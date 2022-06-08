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Группировка ВСУ в Донбассе несет значительные потери, заявило Минобороны

Группировка ВСУ в Донбассе несет значительные потери, заявило Минобороны - РИА Новости, 08.06.2022

Группировка ВСУ в Донбассе несет значительные потери, заявило Минобороны

Украинские войска несут большие людские потери в Донбассе, заявил на ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T11:20

2022-06-08T11:20

2022-06-08T12:45

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украинские войска несут большие людские потери в Донбассе, заявил на ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.Он уточнил, что ВСУ также потеряли шесть танков, 15 боевых бронированных машин, 36 орудий полевой артиллерии и минометов, четыре установки реактивной системы залпового огня "Град" и более 20 единиц автомобильной техники.Накануне президент Украины Владимир Зеленский на видеоконференции, организованной британской газетой Financial Times, признал, что ВСУ уступают российской армии в плане техники, поэтому не способны наступать.Кроме того, 1 июня Зеленский в интервью телеканалу Newsmax сообщил, что украинские войска ежедневно теряют в боях 60-100 человек убитыми и 500 ранеными.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220527/zapad-1790899125.html

https://ria.ru/20220608/azovstal-1793748652.html

россия

донбасс

донецкая народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о крупных потерях ВСУ в ходе освобождения Святогорска Брифинг Минобороны России (11.00 8 июня 2022 г.). Украинская группировка на Донбассе несет значительные потери в живой силе, вооружении и военной технике. Только в ходе освобождения СВЯТОГОРСКА в Донецкой Народной Республике за три дня боёв потери украинских войск составили более трехсот националистов, шесть танков, 15 боевых бронированных машин различных типов, 36 орудий полевой артиллерии и минометов, четыре установки реактивной системы залпового огня «Град» и свыше двадцати единиц автомобильной техники. 2022-06-08T11:20 true PT3M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины