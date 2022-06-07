https://ria.ru/20220607/puteshestviya-1793431457.html
Названы самые популярные маршруты для путешествий на День России
Названы самые популярные маршруты для путешествий на День России - РИА Новости, 07.06.2022
Названы самые популярные маршруты для путешествий на День России
Туроператоры назвали самые популярные внутренние направления для коротких поездок на День России, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T05:59
2022-06-07T05:59
2022-06-07T06:02
туризм
туризм
новости - туризм
россия
казань
сочи
ассоциация туроператоров россии (атор)
санкт-петербург
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Туроператоры назвали самые популярные внутренние направления для коротких поездок на День России, сообщает АТОР.В этом году россияне отдыхают три дня, с 11 июня по 13 июня, поскольку к празднику присоединились выходные. Участники рынка рассказали, что за год спрос на короткие путешествия в эти даты вырос незначительно — примерно на пять процентов.Наибольший интерес вызывает Сочи (до 75 процентов всех туров продано туда), экскурсионные поездки в Санкт-Петербург, Калининград, а также отдых в Карелии и Кавминводах. Кроме того, многие туристы собрались в Дагестан, Казань и Москву.Крым, Анапу и Геленджик бронируют меньше, чем раньше, из-за невозможности добраться туда на самолете.По данным участников рынка, сейчас еще можно приобрести путевки в обе столицы, Казань, Карелию, Псков, Новгород. В Дагестане и Калининградской области мест в гостиницах почти нет.
https://ria.ru/20220530/yaroslavl-1790787382.html
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минеральные воды
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, казань, сочи, ассоциация туроператоров россии (атор), санкт-петербург, москва, республика карелия, день россии, минеральные воды, геленджик, анапа, республика крым
05:59 07.06.2022 (обновлено: 06:02 07.06.2022)
Названы самые популярные маршруты для путешествий на День России
Сочи, Санкт-Петербург и Калининград — самые популярные маршруты для поездок на День России
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости.
Туроператоры назвали самые популярные внутренние направления для коротких поездок на День России, сообщает
АТОР.
В этом году россияне отдыхают три дня, с 11 июня по 13 июня, поскольку к празднику присоединились выходные. Участники рынка рассказали, что за год спрос на короткие путешествия в эти даты вырос незначительно — примерно на пять процентов.
Наибольший интерес вызывает Сочи (до 75 процентов всех туров продано туда), экскурсионные поездки в Санкт-Петербург, Калининград, а также отдых в Карелии и Кавминводах. Кроме того, многие туристы собрались в Дагестан, Казань и Москву.
Крым, Анапу и Геленджик бронируют меньше, чем раньше, из-за невозможности добраться туда на самолете.
По данным участников рынка, сейчас еще можно приобрести путевки в обе столицы, Казань, Карелию, Псков, Новгород. В Дагестане и Калининградской области мест в гостиницах почти нет.