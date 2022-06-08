https://ria.ru/20220608/puteshestviya-1793764099.html

Эксперты определили самые дешевые авиамаршруты для отдыха в июне

Эксперты определили самые дешевые авиамаршруты для отдыха в июне - РИА Новости, 08.06.2022

Эксперты определили самые дешевые авиамаршруты для отдыха в июне

Эксперты назвали маршруты, по которым в первый месяц лета можно найти самые недорогие перелеты, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T05:51

2022-06-08T05:51

2022-06-08T05:51

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Эксперты назвали маршруты, по которым в первый месяц лета можно найти самые недорогие перелеты, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали средние цены на билеты в одну сторону из самых популярных российских городов по поисковым запросам клиентов. Оказалось, что чаще всего на первый летний месяц путешественники ищут вылеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга и Казани.Из столицы дешевле всего отправиться в Архангельск (в среднем за 2,3 тысячи рублей), в Калининград (3,2 тысячи рублей) и Санкт-Петербург (3,3 тысячи рублей). Билет в Тюмень стоит в среднем 3,4 тысячи рублей, а в Ульяновск — 3,7 тысячи рублей.Петербуржцам выгоднее всего слетать в Калининград (2,4 тысячи рублей), а в столицу и Архангельск — за три тысячи.Жители Сочи могут посетить Москву и Минеральные Воды за 3,5 тысячи рублей, а заплатив на 100 рублей больше, отправиться в Казань.Из Екатеринбурга выгоднее всего улететь в Нягань — всего за 3,2 тысячи рублей. Стоимость авиабилета в столицу достигает четырех тысяч рублей.Недорогой перелет из Казани в июне можно совершить до Саранска (три тысячи рублей) и Санкт-Петербурга — на тысячу дороже. Добавив еще 100 рублей, казанцы могут попасть в Москву и Кострому.

https://ria.ru/20220530/yaroslavl-1790787382.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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