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В Казахстане завершилось голосование на конституционном референдуме - РИА Новости, 05.06.2022
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В Казахстане завершилось голосование на конституционном референдуме
В Казахстане завершилось голосование на конституционном референдуме - РИА Новости, 05.06.2022
В Казахстане завершилось голосование на конституционном референдуме
В Казахстане завершилось голосование граждан на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T18:07
2022-06-05T19:48
в мире
справки
касым-жомарт токаев
казахстан
нур-султан
конституционный референдум в казахстане
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АЛМА-АТА, 5 июн — РИА Новости. В Казахстане завершилось голосование граждан на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны.Голосование на основной части республики завершилось в 20:00 по Нур-Султану (17:00 мск), при этом в пяти регионах, а именно в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях, оно закончилось на час позже из-за разницы во времени.По предварительным данным, явка на референдуме по стране составила 68,44 процента. Он, согласно местному законодательству, считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в плебисците.По его словам, на 22:00 по местному времени (19:00 мск) завершилось голосование на всех участках внутри страны и на 25-ти зарубежных участках. При этом на 40 участках в иностранных государствах голосование еще продолжается.Комиссии референдума приступили к подсчету голосов, поступление протоколов территориальных комиссий ожидает завтра в электронном виде, добавил Ерман.По данным ЦИК, самая высокая явка избирателей в Туркестанский области (80,66 процента), а самая низкая — в Алма-Ате (33,30 процента).Президент Касым-Жомарт Токаев предложил внести изменения в основной закон после январской попытки государственного переворота. Референдум призван закрепить окончательный переход страны от суперпрезидентской формы правления к президентской.Так, предполагается сократить участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничить его влияние на местные представительные и исполнительные органы, установить запрет на его членство в политических партиях на период президентства. Близким родственникам президента запретят занимать руководящие должности в государственных и квазигосударственных структурах.Некоторые поправки также касаются прав и свобод граждан: они предусматривают создание конституционного суда, закрепление статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни.Помимо этого, из Конституции исключат упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.Для принятия поправок необходимо, чтобы их поддержали более пятидесяти процентов проголосовавших не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы.
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в мире, справки, касым-жомарт токаев, казахстан, нур-султан, конституционный референдум в казахстане
18:07 05.06.2022 (обновлено: 19:48 05.06.2022)
 
В Казахстане завершилось голосование на конституционном референдуме

Голосование казахстанцев на конституционном референдуме завершилось по всей стране

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкПлакат на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Казахстана на избирательном участке в Нур-Султане
Плакат на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Казахстана на избирательном участке в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
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Плакат на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Казахстана на избирательном участке в Нур-Султане
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АЛМА-АТА, 5 июн — РИА Новости. В Казахстане завершилось голосование граждан на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны.
Голосование на основной части республики завершилось в 20:00 по Нур-Султану (17:00 мск), при этом в пяти регионах, а именно в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях, оно закончилось на час позже из-за разницы во времени.
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По предварительным данным, явка на референдуме по стране составила 68,44 процента. Он, согласно местному законодательству, считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в плебисците.
"Всего по стране включены в списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме, 11 734 642 гражданина. Бюллетени получили 8 030 739 граждан, что составляет 68,44% от числа включенных в списки для голосования", — заявил секретарь ЦИК Мухтар Ерман.
По его словам, на 22:00 по местному времени (19:00 мск) завершилось голосование на всех участках внутри страны и на 25-ти зарубежных участках. При этом на 40 участках в иностранных государствах голосование еще продолжается.
Комиссии референдума приступили к подсчету голосов, поступление протоколов территориальных комиссий ожидает завтра в электронном виде, добавил Ерман.
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Президент Касым-Жомарт Токаев предложил внести изменения в основной закон после январской попытки государственного переворота. Референдум призван закрепить окончательный переход страны от суперпрезидентской формы правления к президентской.
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Так, предполагается сократить участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничить его влияние на местные представительные и исполнительные органы, установить запрет на его членство в политических партиях на период президентства. Близким родственникам президента запретят занимать руководящие должности в государственных и квазигосударственных структурах.
Некоторые поправки также касаются прав и свобод граждан: они предусматривают создание конституционного суда, закрепление статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни.
Помимо этого, из Конституции исключат упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Для принятия поправок необходимо, чтобы их поддержали более пятидесяти процентов проголосовавших не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы.
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В миреСправкиКасым-Жомарт ТокаевКазахстанНур-СултанКонституционный референдум в Казахстане
 
 
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