https://ria.ru/20220609/rosturizm-1794183914.html
Ростуризм назвал регионы, куда летом можно дешево улететь на чартере
Ростуризм назвал регионы, куда летом можно дешево улететь на чартере - РИА Новости, 09.06.2022
Ростуризм назвал регионы, куда летом можно дешево улететь на чартере
Ростуризм расширил список регионов, куда летом из Москвы и Санкт-Петербурга можно отправиться на отдых по доступной цене, сообщает ведомство в соцсетях. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:19
2022-06-09T11:19
2022-06-09T11:19
туризм
туризм
новости - туризм
москва
санкт-петербург
тобольск
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
республика карелия
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Ростуризм расширил список регионов, куда летом из Москвы и Санкт-Петербурга можно отправиться на отдых по доступной цене, сообщает ведомство в соцсетях.Так, с 10 июня запускаются туры на Камчатку и в Чечню, через два дня — на Алтай, с 16 июня — в Карелию, а с 23 июня — в Тобольск.В Бурятию чартеры отправятся со 2 июля, в Приморье — с 20 июля, а еще через пару дней — на Сахалин.С 1 августа недорогие перелеты станут доступны для желающих попасть в Калининградскую область.Чартерные перевозки в Татарстан и Дагестан будут продолжаться все лето.
https://ria.ru/20220530/yaroslavl-1790787382.html
москва
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республика карелия
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камчатский край
республика алтай
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сахалин
республика бурятия
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Ростуризм назвал регионы, куда летом можно дешево улететь на чартере
Ростуризм в июне планирует открыть чартерную перевозку в Карелию, на Алтай и Камчатку