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МВД Казахстана не зафиксировало нарушений во время референдума - РИА Новости, 05.06.2022
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МВД Казахстана не зафиксировало нарушений во время референдума
МВД Казахстана не зафиксировало нарушений во время референдума - РИА Новости, 05.06.2022
МВД Казахстана не зафиксировало нарушений во время референдума
Органы внутренних дел не зарегистрировали нарушений общественного порядка во время проведения в Казахстане референдума о внесении изменений и дополнений в... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T18:52
2022-06-05T18:52
в мире
казахстан
нур-султан
карагандинская область
конституционный референдум в казахстане
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АЛМА-АТА, 5 июн - РИА Новости. Органы внутренних дел не зарегистрировали нарушений общественного порядка во время проведения в Казахстане референдума о внесении изменений и дополнений в конституцию страны, сообщил председатель комитета административной полиции МВД республики Атыгай Арыстанов.В 21.00 по времени Нур-Султана (18.00 мск) закрылись для голосования участки в пяти регионах – Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях. Голосование на основной части республики завершилось на час раньше - в 20.00 по времени столицы Казахстана (17.00 мск). По информации ЦИК, по состоянию на 20.00 по времени Нур-Султана явка на референдуме в целом по стране составила 67,65% при необходимом пороге в 50%.В свою очередь представитель генпрокуратуры республики Азамат Сергазин проинформировал о нескольких обращениях граждан с жалобами на нарушение законности во время референдума."В генеральную прокуратуру обратился житель Карагандинской области с жалобой на необоснованное блокирование доступа к одному из Telegram-каналов якобы за выражение им в чате своего мнения по вопросам референдума. Данное обращение для рассмотрения направлено в министерство информации и общественного развития, осуществляющее руководство в области информации", - сказал он.Кроме того, в Алма-Ате в суды в воскресенье поступило два исковых заявления, в которых граждане обжаловали действия участковых комиссий референдума, отказавших им в выдаче бюллетеней из-за отсутствия постоянной прописки."По результатам судебного рассмотрения иски были удовлетворены, и эти граждане реализовали свои конституционные права", - сообщил представитель прокуратуры.
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нур-султан
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в мире, казахстан, нур-султан, карагандинская область, конституционный референдум в казахстане
18:52 05.06.2022
 
МВД Казахстана не зафиксировало нарушений во время референдума

Арыстанов: ОВД не зарегистрировали нарушений общественного порядка во время референдума

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкРеферендум по поправкам в конституцию Казахстана
Референдум по поправкам в конституцию Казахстана - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
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Референдум по поправкам в конституцию Казахстана
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АЛМА-АТА, 5 июн - РИА Новости. Органы внутренних дел не зарегистрировали нарушений общественного порядка во время проведения в Казахстане референдума о внесении изменений и дополнений в конституцию страны, сообщил председатель комитета административной полиции МВД республики Атыгай Арыстанов.
В 21.00 по времени Нур-Султана (18.00 мск) закрылись для голосования участки в пяти регионах – Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях. Голосование на основной части республики завершилось на час раньше - в 20.00 по времени столицы Казахстана (17.00 мск). По информации ЦИК, по состоянию на 20.00 по времени Нур-Султана явка на референдуме в целом по стране составила 67,65% при необходимом пороге в 50%.
"Полиция работает в усиленном режиме. На данный момент каких-либо нарушений общественного порядка не зарегистрировано", - сказал Арыстанов на брифинге.
В свою очередь представитель генпрокуратуры республики Азамат Сергазин проинформировал о нескольких обращениях граждан с жалобами на нарушение законности во время референдума.
"В генеральную прокуратуру обратился житель Карагандинской области с жалобой на необоснованное блокирование доступа к одному из Telegram-каналов якобы за выражение им в чате своего мнения по вопросам референдума. Данное обращение для рассмотрения направлено в министерство информации и общественного развития, осуществляющее руководство в области информации", - сказал он.
Кроме того, в Алма-Ате в суды в воскресенье поступило два исковых заявления, в которых граждане обжаловали действия участковых комиссий референдума, отказавших им в выдаче бюллетеней из-за отсутствия постоянной прописки.
"По результатам судебного рассмотрения иски были удовлетворены, и эти граждане реализовали свои конституционные права", - сообщил представитель прокуратуры.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
Вчера, 07:52
Референдум — это только начало большой работы, заявил Токаев
 
В миреКазахстанНур-СултанКарагандинская областьКонституционный референдум в Казахстане
 
 
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