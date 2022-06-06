https://ria.ru/20220606/avtodorogi-1793521998.html

Правительство выделит семи регионам 8,3 миллиарда рублей на ремонт дорог

Правительство выделит семи регионам 8,3 миллиарда рублей на ремонт дорог - РИА Новости, 06.06.2022

Правительство выделит семи регионам 8,3 миллиарда рублей на ремонт дорог

Правительство России выделит дополнительно 8,3 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию дорог в семи регионах, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T16:35

2022-06-06T16:35

2022-06-06T18:44

экономика

россия

санкт-петербург

пензенская область

дороги

правительство рф

михаил мишустин

республика татарстан (татарстан)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152748/75/1527487519_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d9c845035eb65448c49671192e138b9a.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Правительство России выделит дополнительно 8,3 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию дорог в семи регионах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Сегодня мы распределим средства федерального бюджета для строительства дорог в семи регионах, среди них - республики Мордовия и Татарстан, Астраханская, Калининградская, Ленинградская и Пензенская области, а также Санкт-Петербург. Правительство дополнительно направит на эти цели свыше 8,3 миллиарда рублей", - сказал Мишустин.Он выразил надежду на то, что выделенные средства позволят завершить строительство и реконструкцию автодорог. Премьер подчеркнул, что правительство продолжит помогать субъектам РФ в реализации значимых инфраструктурных проектов.Как поясняется в официальном Telegram-канале правительства, за счет дополнительного финансирования в Саранске будет продолжена магистраль по улице Строительной; в Санкт-Петербурге будет построена транспортная развязка для выезда на трассу М-10."В Калининграде реконструируют участки Северного обхода города. Астрахань получит средства на завершение строительства Восточного обхода. В Пензе завершат реконструкцию дороги, соединяющей улицы 40 лет Октября и Центральную", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220603/dorogi-1792971592.html

россия

санкт-петербург

пензенская область

республика татарстан (татарстан)

астраханская область

калининградская область

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, санкт-петербург, пензенская область, дороги, правительство рф, михаил мишустин, республика татарстан (татарстан), республика мордовия, астраханская область, калининградская область, ленинградская область