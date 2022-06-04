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Российские ПВО щелкают украинские вооружения, как орехи, заявил Путин - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/putin-1793182047.html
Российские ПВО щелкают украинские вооружения, как орехи, заявил Путин
Российские ПВО щелкают украинские вооружения, как орехи, заявил Путин - РИА Новости, 04.06.2022
Российские ПВО щелкают украинские вооружения, как орехи, заявил Путин
Президент России Владимир Путин высоко оценил эффективность российских систем ПВО при отражении атак украинских вооружений. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T19:06
2022-06-04T20:25
украина
безопасность
специальная военная операция на украине
владимир путин
войска воздушно-космической обороны
нато
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценил эффективность российских систем ПВО при отражении атак украинских вооружений.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для ВКС России. Так, новый пакет американской военной помощи включает четыре современные реактивные системы залпового огня HIMARS, способные в передаваемом оснащении поражать цели на расстоянии до 80 километров.Владимир Зеленский ранее пообещал не использовать эти системы для нанесения ударов по территории России. Тем не менее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что у Москвы нет кредита доверия к украинской стороне, так как минские договоренности также перестали существовать по вине Киева.
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украина, безопасность, владимир путин, войска воздушно-космической обороны, нато, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия
19:06 04.06.2022 (обновлено: 20:25 04.06.2022)
 
Российские ПВО щелкают украинские вооружения, как орехи, заявил Путин

Путин сообщил о десятках уничтоженных российскими системами ПВО вооружений на Украине

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценил эффективность российских систем ПВО при отражении атак украинских вооружений.

"Их наши системы ПВО щелкают, как орехи, уничтожены десятки", — рассказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину в передаче "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1".

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для ВКС России. Так, новый пакет американской военной помощи включает четыре современные реактивные системы залпового огня HIMARS, способные в передаваемом оснащении поражать цели на расстоянии до 80 километров.
Владимир Зеленский ранее пообещал не использовать эти системы для нанесения ударов по территории России. Тем не менее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что у Москвы нет кредита доверия к украинской стороне, так как минские договоренности также перестали существовать по вине Киева.
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