Опрос: более половины россиян летом будут путешествовать по стране
Опрос "Хоум кредит": более половины россиян проведут летний отпуск, путешествуя по стране
Туристы в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Более половины россиян, которые планируют летний отпуск, рассчитывают провести его в путешествии по стране, а 13% хотят отправиться за границу, говорится в исследовании банка "Хоум кредит", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Среди различных видов отпуска самыми популярными стали путешествия по России (58% от тех, кто планирует отпуск этим летом)", — говорится в исследовании. При этом, среди всех опрошенных летний отпуск планируют 62%, не планируют — 30% и не смогли определиться с ответом — 8%.
Дачный отдых стал вторым по популярности у россиян — его выбрали 34% респондентов. Каждый четвертый (26%) планирует отправиться к родственникам и друзьям, 13% собрались за рубеж, 2% — не определились.
Для путешествий по России большинство участников опроса (33%) выбрали Краснодарский край, Крым — 23%, Санкт-Петербург — 18%. "Далее следуют регионы Северного Кавказа (17%), Байкал (12%), Москва (11%), Алтай (10%), Приволжье (9%), города Золотого Кольца (7%), Урал (6%), Калининградская область (5%)", — выяснили аналитики.
Среди зарубежных направлений большинство отдали предпочтение Турции, (54%), Египту (22%) и Абхазии (15%). В страны Европы собрались 13%, в Таиланд — 9%, в страны Средней Азии — 6%, в Белоруссию — 5%, в Венесуэлу — 4%, в Израиль — 4% и в Индию — 3%, отмечается в исследовании.
Исследование проводилось путем опроса, который прошел в конце мая среди 1003 человек, из которых был 451 мужчина и 552 женщины в возрасте от 18 лет.