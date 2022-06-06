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В белорусском парламенте заявили о гибридной войне США против всей ОДКБ - РИА Новости, 06.06.2022
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В белорусском парламенте заявили о гибридной войне США против всей ОДКБ
В белорусском парламенте заявили о гибридной войне США против всей ОДКБ - РИА Новости, 06.06.2022
В белорусском парламенте заявили о гибридной войне США против всей ОДКБ
Председатель нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко призвал страны-участницы ОДКБ консолидировать усилия в условиях гибридной войны США и их РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T16:22
2022-06-06T16:22
в мире
владимир андрейченко
белоруссия
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МИНСК, 6 июн - РИА Новости. Председатель нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко призвал страны-участницы ОДКБ консолидировать усилия в условиях гибридной войны США и их союзников, направленной против всех стран ОДКБ, сообщила пресс-служба нижней палаты белорусского парламента.Андрейченко принял участие во встрече глав парламентских делегаций стран ОДКБ с премьером Армении Николом Пашиняном, в ходе которой состоялся обмен мнениями об актуальных вопросах региональной и мировой повестки дня."Владимир Андрейченко отметил, что гибридная война США и их союзников направлена против всех государств ОДКБ. В ход идет все - от грубого политического и экономического шантажа, беспрецедентного информационного давления до прямых угроз применения военной силы. В этих условиях страны ОДКБ должны консолидировать свои усилия", - сообщила пресс-служба нижней палаты белорусского парламента.Одним из ключевых элементов гибридной агрессии была названа фальсификация итогов Второй мировой войны и принижение роли народов СССР в победе над фашизмом. "На защиту исторической правды будет направлено проведение в июне этого года в Минске международной парламентской конференции "Историческая память: Великая Победа, добытая единством", в которой примут участие парламентарии стран ОДКБ", - говорится в сообщении.Парламентская ассамблея ОДКБ является органом межпарламентского сотрудничества. С ноября 2016 года должность председателя ПА ОДКБ занимает спикер российской Государственной Думы Вячеслав Володин. Членами ПА ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, статус наблюдателя имеют нижняя палата Национальной Ассамблеи Афганистана, Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России, Народная скупщина Сербии.
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в мире, владимир андрейченко, белоруссия, одкб, сша, нато
16:22 06.06.2022
 
В белорусском парламенте заявили о гибридной войне США против всей ОДКБ

Спикер Палаты представителей Белоруссии Андрейченко: идет гибридная война США против ОДКБ

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко
Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 6 июн - РИА Новости. Председатель нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко призвал страны-участницы ОДКБ консолидировать усилия в условиях гибридной войны США и их союзников, направленной против всех стран ОДКБ, сообщила пресс-служба нижней палаты белорусского парламента.
Андрейченко принял участие во встрече глав парламентских делегаций стран ОДКБ с премьером Армении Николом Пашиняном, в ходе которой состоялся обмен мнениями об актуальных вопросах региональной и мировой повестки дня.
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"Владимир Андрейченко отметил, что гибридная война США и их союзников направлена против всех государств ОДКБ. В ход идет все - от грубого политического и экономического шантажа, беспрецедентного информационного давления до прямых угроз применения военной силы. В этих условиях страны ОДКБ должны консолидировать свои усилия", - сообщила пресс-служба нижней палаты белорусского парламента.
Одним из ключевых элементов гибридной агрессии была названа фальсификация итогов Второй мировой войны и принижение роли народов СССР в победе над фашизмом. "На защиту исторической правды будет направлено проведение в июне этого года в Минске международной парламентской конференции "Историческая память: Великая Победа, добытая единством", в которой примут участие парламентарии стран ОДКБ", - говорится в сообщении.
Парламентская ассамблея ОДКБ является органом межпарламентского сотрудничества. С ноября 2016 года должность председателя ПА ОДКБ занимает спикер российской Государственной Думы Вячеслав Володин. Членами ПА ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, статус наблюдателя имеют нижняя палата Национальной Ассамблеи Афганистана, Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России, Народная скупщина Сербии.
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В миреВладимир АндрейченкоБелоруссияОДКБСШАНАТО
 
 
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