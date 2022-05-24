https://ria.ru/20220524/donbass-1790342899.html

Воронка от авиабомбы и уничтоженные дома: села после украинских обстрелов

Воронка от авиабомбы и уничтоженные дома: села после украинских обстрелов - РИА Новости, 24.05.2022

Воронка от авиабомбы и уничтоженные дома: села после украинских обстрелов

Войска ДНР и ЛНР при поддержке российской армии освободили новые населенные пункты, в том числе села Яцковка, Рубцы и Коровий Яр. Что оставили после себя... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T13:04

2022-05-24T13:04

2022-05-24T13:04

фото

специальная военная операция на украине

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днр

лнр

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Войска ДНР и ЛНР при поддержке российской армии освободили новые населенные пункты, в том числе села Яцковка, Рубцы и Коровий Яр. Что оставили после себя украинские силы — в фотоленте Ria.ru.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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