https://ria.ru/20220608/termoplast-1793976148.html
В Татарстане создали уникальную технологию получения термопласта
В Татарстане создали уникальную технологию получения термопласта - РИА Новости, 08.06.2022
В Татарстане создали уникальную технологию получения термопласта
Ученые Казанского федерального университета совместно с партнерами-производственниками разработали уникальную технологию создания суперконструкционного полимера РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T13:43
2022-06-08T13:43
2022-06-08T15:25
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
экономика
рустам минниханов
казанский (приволжский) федеральный университет
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КАЗАНЬ, 8 июн – РИА Новости. Ученые Казанского федерального университета совместно с партнерами-производственниками разработали уникальную технологию создания суперконструкционного полимера полифениленсульфида (ПФС, аналог зарубежного PPS), который востребован, в частности, в авиационной и ракетно-космической промышленности и до сих пор приобретался за рубежом, сообщил гендиректор компании "Татнефтехиминвест-холдинг" Рафинат Яруллин.ПФС – стратегический материал, необходимый для создания композитов, широко используемых, например, в авиационной, ракетно-космической, электротехнической промышленности, автомобилестроении. Сейчас термопласт производится в Японии, Южной Корее, США и Китае. Таким образом, создав технологию и установку по производству полифениленсульфида, ученые КФУ решают проблему импортозамещения в стратегически важных для страны отраслях промышленности."Это конструкционный полимер. Если обычные полимеры выдерживают температуру до 100-120 градусов, то у этого термостойкость – за 200-240 градусов… Это разработка, которая нужна для многих отраслей. Это как раз те "костыли", на которые промышленность опирается, и это импорт. Необходимо эти "костыли" сейчас выбить и иметь собственные здоровые ноги. Казанский университет, промышленники сделали все необходимое, чтобы запустить эту пилотную установку", - сказал Яруллин журналистам.По словам главы "Татнефтехиминвест-холдинга", разработчики данных технологии и установки намерены участвовать в тендере минпромторга РФ, сумма которого составит порядка 1 миллиарда рублей. Яруллин уточнил, что для производства полифениленсульфида необходимы хлорные соединения, которые в Татарстане не производятся, поэтому республика прорабатывает вопросы кооперации с предприятиями в Башкирии, Волгограде, Нижнем Новгороде.Как рассказал профессор кафедры органической и медицинской химии, ведущий научный сотрудник лаборатории исследований органических соединений Химического института имени А.М. Бутлерова КФУ Игорь Антипин, мощность пилотной установки – 5 тонн в год в соответствии с техническим заданием в рамках госконтракта с минпромторгом РФ. Сейчас прорабатывается вопрос масштабирования производства до 150-500 тонн. Ученый уточнил, что, по данным таможенной службы, в РФ импортируется более 210 тонн полифениленсульфида. Потребности же в термопласте, по его словам, составляют порядка 1 тысячи тонн, и с появлением отечественного производства могут еще более возрасти.Установка по производству полифениленсульфида, разместившаяся на территории казанского технополиса "Химград", – детище ученых Казанского федерального университета, специалистов инженерно-внедренческого центра "Инжехим" и научно-технологического центра "Ахмадуллины". Планируется, что она войдет в научно-производственный кластер по суперконструкционным материалам, идею создания которого в Татарстане одобрил президент республики Рустам Минниханов.
https://ria.ru/20220602/znak-1792592773.html
https://ria.ru/20220603/bars-1792871929.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика татарстан (татарстан), экономика, рустам минниханов, казанский (приволжский) федеральный университет
КАЗАНЬ, 8 июн – РИА Новости. Ученые Казанского федерального университета совместно с партнерами-производственниками разработали уникальную технологию создания суперконструкционного полимера полифениленсульфида (ПФС, аналог зарубежного PPS), который востребован, в частности, в авиационной и ракетно-космической промышленности и до сих пор приобретался за рубежом, сообщил гендиректор компании "Татнефтехиминвест-холдинг" Рафинат Яруллин.
ПФС – стратегический материал, необходимый для создания композитов, широко используемых, например, в авиационной, ракетно-космической, электротехнической промышленности, автомобилестроении. Сейчас термопласт производится в Японии
, Южной Корее
, США
и Китае
. Таким образом, создав технологию и установку по производству полифениленсульфида, ученые КФУ
решают проблему импортозамещения в стратегически важных для страны отраслях промышленности.
"Это конструкционный полимер. Если обычные полимеры выдерживают температуру до 100-120 градусов, то у этого термостойкость – за 200-240 градусов… Это разработка, которая нужна для многих отраслей. Это как раз те "костыли", на которые промышленность опирается, и это импорт. Необходимо эти "костыли" сейчас выбить и иметь собственные здоровые ноги. Казанский университет, промышленники сделали все необходимое, чтобы запустить эту пилотную установку", - сказал Яруллин журналистам.
По словам главы "Татнефтехиминвест-холдинга", разработчики данных технологии и установки намерены участвовать в тендере минпромторга РФ
, сумма которого составит порядка 1 миллиарда рублей. Яруллин уточнил, что для производства полифениленсульфида необходимы хлорные соединения, которые в Татарстане не производятся, поэтому республика прорабатывает вопросы кооперации с предприятиями в Башкирии, Волгограде
, Нижнем Новгороде
.
Как рассказал профессор кафедры органической и медицинской химии, ведущий научный сотрудник лаборатории исследований органических соединений Химического института имени А.М. Бутлерова КФУ Игорь Антипин, мощность пилотной установки – 5 тонн в год в соответствии с техническим заданием в рамках госконтракта с минпромторгом РФ. Сейчас прорабатывается вопрос масштабирования производства до 150-500 тонн. Ученый уточнил, что, по данным таможенной службы, в РФ импортируется более 210 тонн полифениленсульфида. Потребности же в термопласте, по его словам, составляют порядка 1 тысячи тонн, и с появлением отечественного производства могут еще более возрасти.
Установка по производству полифениленсульфида, разместившаяся на территории казанского технополиса "Химград", – детище ученых Казанского федерального университета, специалистов инженерно-внедренческого центра "Инжехим" и научно-технологического центра "Ахмадуллины". Планируется, что она войдет в научно-производственный кластер по суперконструкционным материалам, идею создания которого в Татарстане одобрил президент республики Рустам Минниханов
.