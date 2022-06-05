https://ria.ru/20220605/referendum-1793222977.html

Референдум — это только начало большой работы, заявил Токаев

Референдум — это только начало большой работы, заявил Токаев - РИА Новости, 05.06.2022

Референдум — это только начало большой работы, заявил Токаев

Референдум является только началом предстоящей большой работы, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T07:52

2022-06-05T07:52

2022-06-05T07:52

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касым-жомарт токаев

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конституционный референдум в казахстане

цик казахстана

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НУР-СУЛТАН, 5 июн — РИА Новости. Референдум является только началом предстоящей большой работы, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.Казахстанцы в воскресенье голосуют по вопросу внесения изменений в конституцию страны, направленных на сокращение президентских полномочий, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. Центральная избирательная комиссия сообщала, что проголосовать на референдуме имеют право 11 722 536 человек.По его словам, должны будут произойти изменения законодательства и парламентских партий.Президент отметил, что поправки в конституцию являются знаковыми нововведениями, которые привнесут изменения в общественную жизнь страны."По сути дела, меняется парадигма взаимоотношений между государством и обществом", — сказал Токаев.Он также добавил, что изменения коснутся и сферы прав человека."Как вы, наверное, знаете, в конституции статус омбудсмена по правам человека обретает новый статус, новое значение, новый формат", — заключил он.

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