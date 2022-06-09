https://ria.ru/20220609/rosturizm-1794183914.html

Ростуризм назвал регионы, куда летом можно дешево улететь на чартере

Ростуризм назвал регионы, куда летом можно дешево улететь на чартере - РИА Новости, 09.06.2022

Ростуризм назвал регионы, куда летом можно дешево улететь на чартере

Ростуризм расширил список регионов, куда летом из Москвы и Санкт-Петербурга можно отправиться на отдых по доступной цене, сообщает ведомство в соцсетях. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T11:19

2022-06-09T11:19

2022-06-09T11:19

туризм

туризм

новости - туризм

москва

санкт-петербург

тобольск

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

республика карелия

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Ростуризм расширил список регионов, куда летом из Москвы и Санкт-Петербурга можно отправиться на отдых по доступной цене, сообщает ведомство в соцсетях.Так, с 10 июня запускаются туры на Камчатку и в Чечню, через два дня — на Алтай, с 16 июня — в Карелию, а с 23 июня — в Тобольск.В Бурятию чартеры отправятся со 2 июля, в Приморье — с 20 июля, а еще через пару дней — на Сахалин.С 1 августа недорогие перелеты станут доступны для желающих попасть в Калининградскую область.Чартерные перевозки в Татарстан и Дагестан будут продолжаться все лето.

https://ria.ru/20220530/yaroslavl-1790787382.html

москва

санкт-петербург

тобольск

республика карелия

калининградская область

камчатский край

республика алтай

приморский край

сахалин

республика бурятия

республика татарстан (татарстан)

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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