https://ria.ru/20220604/putin-1793182047.html

Российские ПВО щелкают украинские вооружения, как орехи, заявил Путин

Российские ПВО щелкают украинские вооружения, как орехи, заявил Путин - РИА Новости, 04.06.2022

Российские ПВО щелкают украинские вооружения, как орехи, заявил Путин

Президент России Владимир Путин высоко оценил эффективность российских систем ПВО при отражении атак украинских вооружений. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T19:06

2022-06-04T19:06

2022-06-04T20:25

украина

безопасность

специальная военная операция на украине

владимир путин

войска воздушно-космической обороны

нато

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценил эффективность российских систем ПВО при отражении атак украинских вооружений.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для ВКС России. Так, новый пакет американской военной помощи включает четыре современные реактивные системы залпового огня HIMARS, способные в передаваемом оснащении поражать цели на расстоянии до 80 километров.Владимир Зеленский ранее пообещал не использовать эти системы для нанесения ударов по территории России. Тем не менее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что у Москвы нет кредита доверия к украинской стороне, так как минские договоренности также перестали существовать по вине Киева.

https://ria.ru/20220603/putin-1793039902.html

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украина, безопасность, владимир путин, войска воздушно-космической обороны, нато, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия