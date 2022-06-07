https://ria.ru/20220607/puteshestviya-1793644893.html

"Уральские авиалинии" отменили рейсы на Юг России до конца сентября

"Уральские авиалинии" отменили рейсы на Юг России до конца сентября - РИА Новости, 07.06.2022

"Уральские авиалинии" отменили рейсы на Юг России до конца сентября

Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила рейсы в ряд аэропортов юга России с 1 июля до 30 сентября, сообщила пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T09:45

2022-06-07T09:45

2022-06-07T10:31

туризм

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россия

краснодар

симферополь

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила рейсы в ряд аэропортов юга России с 1 июля до 30 сентября, сообщила пресс-служба перевозчика.В списке — Краснодар, Симферополь, Анапа, Геленджик, Ростов-на-Дону и Воронеж.Пассажиры, купившие авиабилеты в указанные аэропорты с вылетами до 30 сентября, могут оформить возврат полной стоимости проездных документов или обменять их на другие направления. Например, на Минеральные Воды, Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Махачкалу, Владикавказ и Москву.

https://ria.ru/20220530/yaroslavl-1790787382.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, россия, краснодар, симферополь