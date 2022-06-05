https://ria.ru/20220605/referendum-1793313641.html

МВД Казахстана не зафиксировало нарушений во время референдума

МВД Казахстана не зафиксировало нарушений во время референдума - РИА Новости, 05.06.2022

МВД Казахстана не зафиксировало нарушений во время референдума

Органы внутренних дел не зарегистрировали нарушений общественного порядка во время проведения в Казахстане референдума о внесении изменений и дополнений в... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T18:52

2022-06-05T18:52

2022-06-05T18:52

в мире

казахстан

нур-султан

карагандинская область

конституционный референдум в казахстане

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АЛМА-АТА, 5 июн - РИА Новости. Органы внутренних дел не зарегистрировали нарушений общественного порядка во время проведения в Казахстане референдума о внесении изменений и дополнений в конституцию страны, сообщил председатель комитета административной полиции МВД республики Атыгай Арыстанов.В 21.00 по времени Нур-Султана (18.00 мск) закрылись для голосования участки в пяти регионах – Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях. Голосование на основной части республики завершилось на час раньше - в 20.00 по времени столицы Казахстана (17.00 мск). По информации ЦИК, по состоянию на 20.00 по времени Нур-Султана явка на референдуме в целом по стране составила 67,65% при необходимом пороге в 50%.В свою очередь представитель генпрокуратуры республики Азамат Сергазин проинформировал о нескольких обращениях граждан с жалобами на нарушение законности во время референдума."В генеральную прокуратуру обратился житель Карагандинской области с жалобой на необоснованное блокирование доступа к одному из Telegram-каналов якобы за выражение им в чате своего мнения по вопросам референдума. Данное обращение для рассмотрения направлено в министерство информации и общественного развития, осуществляющее руководство в области информации", - сказал он.Кроме того, в Алма-Ате в суды в воскресенье поступило два исковых заявления, в которых граждане обжаловали действия участковых комиссий референдума, отказавших им в выдаче бюллетеней из-за отсутствия постоянной прописки."По результатам судебного рассмотрения иски были удовлетворены, и эти граждане реализовали свои конституционные права", - сообщил представитель прокуратуры.

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нур-султан

карагандинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, казахстан, нур-султан, карагандинская область, конституционный референдум в казахстане