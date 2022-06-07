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Кошек и собак впервые вылечили от рака на сибирском ускорителе нейтронов - РИА Новости, 07.06.2022
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Наука
https://ria.ru/20220607/rak-1793686780.html
Кошек и собак впервые вылечили от рака на сибирском ускорителе нейтронов
Кошек и собак впервые вылечили от рака на сибирском ускорителе нейтронов - РИА Новости, 07.06.2022
Кошек и собак впервые вылечили от рака на сибирском ускорителе нейтронов
Сибирские ученые впервые в мире вылечили крупных млекопитающих – кошек и собак - с раковыми опухолями по методике бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) на... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T11:46
2022-06-07T11:48
наука
россия
российская академия наук
новосибирский государственный университет
онкология
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НОВОСИБИРСК, 7 июн – РИА Новости. Сибирские ученые впервые в мире вылечили крупных млекопитающих – кошек и собак - с раковыми опухолями по методике бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) на ускорительном источнике нейтронов, сообщил Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН), где проходили исследования."Кошкам и собакам вводили борсодержащий препарат и облучали на ускорительном источнике нейтронов, после чего был отмечен регресс опухолей и улучшение общего состояния животных. Это первое в мире исследование in vivo на крупных млекопитающих с использованием подобного ускорителя, которое является серьезным шагом к клиническим испытаниям с людьми", - говорится в сообщении.В научном институте пояснили, что в рамках эксперимента были пролечены 15 кошек и собак со злокачественными опухолями. Эксперимент проводился непосредственно на организмах животных. Незадолго до начала облучения кошкам и собакам вводили препарат адресной доставки бора, затем их погружали в медикаментозный сон и фиксировали под ускорителем. Процедура облучения продолжалась в среднем 2 часа. Во время нее проводился мониторинговый контроль основных физиологических параметров животных."За 50-летнюю историю методики по всему миру было проведено достаточно много экспериментов, но до сих пор в публикациях не отмечалось исследований на крупных млекопитающих с использованием ускорительных источников нейтронов. В этом отношении мы являемся абсолютными лидерами. Можно констатировать, что эффект БНЗТ получен не только на клеточных культурах и лабораторных мышах, но и на крупных млекопитающих — кошках и собаках, а в дальнейшем, возможно, на кроликах и свиньях. В широком смысле это обязательный этап внедрения БНЗТ-технологий в медицинскую практику", - приводятся в сообщении слова автора исследования, завлабораторией ядерной и инновационной медицины физического факультета Новосибирского госуниверситета (НГУ) Владимира Каныгина.Ученый отметил, что эксперимент включал только животных с возникшими естественным путем опухолями (а не привитыми, как у лабораторных мышей). У кошек и собак, как правило, развиваются сходные виды рака в тех же органах, что и у людей. Кроме того, биологические и терапевтические реакции на опухоли у домашних животных являются лучшими моделями реакций тканей человека, чем тела мелких грызунов. Таким образом, исследование является ключевым в тестировании технологий БНЗТ перед клиническим этапом исследований на человеке, отмечают исследователи.Бор-нейтронозахватная терапия (БНЗТ) — методика избирательного уничтожения клеток злокачественных опухолей путем накопления в них изотопа бор-10 и последующего облучения пучком нейтронов. Бор поглощает нейтроны, в клетке происходит ядерная реакция с большим выделением энергии. Это приводит к ее гибели. В России запущена госпрограмма по переводу ускорительного источника нейтронов, построенного в ИЯФ СО РАН, в клиническую фазу. В 2023-2024 годах специалисты института изготовят и поставят источник в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина" для проведения доклинических и клинических испытаний БНЗТ.
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россия, российская академия наук, новосибирский государственный университет, онкология
11:46 07.06.2022 (обновлено: 11:48 07.06.2022)
 
Кошек и собак впервые вылечили от рака на сибирском ускорителе нейтронов

Кошек и собак впервые в мире вылечили от рака на сибирском ускорителе нейтронов

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПробирки с образцами крови
Пробирки с образцами крови - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Пробирки с образцами крови. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 7 июн – РИА Новости. Сибирские ученые впервые в мире вылечили крупных млекопитающих – кошек и собак - с раковыми опухолями по методике бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) на ускорительном источнике нейтронов, сообщил Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН), где проходили исследования.
"Кошкам и собакам вводили борсодержащий препарат и облучали на ускорительном источнике нейтронов, после чего был отмечен регресс опухолей и улучшение общего состояния животных. Это первое в мире исследование in vivo на крупных млекопитающих с использованием подобного ускорителя, которое является серьезным шагом к клиническим испытаниям с людьми", - говорится в сообщении.
В научном институте пояснили, что в рамках эксперимента были пролечены 15 кошек и собак со злокачественными опухолями. Эксперимент проводился непосредственно на организмах животных. Незадолго до начала облучения кошкам и собакам вводили препарат адресной доставки бора, затем их погружали в медикаментозный сон и фиксировали под ускорителем. Процедура облучения продолжалась в среднем 2 часа. Во время нее проводился мониторинговый контроль основных физиологических параметров животных.
"За 50-летнюю историю методики по всему миру было проведено достаточно много экспериментов, но до сих пор в публикациях не отмечалось исследований на крупных млекопитающих с использованием ускорительных источников нейтронов. В этом отношении мы являемся абсолютными лидерами. Можно констатировать, что эффект БНЗТ получен не только на клеточных культурах и лабораторных мышах, но и на крупных млекопитающих — кошках и собаках, а в дальнейшем, возможно, на кроликах и свиньях. В широком смысле это обязательный этап внедрения БНЗТ-технологий в медицинскую практику", - приводятся в сообщении слова автора исследования, завлабораторией ядерной и инновационной медицины физического факультета Новосибирского госуниверситета (НГУ) Владимира Каныгина.
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В России начали клинические испытания препарата для лечения рака груди
Ученый отметил, что эксперимент включал только животных с возникшими естественным путем опухолями (а не привитыми, как у лабораторных мышей). У кошек и собак, как правило, развиваются сходные виды рака в тех же органах, что и у людей. Кроме того, биологические и терапевтические реакции на опухоли у домашних животных являются лучшими моделями реакций тканей человека, чем тела мелких грызунов. Таким образом, исследование является ключевым в тестировании технологий БНЗТ перед клиническим этапом исследований на человеке, отмечают исследователи.
Бор-нейтронозахватная терапия (БНЗТ) — методика избирательного уничтожения клеток злокачественных опухолей путем накопления в них изотопа бор-10 и последующего облучения пучком нейтронов. Бор поглощает нейтроны, в клетке происходит ядерная реакция с большим выделением энергии. Это приводит к ее гибели. В России запущена госпрограмма по переводу ускорительного источника нейтронов, построенного в ИЯФ СО РАН, в клиническую фазу. В 2023-2024 годах специалисты института изготовят и поставят источник в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина" для проведения доклинических и клинических испытаний БНЗТ.
Доцент Института Перспективных материалов и технологий НИУ МИЭТ Сергей Дубков
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