https://ria.ru/20220608/derbent-1793911811.html

Гид из Дербента извинилась за возмутившую общественность экскурсию

Гид из Дербента извинилась за возмутившую общественность экскурсию - РИА Новости, 08.06.2022

Гид из Дербента извинилась за возмутившую общественность экскурсию

Гид из Дербента публично извинилась за экскурсию с нестандартным рассказом об истории крепости Нарын-Кала, видеоролик размещен в Telegram-канале Дербентского... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T11:47

2022-06-08T11:47

2022-06-08T11:47

туризм

госдума рф

гид

дербент

республика дагестан

новости - туризм

туризм

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746520199_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_a1f9dcfe8b92d7ce11e18e7cec16fa1e.jpg

МАХАЧКАЛА, 8 июн — РИА Новости. Гид из Дербента публично извинилась за экскурсию с нестандартным рассказом об истории крепости Нарын-Кала, видеоролик размещен в Telegram-канале Дербентского музея-заповедника."Дело в том, что я это сделала не со зла. Я хотела преподнести детям интересную информацию таким образом. Хочу принести свои извинения доктору исторических наук и профессору Александру Абакаровичу Кудрявцеву и руководству музея-заповедника в лице директора Чеснокова Виктора Викторовича. Я правда не хотела, чтобы так получилось. Все ошибаются в таком возрасте", — сказала девушка.Уточняется, что гидом были грубо нарушены установленные правила проведения экскурсий, выразившиеся в искажении текста и этических правил поведения. Приняты меры по недопущению подобных случаев.Ранее в соцсетях распространился ролик, на котором гид рассказывает туристам историю древнего города и панибратски называет академика Александра Кудрявцева Сашкой: "Здесь Сашка проводил раскопки", "Сашка построил лотки". Видео вызвало возмущение общественности, депутат Госдумы Хизри Абакаров раскритиковал работу экскурсовода и принес извинения академику.

https://ria.ru/20220606/krym-1793565394.html

дербент

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

госдума рф, гид, дербент, республика дагестан, новости - туризм, туризм, туристы