https://ria.ru/20220605/referendum-1793294019.html

В МИД Казахстана рассказали о голосовании соотечественников за рубежом

В МИД Казахстана рассказали о голосовании соотечественников за рубежом - РИА Новости, 05.06.2022

В МИД Казахстана рассказали о голосовании соотечественников за рубежом

Около пяти тысяч казахстанцев в 52 странах проголосовали на конституционном референдуме по состоянию на 19.00 времени Нур-Султана (16.00 мск), сообщил... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T16:36

2022-06-05T16:36

2022-06-05T16:36

в мире

касым-жомарт токаев

казахстан

конституционный референдум в казахстане

референдум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793268153_0:0:3379:1901_1920x0_80_0_0_dad48e7c2c796ea51721b627a348cbe6.jpg

НУР-СУЛТАН, 5 июн – РИА Новости. Около пяти тысяч казахстанцев в 52 странах проголосовали на конституционном референдуме по состоянию на 19.00 времени Нур-Султана (16.00 мск), сообщил заместитель министра иностранных дел республики Роман Василенко.Казахстанцы в воскресенье голосуют по вопросу внесения изменений в конституцию страны, направленных на сокращение президентских полномочий, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. Центральная избирательная комиссия сообщала, что граждане республики, находящиеся за рубежом, могут отдать свои голоса на 65 участках в 52 странах.Он пояснил, что на день проведения референдума в списки голосующих за рубежом были включены 11 350 граждан Казахстана. "В настоящее время референдум проходит спокойно и в рабочей атмосфере", - отметил представитель внешнеполитического ведомства.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял, что произошедшая в январе 2022 году попытка государственного переворота подтвердила необходимость скорейшей политической модернизации страны, в связи с чем поправки в основной закон были вынесены на референдум.

https://ria.ru/20220605/referendum-1793222977.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, конституционный референдум в казахстане, референдум