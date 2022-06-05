https://ria.ru/20220605/referendum-1793308070.html
В Казахстане завершилось голосование на конституционном референдуме
В Казахстане завершилось голосование на конституционном референдуме - РИА Новости, 05.06.2022
В Казахстане завершилось голосование на конституционном референдуме
В Казахстане завершилось голосование граждан на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T18:07
2022-06-05T18:07
2022-06-05T19:48
в мире
справки
касым-жомарт токаев
казахстан
нур-султан
конституционный референдум в казахстане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793268153_0:0:3379:1901_1920x0_80_0_0_dad48e7c2c796ea51721b627a348cbe6.jpg
АЛМА-АТА, 5 июн — РИА Новости. В Казахстане завершилось голосование граждан на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны.Голосование на основной части республики завершилось в 20:00 по Нур-Султану (17:00 мск), при этом в пяти регионах, а именно в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях, оно закончилось на час позже из-за разницы во времени.По предварительным данным, явка на референдуме по стране составила 68,44 процента. Он, согласно местному законодательству, считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в плебисците.По его словам, на 22:00 по местному времени (19:00 мск) завершилось голосование на всех участках внутри страны и на 25-ти зарубежных участках. При этом на 40 участках в иностранных государствах голосование еще продолжается.Комиссии референдума приступили к подсчету голосов, поступление протоколов территориальных комиссий ожидает завтра в электронном виде, добавил Ерман.По данным ЦИК, самая высокая явка избирателей в Туркестанский области (80,66 процента), а самая низкая — в Алма-Ате (33,30 процента).Президент Касым-Жомарт Токаев предложил внести изменения в основной закон после январской попытки государственного переворота. Референдум призван закрепить окончательный переход страны от суперпрезидентской формы правления к президентской.Так, предполагается сократить участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничить его влияние на местные представительные и исполнительные органы, установить запрет на его членство в политических партиях на период президентства. Близким родственникам президента запретят занимать руководящие должности в государственных и квазигосударственных структурах.Некоторые поправки также касаются прав и свобод граждан: они предусматривают создание конституционного суда, закрепление статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни.Помимо этого, из Конституции исключат упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.Для принятия поправок необходимо, чтобы их поддержали более пятидесяти процентов проголосовавших не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы.
https://ria.ru/20220601/kazakhstan-1792321354.html
https://ria.ru/20220526/kazakhstan-1790853910.html
https://ria.ru/20220605/referendum-1793222977.html
https://ria.ru/20220523/gaz-1790060267.html
казахстан
нур-султан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793268153_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_bed959a2ed4097692680d14a3f754994.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, справки, касым-жомарт токаев, казахстан, нур-султан, конституционный референдум в казахстане
18:07 05.06.2022 (обновлено: 19:48 05.06.2022)
В Казахстане завершилось голосование на конституционном референдуме
Голосование казахстанцев на конституционном референдуме завершилось по всей стране
АЛМА-АТА, 5 июн — РИА Новости. В Казахстане завершилось голосование граждан на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны.
Голосование на основной части республики завершилось в 20:00 по Нур-Султану
(17:00 мск), при этом в пяти регионах, а именно в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях, оно закончилось на час позже из-за разницы во времени.
По предварительным данным, явка на референдуме по стране составила 68,44 процента. Он, согласно местному законодательству, считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в плебисците.
"Всего по стране включены в списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме, 11 734 642 гражданина. Бюллетени получили 8 030 739 граждан, что составляет 68,44% от числа включенных в списки для голосования", — заявил секретарь ЦИК Мухтар Ерман.
По его словам, на 22:00 по местному времени (19:00 мск) завершилось голосование на всех участках внутри страны и на 25-ти зарубежных участках. При этом на 40 участках в иностранных государствах голосование еще продолжается.
Комиссии референдума приступили к подсчету голосов, поступление протоколов территориальных комиссий ожидает завтра в электронном виде, добавил Ерман.
По данным ЦИК, самая высокая явка избирателей в Туркестанский области (80,66 процента), а самая низкая — в Алма-Ате (33,30 процента).
Президент Касым-Жомарт Токаев
предложил внести изменения в основной закон после январской попытки государственного переворота. Референдум призван закрепить окончательный переход страны от суперпрезидентской формы правления к президентской.
Так, предполагается сократить участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничить его влияние на местные представительные и исполнительные органы, установить запрет на его членство в политических партиях на период президентства. Близким родственникам президента запретят занимать руководящие должности в государственных и квазигосударственных структурах.
Некоторые поправки также касаются прав и свобод граждан: они предусматривают создание конституционного суда, закрепление статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни.
Помимо этого, из Конституции исключат упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
.
Для принятия поправок необходимо, чтобы их поддержали более пятидесяти процентов проголосовавших не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы.