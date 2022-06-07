https://ria.ru/20220607/ukraina-1793664494.html
Сенатор заявил о пророссийском большинстве в Херсоне и Запорожье
Сенатор заявил о пророссийском большинстве в Херсоне и Запорожье - РИА Новости, 07.06.2022
Сенатор заявил о пророссийском большинстве в Херсоне и Запорожье
Жители Херсона и Запорожья настроены пророссийски, если переговоры Москвы и Киева состоятся, нужно учитывать эти настроения, заявил РИА Новости во вторник... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T10:20
2022-06-07T10:20
2022-06-07T10:23
специальная военная операция на украине
в мире
ситуация в днр и лнр
россия
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херсонская область
запорожская область
совет федерации рф
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Жители Херсона и Запорожья настроены пророссийски, если переговоры Москвы и Киева состоятся, нужно учитывать эти настроения, заявил РИА Новости во вторник сенатор от Крыма Сергей Цеков.Ранее "Известия" написали, что в новом соглашении с Украиной, если Киев пойдет на контакт с Москвой, не будет обсуждаться статус Херсонской и Запорожской областей, также, как закрыт для Москвы вопрос с Крымом и Донбассом."Я нахожусь на фестивале в Ялте, здесь присутствует делегация из Херсонской и Запорожской областей. Мы общаемся", - сказал политик. Он подчеркнул, что большинство жителей этих областей настроены пророссийски, и в возможных переговорах с Киевом нужно учитывать эту их позицию.При этом, полагает Цеков, Киев на словах будет бороться за юго-восток. "Они однозначно не будут согласны ни с Донбассом (со статусом Донбасса), ни с новыми областями", - отметил он.Вместе с тем, по мнению законодателя, мирные переговоры всегда возможны, в том числе "и с условием полной капитуляции Украины".
https://ria.ru/20220606/zaporozhe-1793579337.html
https://ria.ru/20220604/integratsiya-1793077794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, россия, украина, херсонская область , запорожская область, совет федерации рф, сергей цеков
10:20 07.06.2022 (обновлено: 10:23 07.06.2022)
Сенатор заявил о пророссийском большинстве в Херсоне и Запорожье
Сенатор Цеков считает, что большинство жителей Херсона и Запорожья настроены пророссийски