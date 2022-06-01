https://ria.ru/20220601/voyska-1792238322.html

ВСУ ежедневно теряют 60-100 человек убитыми, заявил Зеленский

ВСУ ежедневно теряют 60-100 человек убитыми, заявил Зеленский - РИА Новости, 01.06.2022

ВСУ ежедневно теряют 60-100 человек убитыми, заявил Зеленский

Украинские войска ежедневно теряют в боях 60-100 человек убитыми и 500 ранеными, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T07:33

2022-06-01T07:33

2022-06-01T10:42

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

донбасс

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска ежедневно теряют в боях 60-100 человек убитыми и 500 ранеными, заявил Владимир Зеленский."Самая сложная ситуация на востоке Украины... Ситуация очень сложная, мы теряем 60-100 солдат в день убитыми в бою и около 500 человек ранеными", - заявил Зеленский в интервью телеканалу Newsmax.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220601/ispolzovanie-1792234542.html

украина

россия

донбасс

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Максим Горбачев

в мире, украина, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр