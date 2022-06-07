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Зеленский признал, что Украина не способна наступать - РИА Новости, 07.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/ukraina-1793765399.html
Зеленский признал, что Украина не способна наступать
Зеленский признал, что Украина не способна наступать - РИА Новости, 07.06.2022
Зеленский признал, что Украина не способна наступать
Владимир Зеленский признал, что Украина проигрывает России в плане техники и поэтому не может наступать, сообщает британская газета Financial Times. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T15:43
2022-06-07T22:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что Украина проигрывает России в плане техники и поэтому не может наступать, сообщает британская газета Financial Times.В мае советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина может начать наступление в начале июля, когда получит необходимые для этого западные вооружения.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью. Новый пакет американской военной помощи включает четыре современные реактивные системы залпового огня HIMARS, способные в передаваемом оснащении поражать цели на расстоянии до 80 километров.Владимир Зеленский ранее пообещал не использовать эти системы для нанесения ударов по территории России. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что у Москвы нет кредита доверия к украинской стороне, ведь минские договоренности также перестали существовать по вине Киева.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
15:43 07.06.2022 (обновлено: 22:38 07.06.2022)
 
Зеленский признал, что Украина не способна наступать

FT: Зеленский признал, что Украина уступает России в технике и не способна наступать

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что Украина проигрывает России в плане техники и поэтому не может наступать, сообщает британская газета Financial Times.

"Мы уступаем в плане техники, поэтому мы не способны наступать. Мы потерпим больше потерь, а люди являются моим приоритетом", — приводится в статье заявление Зеленского с видеоконференции, организованной самим изданием.

В мае советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина может начать наступление в начале июля, когда получит необходимые для этого западные вооружения.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью. Новый пакет американской военной помощи включает четыре современные реактивные системы залпового огня HIMARS, способные в передаваемом оснащении поражать цели на расстоянии до 80 километров.
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Владимир Зеленский ранее пообещал не использовать эти системы для нанесения ударов по территории России. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что у Москвы нет кредита доверия к украинской стороне, ведь минские договоренности также перестали существовать по вине Киева.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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