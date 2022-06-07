20:18 07.06.2022 (обновлено: 20:23 07.06.2022)
Депутат извинился перед академиком Кудрявцевым за гида в Дербенте
Депутат Абакаров извинился перед академиком Кудрявцевым за гида в Дербенте
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМузей "Цитадель Нарын — кала" в городе Дербент Республики Дагестан
Музей "Цитадель Нарын — кала" в городе Дербент Республики Дагестан. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 7 июн — РИА Новости. Депутат Государственной думы Хизри Абакаров извинился перед академиком Александром Кудрявцевым за гида, "который в возмутительной форме рассказывает гостям республики о Дербенте".
Ранее в соцсетях распространился ролик, на котором гид рассказывает туристам историю древнего города панибратски называет академика Сашкой: "Здесь Сашка (Александр Кудрявцев) проводил раскопки", "Сашка построил лотки".
"Она откровенно глумится над историей нашего великого города, над моим другом Александром Кудрявцевым, человеком, которого жители Дербента называют достоянием города, академиком, посвятившим всю свою жизнь изучению истории Дербента, доказавшему, что нашему городу 5 тысяч лет. Я позвонил Александру Абакаровичу Кудрявцеву, от имени всех жителей Дербента извинился за это позорное видео. Мне на самом деле очень стыдно, что такое вообще могло произойти", — написал парламентарий в своём Telegram-канале.
Он добавил, что "горе-экскурсовод уже уволена". "Мы будем добиваться привлечения ее к ответственности по закону", — заключил Абакаров.
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