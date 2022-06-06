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В Госдуме допустили, что миротворцы ОДКБ пригодятся на Украине и в Донбассе - РИА Новости, 06.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/odkb-1793456975.html
В Госдуме допустили, что миротворцы ОДКБ пригодятся на Украине и в Донбассе
В Госдуме допустили, что миротворцы ОДКБ пригодятся на Украине и в Донбассе - РИА Новости, 06.06.2022
В Госдуме допустили, что миротворцы ОДКБ пригодятся на Украине и в Донбассе
Нельзя исключать, что миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могут быть востребованы на освобождаемых территориях Украины и РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T13:46
2022-06-06T14:01
специальная военная операция на украине
одкб
в мире
россия
госдума рф
андрей картаполов
луганская народная республика
донецкая народная республика
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ЕРЕВАН, 6 июн - РИА Новости. Нельзя исключать, что миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могут быть востребованы на освобождаемых территориях Украины и в республиках Донбасса, заявил журналистам глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.Заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ пройдёт в Ереване в понедельник. Проведёт его спикер Госдумы РФ, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин. В мероприятии участвует делегация депутатов ГД."Нельзя исключать, что востребованы будут миротворцы из стран ОДКБ и на освобождённых территориях Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик", - заявил Картаполов журналистам. Как добавил депутат, "мы вряд ли согласимся с тем, что какие-то страны НАТО под видом миротворцев попытаются туда залезть". Политик подчеркнул, что миротворческая миссия ОДКБ востребована. Он привёл пример выполнения задач миротворческой миссией РФ в Нагорном Карабахе, а также напомнил о привлечении миротворцев во время январских событий в Казахстане.Говоря о едином правовом пространстве для обеспечения деятельности миротворческих сил ОДКБ, Картаполов добавил, что парламентарии работают над специальными модальными законами. "Это законы, которые очень схожи и позволяют правоприменять их на территориях всех государств (членов ОДКБ - ред.) с равными последствиями для всех", - резюмировал глава комитета Госдумы РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220523/ukraina-1790107236.html
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россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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одкб, в мире, россия, госдума рф, андрей картаполов, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
13:46 06.06.2022 (обновлено: 14:01 06.06.2022)
 
В Госдуме допустили, что миротворцы ОДКБ пригодятся на Украине и в Донбассе

Депутат Картаполов допустил востребованность миротворцев ОДКБ в ЛНР, ДНР и на Украине

© РИА Новости / Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкАндрей Картаполов
Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Вадим Савицкий
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Андрей Картаполов. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 6 июн - РИА Новости. Нельзя исключать, что миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могут быть востребованы на освобождаемых территориях Украины и в республиках Донбасса, заявил журналистам глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.
Заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ пройдёт в Ереване в понедельник. Проведёт его спикер Госдумы РФ, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин. В мероприятии участвует делегация депутатов ГД.
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"Нельзя исключать, что востребованы будут миротворцы из стран ОДКБ и на освобождённых территориях Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик", - заявил Картаполов журналистам. Как добавил депутат, "мы вряд ли согласимся с тем, что какие-то страны НАТО под видом миротворцев попытаются туда залезть". Политик подчеркнул, что миротворческая миссия ОДКБ востребована. Он привёл пример выполнения задач миротворческой миссией РФ в Нагорном Карабахе, а также напомнил о привлечении миротворцев во время январских событий в Казахстане.
Говоря о едином правовом пространстве для обеспечения деятельности миротворческих сил ОДКБ, Картаполов добавил, что парламентарии работают над специальными модальными законами. "Это законы, которые очень схожи и позволяют правоприменять их на территориях всех государств (членов ОДКБ - ред.) с равными последствиями для всех", - резюмировал глава комитета Госдумы РФ.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12:38Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.06.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеОДКБВ миреРоссияГосдума РФАндрей КартаполовЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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