https://ria.ru/20220606/avtodorogi-1793521998.html
Правительство выделит семи регионам 8,3 миллиарда рублей на ремонт дорог
Правительство выделит семи регионам 8,3 миллиарда рублей на ремонт дорог - РИА Новости, 06.06.2022
Правительство выделит семи регионам 8,3 миллиарда рублей на ремонт дорог
Правительство России выделит дополнительно 8,3 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию дорог в семи регионах, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T16:35
2022-06-06T16:35
2022-06-06T18:44
экономика
россия
санкт-петербург
пензенская область
дороги
правительство рф
михаил мишустин
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Правительство России выделит дополнительно 8,3 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию дорог в семи регионах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Сегодня мы распределим средства федерального бюджета для строительства дорог в семи регионах, среди них - республики Мордовия и Татарстан, Астраханская, Калининградская, Ленинградская и Пензенская области, а также Санкт-Петербург. Правительство дополнительно направит на эти цели свыше 8,3 миллиарда рублей", - сказал Мишустин.Он выразил надежду на то, что выделенные средства позволят завершить строительство и реконструкцию автодорог. Премьер подчеркнул, что правительство продолжит помогать субъектам РФ в реализации значимых инфраструктурных проектов.Как поясняется в официальном Telegram-канале правительства, за счет дополнительного финансирования в Саранске будет продолжена магистраль по улице Строительной; в Санкт-Петербурге будет построена транспортная развязка для выезда на трассу М-10."В Калининграде реконструируют участки Северного обхода города. Астрахань получит средства на завершение строительства Восточного обхода. В Пензе завершат реконструкцию дороги, соединяющей улицы 40 лет Октября и Центральную", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220603/dorogi-1792971592.html
россия
санкт-петербург
пензенская область
республика татарстан (татарстан)
астраханская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, санкт-петербург, пензенская область, дороги, правительство рф, михаил мишустин, республика татарстан (татарстан), республика мордовия, астраханская область, калининградская область, ленинградская область
16:35 06.06.2022 (обновлено: 18:44 06.06.2022)
Правительство выделит семи регионам 8,3 миллиарда рублей на ремонт дорог
Правительство выделит 8,3 миллиарда рублей на строительство и ремонт дорог в семи регионах