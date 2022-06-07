https://ria.ru/20220607/otpusk-1793628976.html

Опрос: более половины россиян летом будут путешествовать по стране

Опрос: более половины россиян летом будут путешествовать по стране - РИА Новости, 07.06.2022

Опрос: более половины россиян летом будут путешествовать по стране

Более половины россиян, которые планируют летний отпуск, рассчитывают провести его в путешествии по стране, а 13% хотят отправиться за границу, говорится в... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T05:25

2022-06-07T05:25

2022-06-07T05:25

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Более половины россиян, которые планируют летний отпуск, рассчитывают провести его в путешествии по стране, а 13% хотят отправиться за границу, говорится в исследовании банка "Хоум кредит", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Дачный отдых стал вторым по популярности у россиян — его выбрали 34% респондентов. Каждый четвертый (26%) планирует отправиться к родственникам и друзьям, 13% собрались за рубеж, 2% — не определились.Для путешествий по России большинство участников опроса (33%) выбрали Краснодарский край, Крым — 23%, Санкт-Петербург — 18%. "Далее следуют регионы Северного Кавказа (17%), Байкал (12%), Москва (11%), Алтай (10%), Приволжье (9%), города Золотого Кольца (7%), Урал (6%), Калининградская область (5%)", — выяснили аналитики.Среди зарубежных направлений большинство отдали предпочтение Турции, (54%), Египту (22%) и Абхазии (15%). В страны Европы собрались 13%, в Таиланд — 9%, в страны Средней Азии — 6%, в Белоруссию — 5%, в Венесуэлу — 4%, в Израиль — 4% и в Индию — 3%, отмечается в исследовании.Исследование проводилось путем опроса, который прошел в конце мая среди 1003 человек, из которых был 451 мужчина и 552 женщины в возрасте от 18 лет.

https://ria.ru/20220605/kavkaz-1792905721.html

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новости - туризм, россия, краснодарский край, санкт-петербург, москва, республика крым, общество