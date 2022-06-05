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Генсек ШОС отметил высокую явку избирателей на референдум в Казахстане - РИА Новости, 05.06.2022
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Генсек ШОС отметил высокую явку избирателей на референдум в Казахстане
Генсек ШОС отметил высокую явку избирателей на референдум в Казахстане - РИА Новости, 05.06.2022
Генсек ШОС отметил высокую явку избирателей на референдум в Казахстане
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин заявил, что на референдуме по изменению конституции в Казахстане можно отметить... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T16:58
2022-06-05T16:58
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
шос
конституционный референдум в казахстане
референдум
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НУР-СУЛТАН, 5 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин заявил, что на референдуме по изменению конституции в Казахстане можно отметить высокую явку избирателей.Казахстанцы в воскресенье голосуют по вопросу внесения изменений в конституцию страны, направленных на сокращение президентских полномочий, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. Центральная избирательная комиссия сообщала, что проголосовать на референдуме имеют право 11 722 536 человек.По его оценке, "процесс голосования упорядоченный и спокойный".Кроме того, по словам генсека ШОС, представители организации "не получали жалоб о нарушениях".В завершение своего выступления перед журналистами Чжан Мин поблагодарил сотрудников избирательных комиссий за их профессионализм."Хочу особо отметить, что на месте мы познакомились с членами комиссии и наблюдателями и заметили, как строго они выполняют свою работу, и пользуясь случаем, хотел бы выразить им своё уважение за из отношение к работе", - заключил он.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял, что произошедшая в январе 2022 году попытка госпереворота подтвердила необходимость скорейшей политической модернизации страны, в связи с чем поправки в основной закон были вынесены на референдум.Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправками снижается излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов ЦИК, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах.Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе на создание конституционного суда, закрепление на конституционном уровне статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции будут исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.
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в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, шос, конституционный референдум в казахстане, референдум
16:58 05.06.2022
 
Генсек ШОС отметил высокую явку избирателей на референдум в Казахстане

Генсекретарь ШОС Мин: впечатлил энтузиазм казахстанцев и активное отношение к референдуму

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРеферендум по поправкам в конституцию Казахстана
Референдум по поправкам в конституцию Казахстана - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Референдум по поправкам в конституцию Казахстана
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НУР-СУЛТАН, 5 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин заявил, что на референдуме по изменению конституции в Казахстане можно отметить высокую явку избирателей.
Казахстанцы в воскресенье голосуют по вопросу внесения изменений в конституцию страны, направленных на сокращение президентских полномочий, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. Центральная избирательная комиссия сообщала, что проголосовать на референдуме имеют право 11 722 536 человек.
"Во время беседы с избирателями нас (представителей наблюдательной группы от ШОС -ред.) впечатлил энтузиазм и активное отношение к референдуму. Можно отметить высокую явку", - сказал Чжан Мин во время общения с журналистами на брифинге, посвященном проведению референдума в Казахстане.
По его оценке, "процесс голосования упорядоченный и спокойный".
Кроме того, по словам генсека ШОС, представители организации "не получали жалоб о нарушениях".
В завершение своего выступления перед журналистами Чжан Мин поблагодарил сотрудников избирательных комиссий за их профессионализм.
"Хочу особо отметить, что на месте мы познакомились с членами комиссии и наблюдателями и заметили, как строго они выполняют свою работу, и пользуясь случаем, хотел бы выразить им своё уважение за из отношение к работе", - заключил он.
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Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправками снижается излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.
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Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе на создание конституционного суда, закрепление на конституционном уровне статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции будут исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.
 
В миреКасым-Жомарт ТокаевКазахстанШОСКонституционный референдум в КазахстанеРеферендум
 
 
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