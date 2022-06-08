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Группировка ВСУ в Донбассе несет значительные потери, заявило Минобороны - РИА Новости, 08.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/poteri-1793920608.html
Группировка ВСУ в Донбассе несет значительные потери, заявило Минобороны
Группировка ВСУ в Донбассе несет значительные потери, заявило Минобороны - РИА Новости, 08.06.2022
Группировка ВСУ в Донбассе несет значительные потери, заявило Минобороны
Украинские войска несут большие людские потери в Донбассе, заявил на ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T11:20
2022-06-08T12:45
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украинские войска несут большие людские потери в Донбассе, заявил на ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.Он уточнил, что ВСУ также потеряли шесть танков, 15 боевых бронированных машин, 36 орудий полевой артиллерии и минометов, четыре установки реактивной системы залпового огня "Град" и более 20 единиц автомобильной техники.Накануне президент Украины Владимир Зеленский на видеоконференции, организованной британской газетой Financial Times, признал, что ВСУ уступают российской армии в плане техники, поэтому не способны наступать.Кроме того, 1 июня Зеленский в интервью телеканалу Newsmax сообщил, что украинские войска ежедневно теряют в боях 60-100 человек убитыми и 500 ранеными.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия
донбасс
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Минобороны РФ о крупных потерях ВСУ в ходе освобождения Святогорска
Брифинг Минобороны России (11.00 8 июня 2022 г.). Украинская группировка на Донбассе несет значительные потери в живой силе, вооружении и военной технике. Только в ходе освобождения СВЯТОГОРСКА в Донецкой Народной Республике за три дня боёв потери украинских войск составили более трехсот националистов, шесть танков, 15 боевых бронированных машин различных типов, 36 орудий полевой артиллерии и минометов, четыре установки реактивной системы залпового огня «Град» и свыше двадцати единиц автомобильной техники.
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
11:20 08.06.2022 (обновлено: 12:45 08.06.2022)
 
Группировка ВСУ в Донбассе несет значительные потери, заявило Минобороны

Минобороны: группировка ВСУ в Донбассе несет значительные потери в живой силе и технике

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украинские войска несут большие людские потери в Донбассе, заявил на ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"Украинская группировка на Донбассе несет значительные потери в живой силе, вооружении и военной технике. Только в ходе освобождения Святогорска в Донецкой Народной Республике за три дня боев потери украинских войск составили более 300 националистов", — сказал генерал-майор.
Он уточнил, что ВСУ также потеряли шесть танков, 15 боевых бронированных машин, 36 орудий полевой артиллерии и минометов, четыре установки реактивной системы залпового огня "Град" и более 20 единиц автомобильной техники.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский на видеоконференции, организованной британской газетой Financial Times, признал, что ВСУ уступают российской армии в плане техники, поэтому не способны наступать.
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Кроме того, 1 июня Зеленский в интервью телеканалу Newsmax сообщил, что украинские войска ежедневно теряют в боях 60-100 человек убитыми и 500 ранеными.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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