https://ria.ru/20220605/referendum-1793308070.html

В Казахстане завершилось голосование на конституционном референдуме

В Казахстане завершилось голосование на конституционном референдуме - РИА Новости, 05.06.2022

В Казахстане завершилось голосование на конституционном референдуме

В Казахстане завершилось голосование граждан на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T18:07

2022-06-05T18:07

2022-06-05T19:48

в мире

справки

касым-жомарт токаев

казахстан

нур-султан

конституционный референдум в казахстане

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АЛМА-АТА, 5 июн — РИА Новости. В Казахстане завершилось голосование граждан на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны.Голосование на основной части республики завершилось в 20:00 по Нур-Султану (17:00 мск), при этом в пяти регионах, а именно в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях, оно закончилось на час позже из-за разницы во времени.По предварительным данным, явка на референдуме по стране составила 68,44 процента. Он, согласно местному законодательству, считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в плебисците.По его словам, на 22:00 по местному времени (19:00 мск) завершилось голосование на всех участках внутри страны и на 25-ти зарубежных участках. При этом на 40 участках в иностранных государствах голосование еще продолжается.Комиссии референдума приступили к подсчету голосов, поступление протоколов территориальных комиссий ожидает завтра в электронном виде, добавил Ерман.По данным ЦИК, самая высокая явка избирателей в Туркестанский области (80,66 процента), а самая низкая — в Алма-Ате (33,30 процента).Президент Касым-Жомарт Токаев предложил внести изменения в основной закон после январской попытки государственного переворота. Референдум призван закрепить окончательный переход страны от суперпрезидентской формы правления к президентской.Так, предполагается сократить участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничить его влияние на местные представительные и исполнительные органы, установить запрет на его членство в политических партиях на период президентства. Близким родственникам президента запретят занимать руководящие должности в государственных и квазигосударственных структурах.Некоторые поправки также касаются прав и свобод граждан: они предусматривают создание конституционного суда, закрепление статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни.Помимо этого, из Конституции исключат упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.Для принятия поправок необходимо, чтобы их поддержали более пятидесяти процентов проголосовавших не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы.

https://ria.ru/20220601/kazakhstan-1792321354.html

https://ria.ru/20220526/kazakhstan-1790853910.html

https://ria.ru/20220605/referendum-1793222977.html

https://ria.ru/20220523/gaz-1790060267.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, справки, касым-жомарт токаев, казахстан, нур-султан, конституционный референдум в казахстане