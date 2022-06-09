https://ria.ru/20220609/muzhchina-1794433367.html

Мужчина пытался покончить с собой в церкви в Петербурге

Мужчина пытался покончить с собой в церкви в Петербурге - РИА Новости, 09.06.2022

Мужчина пытался покончить с собой в церкви в Петербурге

Мужчина, по предварительным данным, попытался покончить с собой в Благовещенской церкви в Санкт-Петербурге, сообщает управление Росгвардии по Петербургу и... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T23:30

2022-06-09T23:30

2022-06-09T23:38

происшествия

санкт-петербург

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

красногвардейский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Мужчина, по предварительным данным, попытался покончить с собой в Благовещенской церкви в Санкт-Петербурге, сообщает управление Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.Как отмечается, наряд вневедомственной охраны по Красногвардейскому району получил сообщение об инциденте в Благовещенской церкви на Пискаревском проспекте, 41 около 17.53 мск в четверг.Как сообщает региональное управление Росгвардии в своем Telegram-канале, по предварительной информации, попытку самоубийства совершил мужчина 1991 года рождения, на место была вызвана скорая помощь. Сотрудники ведомства обеспечили охрану места происшествия до прибытия следственно-оперативной группы.Как сообщили в Санкт-Петербургской митрополии, мужчина, попытавшийся совершить самоубийство в Благовещенском храме в Петербурге, посещал его и ранее,."Никто из прихожан и сотрудников церкви не пострадал. Дежурные по храму сразу же вызвали скорую помощь и полицию. Молодой человек был срочно госпитализирован. Со слов настоятеля и дежурных, он периодически посещал Благовещенский храм. Почему для попытки самоубийства молодой человек выбрал церковь - сказать сложно", – говорится в сообщении официального канала Санкт-Петербургской митрополии в Telegram.Официальным комментарием ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по поводу этого инцидента РИА Новости пока не располагает.Позже управление Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу сообщило, что мужчина скончался, однако не уточнило, когда именно. "Росгвардия проведет проверку законности ношения оружия погибшим", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Других пострадавших в результате инцидента нет.

https://ria.ru/20220531/yalta-1791971878.html

https://ria.ru/20220513/ubiystvo-1788375549.html

санкт-петербург

красногвардейский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), красногвардейский район