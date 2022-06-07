https://ria.ru/20220607/puteshestviya-1793431457.html

Названы самые популярные маршруты для путешествий на День России

Названы самые популярные маршруты для путешествий на День России - РИА Новости, 07.06.2022

Названы самые популярные маршруты для путешествий на День России

Туроператоры назвали самые популярные внутренние направления для коротких поездок на День России, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T05:59

2022-06-07T05:59

2022-06-07T06:02

туризм

туризм

новости - туризм

россия

казань

сочи

ассоциация туроператоров россии (атор)

санкт-петербург

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Туроператоры назвали самые популярные внутренние направления для коротких поездок на День России, сообщает АТОР.В этом году россияне отдыхают три дня, с 11 июня по 13 июня, поскольку к празднику присоединились выходные. Участники рынка рассказали, что за год спрос на короткие путешествия в эти даты вырос незначительно — примерно на пять процентов.Наибольший интерес вызывает Сочи (до 75 процентов всех туров продано туда), экскурсионные поездки в Санкт-Петербург, Калининград, а также отдых в Карелии и Кавминводах. Кроме того, многие туристы собрались в Дагестан, Казань и Москву.Крым, Анапу и Геленджик бронируют меньше, чем раньше, из-за невозможности добраться туда на самолете.По данным участников рынка, сейчас еще можно приобрести путевки в обе столицы, Казань, Карелию, Псков, Новгород. В Дагестане и Калининградской области мест в гостиницах почти нет.

https://ria.ru/20220530/yaroslavl-1790787382.html

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сочи

санкт-петербург

москва

республика карелия

минеральные воды

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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