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Референдум — это только начало большой работы, заявил Токаев
Референдум — это только начало большой работы, заявил Токаев - РИА Новости, 05.06.2022
Референдум — это только начало большой работы, заявил Токаев
Референдум является только началом предстоящей большой работы, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T07:52
2022-06-05T07:52
2022-06-05T07:52
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цик казахстана
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НУР-СУЛТАН, 5 июн — РИА Новости. Референдум является только началом предстоящей большой работы, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.Казахстанцы в воскресенье голосуют по вопросу внесения изменений в конституцию страны, направленных на сокращение президентских полномочий, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. Центральная избирательная комиссия сообщала, что проголосовать на референдуме имеют право 11 722 536 человек.По его словам, должны будут произойти изменения законодательства и парламентских партий.Президент отметил, что поправки в конституцию являются знаковыми нововведениями, которые привнесут изменения в общественную жизнь страны."По сути дела, меняется парадигма взаимоотношений между государством и обществом", — сказал Токаев.Он также добавил, что изменения коснутся и сферы прав человека."Как вы, наверное, знаете, в конституции статус омбудсмена по правам человека обретает новый статус, новое значение, новый формат", — заключил он.
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, нур-султан, конституционный референдум в казахстане, цик казахстана
Референдум — это только начало большой работы, заявил Токаев
Президент Казахстана Токаев: референдум — это только начало большой работы
НУР-СУЛТАН, 5 июн — РИА Новости. Референдум является только началом предстоящей большой работы, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Казахстанцы в воскресенье голосуют по вопросу внесения изменений в конституцию страны, направленных на сокращение президентских полномочий, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. Центральная избирательная комиссия
сообщала, что проголосовать на референдуме имеют право 11 722 536 человек.
"Впереди очень большая работа, нужно реализовать положения конституции, по которой мы сегодня голосуем", — сказал он журналистам во время пресс-конференции после своего участия в голосовании по изменениям в конституцию.
По его словам, должны будут произойти изменения законодательства и парламентских партий.
Президент отметил, что поправки в конституцию являются знаковыми нововведениями, которые привнесут изменения в общественную жизнь страны.
"По сути дела, меняется парадигма взаимоотношений между государством и обществом", — сказал Токаев.
Он также добавил, что изменения коснутся и сферы прав человека.
"Как вы, наверное, знаете, в конституции статус омбудсмена по правам человека обретает новый статус, новое значение, новый формат", — заключил он.