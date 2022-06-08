https://ria.ru/20220608/derbent-1793911811.html
Гид из Дербента извинилась за возмутившую общественность экскурсию
Гид из Дербента извинилась за возмутившую общественность экскурсию - РИА Новости, 08.06.2022
Гид из Дербента извинилась за возмутившую общественность экскурсию
Гид из Дербента публично извинилась за экскурсию с нестандартным рассказом об истории крепости Нарын-Кала, видеоролик размещен в Telegram-канале Дербентского... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T11:47
2022-06-08T11:47
2022-06-08T11:47
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МАХАЧКАЛА, 8 июн — РИА Новости. Гид из Дербента публично извинилась за экскурсию с нестандартным рассказом об истории крепости Нарын-Кала, видеоролик размещен в Telegram-канале Дербентского музея-заповедника."Дело в том, что я это сделала не со зла. Я хотела преподнести детям интересную информацию таким образом. Хочу принести свои извинения доктору исторических наук и профессору Александру Абакаровичу Кудрявцеву и руководству музея-заповедника в лице директора Чеснокова Виктора Викторовича. Я правда не хотела, чтобы так получилось. Все ошибаются в таком возрасте", — сказала девушка.Уточняется, что гидом были грубо нарушены установленные правила проведения экскурсий, выразившиеся в искажении текста и этических правил поведения. Приняты меры по недопущению подобных случаев.Ранее в соцсетях распространился ролик, на котором гид рассказывает туристам историю древнего города и панибратски называет академика Александра Кудрявцева Сашкой: "Здесь Сашка проводил раскопки", "Сашка построил лотки". Видео вызвало возмущение общественности, депутат Госдумы Хизри Абакаров раскритиковал работу экскурсовода и принес извинения академику.
https://ria.ru/20220606/krym-1793565394.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, гид, дербент, республика дагестан, новости - туризм, туризм, туристы
Гид из Дербента извинилась за возмутившую общественность экскурсию
Гид из Дербента извинилась за возмутившую общественность экскурсию по крепости Нарын-Кала
МАХАЧКАЛА, 8 июн — РИА Новости. Гид из Дербента публично извинилась за экскурсию с нестандартным рассказом об истории крепости Нарын-Кала, видеоролик размещен в Telegram-канале Дербентского музея-заповедника.
"Дело в том, что я это сделала не со зла. Я хотела преподнести детям интересную информацию таким образом. Хочу принести свои извинения доктору исторических наук и профессору Александру Абакаровичу Кудрявцеву и руководству музея-заповедника в лице директора Чеснокова Виктора Викторовича. Я правда не хотела, чтобы так получилось. Все ошибаются в таком возрасте", — сказала девушка.
Уточняется, что гидом были грубо нарушены установленные правила проведения экскурсий, выразившиеся в искажении текста и этических правил поведения. Приняты меры по недопущению подобных случаев.
Ранее в соцсетях распространился ролик, на котором гид рассказывает туристам историю древнего города и панибратски называет академика Александра Кудрявцева Сашкой: "Здесь Сашка проводил раскопки", "Сашка построил лотки". Видео вызвало возмущение общественности, депутат Госдумы Хизри Абакаров раскритиковал работу экскурсовода и принес извинения академику.