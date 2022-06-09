23:30 09.06.2022 (обновлено: 23:38 09.06.2022)
Мужчина пытался покончить с собой в церкви в Петербурге
Росгвардия: мужчина попытался покончить с собой в Благовещенской церкви в Петербурге
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Мужчина, по предварительным данным, попытался покончить с собой в Благовещенской церкви в Санкт-Петербурге, сообщает управление Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.
Как отмечается, наряд вневедомственной охраны по Красногвардейскому району получил сообщение об инциденте в Благовещенской церкви на Пискаревском проспекте, 41 около 17.53 мск в четверг.
Как сообщает региональное управление Росгвардии в своем Telegram-канале, по предварительной информации, попытку самоубийства совершил мужчина 1991 года рождения, на место была вызвана скорая помощь. Сотрудники ведомства обеспечили охрану места происшествия до прибытия следственно-оперативной группы.
Как сообщили в Санкт-Петербургской митрополии, мужчина, попытавшийся совершить самоубийство в Благовещенском храме в Петербурге, посещал его и ранее,.
"Никто из прихожан и сотрудников церкви не пострадал. Дежурные по храму сразу же вызвали скорую помощь и полицию. Молодой человек был срочно госпитализирован. Со слов настоятеля и дежурных, он периодически посещал Благовещенский храм. Почему для попытки самоубийства молодой человек выбрал церковь - сказать сложно", – говорится в сообщении официального канала Санкт-Петербургской митрополии в Telegram.
Официальным комментарием ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по поводу этого инцидента РИА Новости пока не располагает.
Позже управление Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу сообщило, что мужчина скончался, однако не уточнило, когда именно. "Росгвардия проведет проверку законности ношения оружия погибшим", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Других пострадавших в результате инцидента нет.