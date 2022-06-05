https://ria.ru/20220605/referendum-1793286130.html

Казахстанцы ждут изменений после конституционного референдума

Казахстанцы ждут изменений после конституционного референдума - РИА Новости, 05.06.2022

Казахстанцы ждут изменений после конституционного референдума

Референдум по изменениям в конституцию Казахстана проходит спокойно, иностранные наблюдатели нарушений не фиксируют, граждане выражают надежду на положительные... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T15:53

2022-06-05T15:53

2022-06-05T16:49

касым-жомарт токаев

казахстан

нур-султан

конституционный референдум в казахстане

референдум

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НУР-СУЛТАН, 5 июн - РИА Новости. Референдум по изменениям в конституцию Казахстана проходит спокойно, иностранные наблюдатели нарушений не фиксируют, граждане выражают надежду на положительные изменения в стране, передаёт корреспондент РИА Новости.Казахстанцы в воскресенье голосуют по вопросу внесения изменений в конституцию страны, направленных на сокращение президентских полномочий, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. Центральная избирательная комиссия сообщала, что проголосовать на референдуме имеют право 11 722 536 человек. Явка по состоянию на 18.00 (15.00 мск) составила 65,04%.Отвечая на вопросы РИА Новости, жители Нур-Султана делятся своим мнением насчёт значимости референдума и самых важных пунктов изменений, вносимых в конституцию.Так, избирательница на участке № 115 сообщила агентству, что для нее самым важным стало бы снижение пенсионного возраста у женщин, однако такой поправки ещё нет."Мы за обновлённую конституцию, поэтому нам не всё равно. Мы пришли вместе с мамой, собрались, сходили проголосовали за изменения. Мы хотим лучшую жизнь для нашего государства. Мы - патриоты своей Родины, поэтому нам не всё равно, что с нами будет и с нашей страной. Мы с великой честью и ответственностью сюда пришли, потому что хотим больших перемен", - сказала еще одна собеседница агентства.Одна из жительниц Нур-Султана, в свою очередь, отметила, что она и её семья всегда голосуют, чтобы подать пример детям.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял, что произошедшая в январе 2022 году попытка госпереворота подтвердила необходимость скорейшей политической модернизации страны, в связи с чем поправки в основной закон были вынесены на референдум.Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправками снижается излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов ЦИК, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах.Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе на создание конституционного суда, закрепление на конституционном уровне статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции будут исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.

https://ria.ru/20220605/referendum-1793222977.html

https://ria.ru/20220601/kazakhstan-1792321354.html

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Евгения Нефедова

касым-жомарт токаев, казахстан, нур-султан, конституционный референдум в казахстане, референдум