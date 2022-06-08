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В Театре эстрады рассказали об обязанностях кота Якова Фишмана - РИА Новости, 08.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220608/kot-1794035262.html
В Театре эстрады рассказали об обязанностях кота Якова Фишмана
В Театре эстрады рассказали об обязанностях кота Якова Фишмана - РИА Новости, 08.06.2022
В Театре эстрады рассказали об обязанностях кота Якова Фишмана
В Театре эстрады имени Аркадия Райкина рассказали, как работает кот Яков Моисеевич Фишман, и поздравили пушистого коллегу со Всемирным днем петербургский котов. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T16:32
2022-06-08T16:32
культура
новости культуры
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ленинградская область
театр
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животные
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. В Театре эстрады имени Аркадия Райкина рассказали, как работает кот Яков Моисеевич Фишман, и поздравили пушистого коллегу со Всемирным днем петербургский котов. Об этом сообщается на странице учреждения во "ВКонтакте". "Яша занимает ответственную, и, главное, важную должность "мурчальника" отдела по прокату репертуара", — поясняют в посте. Он "в театре незаменим". "Ответственно обходит все служебные кабинеты, фойе, репетиционные залы и особенно внимательно осматривает театральный буфет", — рассказывают в соцсети. В День кошек в России 1 марта 2021 года три постояльца "Республики кошек", которая объединяет два котокафе в Петербурге и Музей кошки в Ленинградской области, отправились на службу в городские учреждения культуры. Среди них был и вальяжный черно-белый кот Яша. Он поступил в Театр эстрады. Впоследствии его стали называть Яковом Моисеевичем Фишманом и присвоили ему статус театрального кота-талисмана.
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новости культуры, россия, санкт-петербург, ленинградская область, театр, кошки, животные
16:32 08.06.2022
 
В Театре эстрады рассказали об обязанностях кота Якова Фишмана

Кот Яков Фишман незаменим на своей службе, рассказали в Театре эстрады

CC BY-SA 4.0 / Театр Эстрады / Фасад Театра Эстрады им. А. РайкинаЗдание театра эстрады имени А. И. Райкина
Здание театра эстрады имени А. И. Райкина - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
CC BY-SA 4.0 / Театр Эстрады / Фасад Театра Эстрады им. А. Райкина
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. В Театре эстрады имени Аркадия Райкина рассказали, как работает кот Яков Моисеевич Фишман, и поздравили пушистого коллегу со Всемирным днем петербургский котов. Об этом сообщается на странице учреждения во "ВКонтакте".
"Яша занимает ответственную, и, главное, важную должность "мурчальника" отдела по прокату репертуара", — поясняют в посте.
Он "в театре незаменим". "Ответственно обходит все служебные кабинеты, фойе, репетиционные залы и особенно внимательно осматривает театральный буфет", — рассказывают в соцсети.
В День кошек в России 1 марта 2021 года три постояльца "Республики кошек", которая объединяет два котокафе в Петербурге и Музей кошки в Ленинградской области, отправились на службу в городские учреждения культуры. Среди них был и вальяжный черно-белый кот Яша. Он поступил в Театр эстрады. Впоследствии его стали называть Яковом Моисеевичем Фишманом и присвоили ему статус театрального кота-талисмана.
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