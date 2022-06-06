https://ria.ru/20220606/vuzy-1793490321.html

Все российские вузы исключили из Болонского процесса

Все российские вузы исключили из Болонского процесса - РИА Новости, 06.06.2022

Все российские вузы исключили из Болонского процесса

Вузы России больше не принимают участия в Болонском процессе, сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на расширенном заседании... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T15:04

2022-06-06T15:04

2022-06-06T18:27

россия

общество

образование - общество

российский союз ректоров

совет федерации рф

валерий фальков

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Вузы России больше не принимают участия в Болонском процессе, сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на расширенном заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.Он пояснил, что Болонская группа еще 11 апреля объявила о своем решении прекратить представительство России и Белоруссии во всех связанных структурах.Он добавил, что введение бакалавриата и магистратуры не улучшило уровень подготовки выпускников.По словам Афанасьева, "четырехлетнее обучение в бакалавриате оказалось недостаточным для полноценного формирования знаний, умений, компетенций". В итоге в некоторых университетах ввели пятилетний бакалавриат.Замминистра отметил, что некоторые работодатели так и не признали уровень бакалавриата достаточным для назначения обладателей таких дипломов на ключевые позиции.Глава Минобрнауки Валерий Фальков 24 мая заявил, что к Болонской системе образования стоит отнестись как "к пережитому этапу". Он подчеркнул, что в ближайшие несколько лет Россия перейдет к национальной системе высшего образования.Болонская система предусматривает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратура. Российская система, помимо этих двух уровней, предполагает подготовку специалистов с нормативным сроком обучения в пять-шесть лет. Россия присоединилась к этому процессу 19 сентября 2003 года.

https://ria.ru/20220602/obrazovanie-1792542477.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, образование - общество, российский союз ректоров, совет федерации рф, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента