https://ria.ru/20220608/kot-1794035262.html

В Театре эстрады рассказали об обязанностях кота Якова Фишмана

В Театре эстрады рассказали об обязанностях кота Якова Фишмана - РИА Новости, 08.06.2022

В Театре эстрады рассказали об обязанностях кота Якова Фишмана

В Театре эстрады имени Аркадия Райкина рассказали, как работает кот Яков Моисеевич Фишман, и поздравили пушистого коллегу со Всемирным днем петербургский котов. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T16:32

2022-06-08T16:32

2022-06-08T16:32

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. В Театре эстрады имени Аркадия Райкина рассказали, как работает кот Яков Моисеевич Фишман, и поздравили пушистого коллегу со Всемирным днем петербургский котов. Об этом сообщается на странице учреждения во "ВКонтакте". "Яша занимает ответственную, и, главное, важную должность "мурчальника" отдела по прокату репертуара", — поясняют в посте. Он "в театре незаменим". "Ответственно обходит все служебные кабинеты, фойе, репетиционные залы и особенно внимательно осматривает театральный буфет", — рассказывают в соцсети. В День кошек в России 1 марта 2021 года три постояльца "Республики кошек", которая объединяет два котокафе в Петербурге и Музей кошки в Ленинградской области, отправились на службу в городские учреждения культуры. Среди них был и вальяжный черно-белый кот Яша. Он поступил в Театр эстрады. Впоследствии его стали называть Яковом Моисеевичем Фишманом и присвоили ему статус театрального кота-талисмана.

https://ria.ru/20220607/dontsova-1793429355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, россия, санкт-петербург, ленинградская область, театр, кошки, животные