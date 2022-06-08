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Эксперты определили самые дешевые авиамаршруты для отдыха в июне - РИА Новости, 08.06.2022
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Туризм
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Эксперты определили самые дешевые авиамаршруты для отдыха в июне
Эксперты определили самые дешевые авиамаршруты для отдыха в июне - РИА Новости, 08.06.2022
Эксперты определили самые дешевые авиамаршруты для отдыха в июне
Эксперты назвали маршруты, по которым в первый месяц лета можно найти самые недорогие перелеты, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T05:51
2022-06-08T05:51
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Эксперты назвали маршруты, по которым в первый месяц лета можно найти самые недорогие перелеты, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали средние цены на билеты в одну сторону из самых популярных российских городов по поисковым запросам клиентов. Оказалось, что чаще всего на первый летний месяц путешественники ищут вылеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга и Казани.Из столицы дешевле всего отправиться в Архангельск (в среднем за 2,3 тысячи рублей), в Калининград (3,2 тысячи рублей) и Санкт-Петербург (3,3 тысячи рублей). Билет в Тюмень стоит в среднем 3,4 тысячи рублей, а в Ульяновск — 3,7 тысячи рублей.Петербуржцам выгоднее всего слетать в Калининград (2,4 тысячи рублей), а в столицу и Архангельск — за три тысячи.Жители Сочи могут посетить Москву и Минеральные Воды за 3,5 тысячи рублей, а заплатив на 100 рублей больше, отправиться в Казань.Из Екатеринбурга выгоднее всего улететь в Нягань — всего за 3,2 тысячи рублей. Стоимость авиабилета в столицу достигает четырех тысяч рублей.Недорогой перелет из Казани в июне можно совершить до Саранска (три тысячи рублей) и Санкт-Петербурга — на тысячу дороже. Добавив еще 100 рублей, казанцы могут попасть в Москву и Кострому.
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05:51 08.06.2022
 
Эксперты определили самые дешевые авиамаршруты для отдыха в июне

OneTwoTrip назвал авиабилеты в Архангельск и Калининград самыми дешевыми для визита в июне

© Depositphotos / oroch2Рыбная деревня, Калининград
Рыбная деревня, Калининград - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© Depositphotos / oroch2
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Эксперты назвали маршруты, по которым в первый месяц лета можно найти самые недорогие перелеты, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали средние цены на билеты в одну сторону из самых популярных российских городов по поисковым запросам клиентов. Оказалось, что чаще всего на первый летний месяц путешественники ищут вылеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга и Казани.
Из столицы дешевле всего отправиться в Архангельск (в среднем за 2,3 тысячи рублей), в Калининград (3,2 тысячи рублей) и Санкт-Петербург (3,3 тысячи рублей). Билет в Тюмень стоит в среднем 3,4 тысячи рублей, а в Ульяновск — 3,7 тысячи рублей.
Петербуржцам выгоднее всего слетать в Калининград (2,4 тысячи рублей), а в столицу и Архангельск — за три тысячи.
Жители Сочи могут посетить Москву и Минеральные Воды за 3,5 тысячи рублей, а заплатив на 100 рублей больше, отправиться в Казань.
Из Екатеринбурга выгоднее всего улететь в Нягань — всего за 3,2 тысячи рублей. Стоимость авиабилета в столицу достигает четырех тысяч рублей.
Недорогой перелет из Казани в июне можно совершить до Саранска (три тысячи рублей) и Санкт-Петербурга — на тысячу дороже. Добавив еще 100 рублей, казанцы могут попасть в Москву и Кострому.
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