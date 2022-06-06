https://ria.ru/20220606/vsu-1793605759.html

ВСУ оборудовали огневые позиции в медучреждениях Харькова, Николаева и ДНР

ВСУ оборудовали огневые позиции в медучреждениях Харькова, Николаева и ДНР - РИА Новости, 06.06.2022

ВСУ оборудовали огневые позиции в медучреждениях Харькова, Николаева и ДНР

Украинские боевики оборудовали огневые позиции в больницах и поликлиниках Харькова, Николаева, Краматорска, в населенном пункте Угроеды, заявил руководитель... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T21:43

2022-06-06T21:43

2022-06-06T21:43

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харьков

вооруженные силы украины

николаев (украина)

воз

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Украинские боевики оборудовали огневые позиции в больницах и поликлиниках Харькова, Николаева, Краматорска, в населенном пункте Угроеды, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Харькове в корпусах дорожной клинической больницы (улица Игоря Муратова), городской больницы №25 (Александровский проспект), эндокринологической клиники Института эндокринной патологии (улица Гуревича) и детской поликлиники №23 (улица Метростроителей) военнослужащими ВСУ и подразделениями территориальной обороны оборудованы огневые точки и склады боеприпасов, при этом персонал и пациенты лечебных заведений насильно удерживаются под предлогом обеспечения их безопасности", - сказал Мизинцев на брифинге в понедельник.По его словам, в Николаеве в зданиях медицинского центра на улице Пограничной и больницы на улице Флотской боевики батальонов территориальной обороны оборудовали огневые позиции, а на прилегающей территории разместили артиллерию и реактивные системы залпового огня."В Краматорске Донецкой Народной Республики в здании больницы №2 (улица Днепровская) боевиками подразделений ВСУ оборудован опорный пункт и склад боеприпасов, а подходы к медицинскому учреждению заминированы. В населенном пункте Угроеды Донецкой Народной Республики в здании местной больницы украинскими вооруженными формированиями оборудован опорный пункт, а на территории медицинского учреждения размещены РСЗО и артиллерийские орудия", - добавил Мизинцев."Эти и другие подобные факты грубых нарушений норм международного гуманитарного права, несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения", - сказал генерал.В очередной раз Россия призывает все международные организации и в первую очередь ВОЗ оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования украинской стороной объектов медицинской инфраструктуры в военных целях, добавил Мизинцев.

https://ria.ru/20220528/ukrainizatsiya-1791268836.html

россия

харьков

николаев (украина)

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в мире, россия, харьков, вооруженные силы украины, николаев (украина), воз