https://ria.ru/20220606/odkb-1793518698.html

В белорусском парламенте заявили о гибридной войне США против всей ОДКБ

В белорусском парламенте заявили о гибридной войне США против всей ОДКБ - РИА Новости, 06.06.2022

В белорусском парламенте заявили о гибридной войне США против всей ОДКБ

Председатель нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко призвал страны-участницы ОДКБ консолидировать усилия в условиях гибридной войны США и их РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T16:22

2022-06-06T16:22

2022-06-06T16:22

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МИНСК, 6 июн - РИА Новости. Председатель нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко призвал страны-участницы ОДКБ консолидировать усилия в условиях гибридной войны США и их союзников, направленной против всех стран ОДКБ, сообщила пресс-служба нижней палаты белорусского парламента.Андрейченко принял участие во встрече глав парламентских делегаций стран ОДКБ с премьером Армении Николом Пашиняном, в ходе которой состоялся обмен мнениями об актуальных вопросах региональной и мировой повестки дня."Владимир Андрейченко отметил, что гибридная война США и их союзников направлена против всех государств ОДКБ. В ход идет все - от грубого политического и экономического шантажа, беспрецедентного информационного давления до прямых угроз применения военной силы. В этих условиях страны ОДКБ должны консолидировать свои усилия", - сообщила пресс-служба нижней палаты белорусского парламента.Одним из ключевых элементов гибридной агрессии была названа фальсификация итогов Второй мировой войны и принижение роли народов СССР в победе над фашизмом. "На защиту исторической правды будет направлено проведение в июне этого года в Минске международной парламентской конференции "Историческая память: Великая Победа, добытая единством", в которой примут участие парламентарии стран ОДКБ", - говорится в сообщении.Парламентская ассамблея ОДКБ является органом межпарламентского сотрудничества. С ноября 2016 года должность председателя ПА ОДКБ занимает спикер российской Государственной Думы Вячеслав Володин. Членами ПА ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, статус наблюдателя имеют нижняя палата Национальной Ассамблеи Афганистана, Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России, Народная скупщина Сербии.

https://ria.ru/20220515/formirovanie-1788674070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир андрейченко, белоруссия, одкб, сша, нато