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В США посоветовали Зеленскому отдать часть территорий под контроль России - РИА Новости, 05.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220605/ssha-1793302003.html
В США посоветовали Зеленскому отдать часть территорий под контроль России
В США посоветовали Зеленскому отдать часть территорий под контроль России - РИА Новости, 05.06.2022
В США посоветовали Зеленскому отдать часть территорий под контроль России
Ситуация на Украине должна разрешиться мирным путем на условиях России, и США следует подтолкнуть Владимира Зеленского к этому решению, пишет обозреватель... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T17:24
2022-06-05T20:47
в мире
сша
украина
ситуация на украине
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
сергей лавров
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Ситуация на Украине должна разрешиться мирным путем на условиях России, и США следует подтолкнуть Владимира Зеленского к этому решению, пишет обозреватель журнала American Thinker Фрэнк Говард."Соединенные Штаты должны оказать сильное давление на президента Зеленского, чтобы он согласился на урегулирование и позволил русскоязычным районам на юге и востоке Украины отделиться и остаться под контролем России", — говорится в материале.По мнению автора, при наилучшем исходе событий Украина по итогам будущих переговоров останется нейтральной в геополитическом противостоянии Запада и России. Такой шаг защитит национальные интересы последней, подчеркнул он.По той же причине необходимо прекратить поставлять Киеву вооружение, ведь это может угрожать безопасности российских территорий, добавил журналист.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Москва озвучила требования по Украине, Киеву они хорошо известны, но местные власти отказываются от переговоров, вероятно, под нажимом кураторов. Об этом же накануне говорил глава МИД Сергей Лавров, по мнению которого западание страны используют Украину в качестве инструмента истощения и нанесения России поражения на поле боя.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html
https://ria.ru/20220604/ukraina-1793189386.html
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Кирилл Иванников
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в мире, сша, украина, ситуация на украине, россия, владимир путин, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
17:24 05.06.2022 (обновлено: 20:47 05.06.2022)
 
В США посоветовали Зеленскому отдать часть территорий под контроль России

В США призвали Зеленского согласиться на урегулирование на условиях России

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Ситуация на Украине должна разрешиться мирным путем на условиях России, и США следует подтолкнуть Владимира Зеленского к этому решению, пишет обозреватель журнала American Thinker Фрэнк Говард.
"Соединенные Штаты должны оказать сильное давление на президента Зеленского, чтобы он согласился на урегулирование и позволил русскоязычным районам на юге и востоке Украины отделиться и остаться под контролем России", — говорится в материале.
Гаубицы M777 калибра 155 миллиметров Корпуса морской пехоты США перед погрузкой на самолет ВВС США C-17 Globemaster III на авиабазе Марч - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
"Из Советского Союза". Чем Запад на самом деле помогает Киеву
По мнению автора, при наилучшем исходе событий Украина по итогам будущих переговоров останется нейтральной в геополитическом противостоянии Запада и России. Такой шаг защитит национальные интересы последней, подчеркнул он.
По той же причине необходимо прекратить поставлять Киеву вооружение, ведь это может угрожать безопасности российских территорий, добавил журналист.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Москва озвучила требования по Украине, Киеву они хорошо известны, но местные власти отказываются от переговоров, вероятно, под нажимом кураторов. Об этом же накануне говорил глава МИД Сергей Лавров, по мнению которого западание страны используют Украину в качестве инструмента истощения и нанесения России поражения на поле боя.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
Вчера, 20:06Специальная военная операция на Украине
Американский генерал озвучил последний вариант для ВСУ
 
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