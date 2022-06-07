https://ria.ru/20220607/puteshestviya-1793644893.html
"Уральские авиалинии" отменили рейсы на Юг России до конца сентября
"Уральские авиалинии" отменили рейсы на Юг России до конца сентября - РИА Новости, 07.06.2022
"Уральские авиалинии" отменили рейсы на Юг России до конца сентября
Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила рейсы в ряд аэропортов юга России с 1 июля до 30 сентября, сообщила пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T09:45
2022-06-07T09:45
2022-06-07T10:31
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила рейсы в ряд аэропортов юга России с 1 июля до 30 сентября, сообщила пресс-служба перевозчика.В списке — Краснодар, Симферополь, Анапа, Геленджик, Ростов-на-Дону и Воронеж.Пассажиры, купившие авиабилеты в указанные аэропорты с вылетами до 30 сентября, могут оформить возврат полной стоимости проездных документов или обменять их на другие направления. Например, на Минеральные Воды, Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Махачкалу, Владикавказ и Москву.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, россия, краснодар, симферополь
09:45 07.06.2022 (обновлено: 10:31 07.06.2022)
"Уральские авиалинии" отменили рейсы на Юг России до конца сентября
"Уральские авиалинии" отменили рейсы в шесть аэропортов Юга России с 1 июля по 30 сентября
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила рейсы в ряд аэропортов юга России с 1 июля до 30 сентября, сообщила пресс-служба перевозчика.
В списке — Краснодар, Симферополь, Анапа, Геленджик, Ростов-на-Дону и Воронеж.
Пассажиры, купившие авиабилеты в указанные аэропорты с вылетами до 30 сентября, могут оформить возврат полной стоимости проездных документов или обменять их на другие направления. Например, на Минеральные Воды, Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Махачкалу, Владикавказ и Москву.