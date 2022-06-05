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Референдум в Казахстане организован на высоком уровне, считает член ЦИК

Референдум в Казахстане организован на высоком уровне, считает член ЦИК - РИА Новости, 05.06.2022

Референдум в Казахстане организован на высоком уровне, считает член ЦИК

Голосование на референдуме в Казахстане организовано на высоком уровне в соответствии с законом, сообщил РИА Новости член Центральной избирательной комиссии РФ... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T14:54

2022-06-05T14:54

2022-06-05T16:08

в мире

наталья бударина

эльмира хаймурзина

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Голосование на референдуме в Казахстане организовано на высоком уровне в соответствии с законом, сообщил РИА Новости член Центральной избирательной комиссии РФ Павел Андреев.Казахстанцы в воскресенье голосуют по вопросу внесения изменений в конституцию страны, направленных на сокращение президентских полномочий, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. Центральная избирательная комиссия сообщала, что проголосовать на референдуме имеют право 11 722 536 человек.Согласно законодательству республики, референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в плебисците."Все было в соответствии с законом и порядком организации голосования – с гимном, с опечатыванием урн, объявлением всех исходных данных. Организовано все на достаточно высоком уровне, голосование тоже высоко организовано, атмосфера на участках практически праздничная, люди идут активно с семьями и детьми. По тем участкам, которые мы видели, явка была за 30%, хотя официальная явка уже выше", - рассказал Андреев РИА Новости.По его словам, он посетил участки в столице Казахстана – Нур-Султане, а также в Акмолинской области.По данным Центральной избирательной комиссии РФ, от комиссии за ходом референдума наблюдают Наталья Бударина, Эльмира Хаймурзина и Павел Андреев."Они уже посетили более 20 участков, голосование идет активно, в некоторых местах очереди, люди приходят семьями. Присутствуют представители общественных объединений, которые осуществляют функцию наблюдения, а также международные наблюдатели от СНГ, ШОС и по линии двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы комиссии.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял, что произошедшая в январе 2022 году попытка государственного переворота подтвердила необходимость скорейшей политической модернизации страны, в связи с чем поправки в основной закон были вынесены на референдум.Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправками снижается излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов ЦИК, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах.Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе на создание конституционного суда, закрепление на конституционном уровне статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции будут исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.

https://ria.ru/20220605/referendum-1793222977.html

https://ria.ru/20220601/kazakhstan-1792324132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, наталья бударина, эльмира хаймурзина, касым-жомарт токаев, казахстан, нур-султан, акмолинская область, снг, шос