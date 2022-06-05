https://ria.ru/20220605/referendum-1793294019.html
В МИД Казахстана рассказали о голосовании соотечественников за рубежом
В МИД Казахстана рассказали о голосовании соотечественников за рубежом - РИА Новости, 05.06.2022
В МИД Казахстана рассказали о голосовании соотечественников за рубежом
Около пяти тысяч казахстанцев в 52 странах проголосовали на конституционном референдуме по состоянию на 19.00 времени Нур-Султана (16.00 мск), сообщил... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T16:36
2022-06-05T16:36
2022-06-05T16:36
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
конституционный референдум в казахстане
референдум
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НУР-СУЛТАН, 5 июн – РИА Новости. Около пяти тысяч казахстанцев в 52 странах проголосовали на конституционном референдуме по состоянию на 19.00 времени Нур-Султана (16.00 мск), сообщил заместитель министра иностранных дел республики Роман Василенко.Казахстанцы в воскресенье голосуют по вопросу внесения изменений в конституцию страны, направленных на сокращение президентских полномочий, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. Центральная избирательная комиссия сообщала, что граждане республики, находящиеся за рубежом, могут отдать свои голоса на 65 участках в 52 странах.Он пояснил, что на день проведения референдума в списки голосующих за рубежом были включены 11 350 граждан Казахстана. "В настоящее время референдум проходит спокойно и в рабочей атмосфере", - отметил представитель внешнеполитического ведомства.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял, что произошедшая в январе 2022 году попытка государственного переворота подтвердила необходимость скорейшей политической модернизации страны, в связи с чем поправки в основной закон были вынесены на референдум.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, конституционный референдум в казахстане, референдум
В МИД Казахстана рассказали о голосовании соотечественников за рубежом
Василенко: около пяти тысяч казахстанцев в 52 странах проголосовали на референдуме
НУР-СУЛТАН, 5 июн – РИА Новости. Около пяти тысяч казахстанцев в 52 странах проголосовали на конституционном референдуме по состоянию на 19.00 времени Нур-Султана (16.00 мск), сообщил заместитель министра иностранных дел республики Роман Василенко.
Казахстанцы в воскресенье голосуют по вопросу внесения изменений в конституцию страны, направленных на сокращение президентских полномочий, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. Центральная избирательная комиссия сообщала, что граждане республики, находящиеся за рубежом, могут отдать свои голоса на 65 участках в 52 странах.
"По состоянию на 19.00 (16.00 мск) времени города Нур-Султана за рубежом проголосовали около 5 100 наших соотечественников, что составляет 45% от количества избирателей, включенных в соответствующие списки", - сказал Василенко на брифинге в ЦИК.
Он пояснил, что на день проведения референдума в списки голосующих за рубежом были включены 11 350 граждан Казахстана. "В настоящее время референдум проходит спокойно и в рабочей атмосфере", - отметил представитель внешнеполитического ведомства.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял, что произошедшая в январе 2022 году попытка государственного переворота подтвердила необходимость скорейшей политической модернизации страны, в связи с чем поправки в основной закон были вынесены на референдум.