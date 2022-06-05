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Путин назвал высокоэффективное оружие против украинских беспилотников - РИА Новости, 05.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220605/ukraina-1793248707.html
Путин назвал высокоэффективное оружие против украинских беспилотников
Путин назвал высокоэффективное оружие против украинских беспилотников - РИА Новости, 05.06.2022
Путин назвал высокоэффективное оружие против украинских беспилотников
Российские ЗРК "Бук", "Тор" и "Панцирь" работают в высшей степени эффективно против украинских беспилотников, а разведывательные аппараты Киева, которые летают... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T11:25
2022-06-05T12:11
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
владимир путин
сша
павел зарубин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июн - РИА Новости. Российские ЗРК "Бук", "Тор" и "Панцирь" работают в высшей степени эффективно против украинских беспилотников, а разведывательные аппараты Киева, которые летают там с самого начала спецоперации, - иностранного производства, они и раньше использовались Западом над Черным морем, и зачем их передавать Киеву - непонятно, заявил президент РФ Владимир Путин."Беспилотные летательные аппараты - их, как известно, несколько типов. Первый - это ударные беспилотные системы. Они применяются с самого начала. Но применяются они эффективно только там, где нет войсковой системы ПВО. У нас есть. "Буки", "Торы", "Панцири" - работают в высшей степени эффективно. И так, чтобы никому не было обидно, но их (беспилотники) наши системы ПВО щёлкают, как орехи. Уничтожены десятки, просто десятки", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Он отметил, что существуют и другие типы - разведывательные на поле боя."Их полно там летает и сейчас, и с самого начала летали, и с самого начала поставляются - они все иностранного производства", - добавил Путин.Он отметил, что есть и третий тип - это разведывательные беспилотные летательные аппараты стратегического характера, которые летают на высоте 8, 11, 10 километров."Они использовались всегда, до начала операции - над Черным морем летали, над территорией Украины, к нам не залетали, правда. Но используются сейчас и использовались раньше. Зачем их передавать Украине - мне не очень понятно... Если только не дать нам возможность их где-то посадить и посмотреть, как они устроены, другого смысла я просто не вижу", - сказал президент.
https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html
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безопасность, украина, владимир путин, сша, павел зарубин
11:25 05.06.2022 (обновлено: 12:11 05.06.2022)
 
Путин назвал высокоэффективное оружие против украинских беспилотников

Путин: "Буки", "Торы", "Панцири" в высшей степени эффективны против украинских БПЛА

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-МЗ" Вооруженных сил России работает на Харьковском направлении
Зенитный ракетный комплекс Бук-МЗ Вооруженных сил России работает на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-МЗ" Вооруженных сил России работает на Харьковском направлении. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июн - РИА Новости. Российские ЗРК "Бук", "Тор" и "Панцирь" работают в высшей степени эффективно против украинских беспилотников, а разведывательные аппараты Киева, которые летают там с самого начала спецоперации, - иностранного производства, они и раньше использовались Западом над Черным морем, и зачем их передавать Киеву - непонятно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Беспилотные летательные аппараты - их, как известно, несколько типов. Первый - это ударные беспилотные системы. Они применяются с самого начала. Но применяются они эффективно только там, где нет войсковой системы ПВО. У нас есть. "Буки", "Торы", "Панцири" - работают в высшей степени эффективно. И так, чтобы никому не было обидно, но их (беспилотники) наши системы ПВО щёлкают, как орехи. Уничтожены десятки, просто десятки", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
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08:00Специальная военная операция на Украине
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Он отметил, что существуют и другие типы - разведывательные на поле боя.
"Их полно там летает и сейчас, и с самого начала летали, и с самого начала поставляются - они все иностранного производства", - добавил Путин.
Он отметил, что есть и третий тип - это разведывательные беспилотные летательные аппараты стратегического характера, которые летают на высоте 8, 11, 10 километров.
"Они использовались всегда, до начала операции - над Черным морем летали, над территорией Украины, к нам не залетали, правда. Но используются сейчас и использовались раньше. Зачем их передавать Украине - мне не очень понятно... Если только не дать нам возможность их где-то посадить и посмотреть, как они устроены, другого смысла я просто не вижу", - сказал президент.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаВладимир ПутинСШАПавел Зарубин
 
 
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