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В МИД Казахстана рассказали о голосовании соотечественников за рубежом - РИА Новости, 05.06.2022
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В МИД Казахстана рассказали о голосовании соотечественников за рубежом
В МИД Казахстана рассказали о голосовании соотечественников за рубежом - РИА Новости, 05.06.2022
В МИД Казахстана рассказали о голосовании соотечественников за рубежом
Около пяти тысяч казахстанцев в 52 странах проголосовали на конституционном референдуме по состоянию на 19.00 времени Нур-Султана (16.00 мск), сообщил... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T16:36
2022-06-05T16:36
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
конституционный референдум в казахстане
референдум
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НУР-СУЛТАН, 5 июн – РИА Новости. Около пяти тысяч казахстанцев в 52 странах проголосовали на конституционном референдуме по состоянию на 19.00 времени Нур-Султана (16.00 мск), сообщил заместитель министра иностранных дел республики Роман Василенко.Казахстанцы в воскресенье голосуют по вопросу внесения изменений в конституцию страны, направленных на сокращение президентских полномочий, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. Центральная избирательная комиссия сообщала, что граждане республики, находящиеся за рубежом, могут отдать свои голоса на 65 участках в 52 странах.Он пояснил, что на день проведения референдума в списки голосующих за рубежом были включены 11 350 граждан Казахстана. "В настоящее время референдум проходит спокойно и в рабочей атмосфере", - отметил представитель внешнеполитического ведомства.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял, что произошедшая в январе 2022 году попытка государственного переворота подтвердила необходимость скорейшей политической модернизации страны, в связи с чем поправки в основной закон были вынесены на референдум.
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в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, конституционный референдум в казахстане, референдум
16:36 05.06.2022
 
В МИД Казахстана рассказали о голосовании соотечественников за рубежом

Василенко: около пяти тысяч казахстанцев в 52 странах проголосовали на референдуме

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкПлакат на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию Казахстана на избирательном участке в Нур-Султане
Плакат на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию Казахстана на избирательном участке в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в фотобанк
Плакат на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию Казахстана на избирательном участке в Нур-Султане
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НУР-СУЛТАН, 5 июн – РИА Новости. Около пяти тысяч казахстанцев в 52 странах проголосовали на конституционном референдуме по состоянию на 19.00 времени Нур-Султана (16.00 мск), сообщил заместитель министра иностранных дел республики Роман Василенко.
Казахстанцы в воскресенье голосуют по вопросу внесения изменений в конституцию страны, направленных на сокращение президентских полномочий, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. Центральная избирательная комиссия сообщала, что граждане республики, находящиеся за рубежом, могут отдать свои голоса на 65 участках в 52 странах.
"По состоянию на 19.00 (16.00 мск) времени города Нур-Султана за рубежом проголосовали около 5 100 наших соотечественников, что составляет 45% от количества избирателей, включенных в соответствующие списки", - сказал Василенко на брифинге в ЦИК.
Он пояснил, что на день проведения референдума в списки голосующих за рубежом были включены 11 350 граждан Казахстана. "В настоящее время референдум проходит спокойно и в рабочей атмосфере", - отметил представитель внешнеполитического ведомства.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял, что произошедшая в январе 2022 году попытка государственного переворота подтвердила необходимость скорейшей политической модернизации страны, в связи с чем поправки в основной закон были вынесены на референдум.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
Вчера, 07:52
Референдум — это только начало большой работы, заявил Токаев
 
В миреКасым-Жомарт ТокаевКазахстанКонституционный референдум в КазахстанеРеферендум
 
 
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