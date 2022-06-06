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Все российские вузы исключили из Болонского процесса - РИА Новости, 06.06.2022
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Все российские вузы исключили из Болонского процесса
Все российские вузы исключили из Болонского процесса - РИА Новости, 06.06.2022
Все российские вузы исключили из Болонского процесса
Вузы России больше не принимают участия в Болонском процессе, сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на расширенном заседании... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T15:04
2022-06-06T18:27
россия
общество
образование - общество
российский союз ректоров
совет федерации рф
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Вузы России больше не принимают участия в Болонском процессе, сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на расширенном заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.Он пояснил, что Болонская группа еще 11 апреля объявила о своем решении прекратить представительство России и Белоруссии во всех связанных структурах.Он добавил, что введение бакалавриата и магистратуры не улучшило уровень подготовки выпускников.По словам Афанасьева, "четырехлетнее обучение в бакалавриате оказалось недостаточным для полноценного формирования знаний, умений, компетенций". В итоге в некоторых университетах ввели пятилетний бакалавриат.Замминистра отметил, что некоторые работодатели так и не признали уровень бакалавриата достаточным для назначения обладателей таких дипломов на ключевые позиции.Глава Минобрнауки Валерий Фальков 24 мая заявил, что к Болонской системе образования стоит отнестись как "к пережитому этапу". Он подчеркнул, что в ближайшие несколько лет Россия перейдет к национальной системе высшего образования.Болонская система предусматривает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратура. Российская система, помимо этих двух уровней, предполагает подготовку специалистов с нормативным сроком обучения в пять-шесть лет. Россия присоединилась к этому процессу 19 сентября 2003 года.
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россия, общество, образование - общество, российский союз ректоров, совет федерации рф, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента
15:04 06.06.2022 (обновлено: 18:27 06.06.2022)
 
Все российские вузы исключили из Болонского процесса

Замглавы Минобрнауки Афанасьев сообщил об исключении российских вузов из Болонской системы

© РИА Новости / Евгений Филиппов / Перейти в фотобанкМГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве
МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Евгений Филиппов
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МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Вузы России больше не принимают участия в Болонском процессе, сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на расширенном заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
Он пояснил, что Болонская группа еще 11 апреля объявила о своем решении прекратить представительство России и Белоруссии во всех связанных структурах.
"С учетом того, что наши ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса. Эта декларация не договор, нам не надо разрывать, выходить из кого-то договора. Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее", — сказал чиновник.
Он добавил, что введение бакалавриата и магистратуры не улучшило уровень подготовки выпускников.
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2 июня, 15:22
По словам Афанасьева, "четырехлетнее обучение в бакалавриате оказалось недостаточным для полноценного формирования знаний, умений, компетенций". В итоге в некоторых университетах ввели пятилетний бакалавриат.
Замминистра отметил, что некоторые работодатели так и не признали уровень бакалавриата достаточным для назначения обладателей таких дипломов на ключевые позиции.

"За все эти годы перечень программ специалитета не сокращался, а расширялся, отвечая тем потребностям, которые заявляли работодатели отрасли, прежде всего в ряде инженерных направлений", — заключил Афанасьев.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков 24 мая заявил, что к Болонской системе образования стоит отнестись как "к пережитому этапу". Он подчеркнул, что в ближайшие несколько лет Россия перейдет к национальной системе высшего образования.
Болонская система предусматривает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратура. Российская система, помимо этих двух уровней, предполагает подготовку специалистов с нормативным сроком обучения в пять-шесть лет. Россия присоединилась к этому процессу 19 сентября 2003 года.
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков
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Глава Минобрнауки рассказал, как Россия будет уходить от Болонской системы
 
РоссияОбществоОбразование - ОбществоРоссийский союз ректоровСовет Федерации РФВалерий ФальковМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Навигатор абитуриента
 
 
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