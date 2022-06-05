https://ria.ru/20220605/ukraina-1793248707.html

Путин назвал высокоэффективное оружие против украинских беспилотников

Путин назвал высокоэффективное оружие против украинских беспилотников - РИА Новости, 05.06.2022

Путин назвал высокоэффективное оружие против украинских беспилотников

Российские ЗРК "Бук", "Тор" и "Панцирь" работают в высшей степени эффективно против украинских беспилотников, а разведывательные аппараты Киева, которые летают... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T11:25

2022-06-05T11:25

2022-06-05T12:11

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

владимир путин

сша

павел зарубин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июн - РИА Новости. Российские ЗРК "Бук", "Тор" и "Панцирь" работают в высшей степени эффективно против украинских беспилотников, а разведывательные аппараты Киева, которые летают там с самого начала спецоперации, - иностранного производства, они и раньше использовались Западом над Черным морем, и зачем их передавать Киеву - непонятно, заявил президент РФ Владимир Путин."Беспилотные летательные аппараты - их, как известно, несколько типов. Первый - это ударные беспилотные системы. Они применяются с самого начала. Но применяются они эффективно только там, где нет войсковой системы ПВО. У нас есть. "Буки", "Торы", "Панцири" - работают в высшей степени эффективно. И так, чтобы никому не было обидно, но их (беспилотники) наши системы ПВО щёлкают, как орехи. Уничтожены десятки, просто десятки", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Он отметил, что существуют и другие типы - разведывательные на поле боя."Их полно там летает и сейчас, и с самого начала летали, и с самого начала поставляются - они все иностранного производства", - добавил Путин.Он отметил, что есть и третий тип - это разведывательные беспилотные летательные аппараты стратегического характера, которые летают на высоте 8, 11, 10 километров."Они использовались всегда, до начала операции - над Черным морем летали, над территорией Украины, к нам не залетали, правда. Но используются сейчас и использовались раньше. Зачем их передавать Украине - мне не очень понятно... Если только не дать нам возможность их где-то посадить и посмотреть, как они устроены, другого смысла я просто не вижу", - сказал президент.

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html

https://ria.ru/20220514/ukraina-1788550900.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, владимир путин, сша, павел зарубин