санкции вводятся против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы правительства Михаила Мишустина, первого замглавы правительства Андрея Белоусова, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Помимо них в списке все замы главы правительства: Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, Юрий Борисов, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Юрий Трутнев.Кроме того, ограничения коснулись главы МИД России Сергея Лаврова, Министра внутренних дел Владимира Колокольцева, Министра обороны Сергея Шойгу и 236 российских вузов, в том числе МГУ, МГТУ, МФТИ и СПбГУ.Отмечается, что санкции вводятся бессрочно. Среди них блокирование активов, ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.Указ вступает в силу со дня его опубликования.
https://ria.ru/20220609/pushkov-1794132469.html
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владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, в мире, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков (спецпредставитель президента), михаил мишустин, андрей белоусов, московский физико-технический институт, санкт-петербургский государственный университет
17:58 09.06.2022 (обновлено: 18:43 09.06.2022)
 
Зеленский ввел персональные санкции против Путина

Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против Путина

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ, которым вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении персональных санкций в отношении президента России Владимира Путина.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 июня 2022 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)", - говорится в указе Зеленского на сайте офиса президента.
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В приложении список тех, в отношении кого вводятся санкции, под первым номером президент РФ. Также санкции вводятся против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы правительства Михаила Мишустина, первого замглавы правительства Андрея Белоусова, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Помимо них в списке все замы главы правительства: Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, Юрий Борисов, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Юрий Трутнев.
Кроме того, ограничения коснулись главы МИД России Сергея Лаврова, Министра внутренних дел Владимира Колокольцева, Министра обороны Сергея Шойгу и 236 российских вузов, в том числе МГУ, МГТУ, МФТИ и СПбГУ.
Отмечается, что санкции вводятся бессрочно. Среди них блокирование активов, ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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