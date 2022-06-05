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Явка на референдуме в Казахстане на семь утра составила 28,59 процентов - РИА Новости, 05.06.2022
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Явка на референдуме в Казахстане на семь утра составила 28,59 процентов
Явка на референдуме в Казахстане на семь утра составила 28,59 процентов - РИА Новости, 05.06.2022
Явка на референдуме в Казахстане на семь утра составила 28,59 процентов
Явка на конституционном референдуме в Казахстане на 10 утра (07.00 мск) составила 28,59%, сообщила член Центризбиркома республики Сабила Мустафина. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T07:38
2022-06-05T14:16
в мире
казахстан
нур-султан
конституционный референдум в казахстане
сабила мустафина
алма-ата
цик казахстана
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НУР-СУЛТАН, 5 июн — РИА Новости. Явка на конституционном референдуме в Казахстане на 10 утра (07.00 мск) составила 28,59%, сообщила член Центризбиркома республики Сабила Мустафина.Казахстанцы в воскресенье голосуют по вопросу внесения изменений в конституцию страны, направленных на сокращение президентских полномочий, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. Центральная избирательная комиссия сообщала, что проголосовать на референдуме имеют право 11 722 536 человек."Согласно данным, представленным избирательными комиссиями областными, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 10 часов 5 июня 2022 года избирательные бюллетени получили 28,59% от общего количества избирателей, включенных в списки", — сказала Мустафина на брифинге в ЦИК.Она пояснила, что бюллетени получили в Акмолинской области 26,63% избирателей, Актюбинской — 25,62%, Алматинской — 28,53%, Атырауской — 29,87%, Западно-Казахстанской — 32,20%, Жамбылской — 32,16%, Карагандинской — 33,56%, Костанайской — 30,14%, Кызылординской области — 28,87%, Мангистауской — 23,67%, Павлодарской — 33,14%, Северо-Казахстанской — 34,17%, Туркестанской — 33,15% и в Восточно-Казахстанской — 29,88%. В Нур-Султане бюллетени были выданы 24,18% избирателям, в Алма-Ате — 13,91% и Шымкенте — 34,19%.В целом, по ее данным, участие в голосовании уже приняли 3 351 425 казахстанцев.Президент Казахстана ранее заявлял, что произошедшая в январе 2022 году попытка государственного переворота подтвердила необходимость скорейшей политической модернизации страны, в связи с чем поправки в основной закон были вынесены на референдум.Поправки призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправками снижается излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов ЦИК, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах.Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе на создание конституционного суда, закрепление на конституционном уровне статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции будут исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.
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Референдум в Казахстане по поправкам в конституцию страны
Явка к 16.00 (13.00 мск) на конституционном референдуме в Казахстане составила 60,80%. Казахстанцы в воскресенье голосуют по вопросу внесения изменений в конституцию страны, направленных на сокращение президентских полномочий, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. Центральная избирательная комиссия сообщала, что проголосовать на референдуме имеют право 11 722 536 человек.
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в мире, казахстан, нур-султан, конституционный референдум в казахстане, сабила мустафина, алма-ата, цик казахстана
07:38 05.06.2022 (обновлено: 14:16 05.06.2022)
 
Явка на референдуме в Казахстане на семь утра составила 28,59 процентов

ЦИК: явка на конституционном референдуме в Казахстане на 07.00 составила 28,59 процентов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРеферендум по поправкам в конституцию Казахстана
Референдум по поправкам в конституцию Казахстана - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Референдум по поправкам в конституцию Казахстана
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НУР-СУЛТАН, 5 июн — РИА Новости. Явка на конституционном референдуме в Казахстане на 10 утра (07.00 мск) составила 28,59%, сообщила член Центризбиркома республики Сабила Мустафина.
Казахстанцы в воскресенье голосуют по вопросу внесения изменений в конституцию страны, направленных на сокращение президентских полномочий, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. Центральная избирательная комиссия сообщала, что проголосовать на референдуме имеют право 11 722 536 человек.
"Согласно данным, представленным избирательными комиссиями областными, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 10 часов 5 июня 2022 года избирательные бюллетени получили 28,59% от общего количества избирателей, включенных в списки", — сказала Мустафина на брифинге в ЦИК.
Она пояснила, что бюллетени получили в Акмолинской области 26,63% избирателей, Актюбинской — 25,62%, Алматинской — 28,53%, Атырауской — 29,87%, Западно-Казахстанской — 32,20%, Жамбылской — 32,16%, Карагандинской — 33,56%, Костанайской — 30,14%, Кызылординской области — 28,87%, Мангистауской — 23,67%, Павлодарской — 33,14%, Северо-Казахстанской — 34,17%, Туркестанской — 33,15% и в Восточно-Казахстанской — 29,88%. В Нур-Султане бюллетени были выданы 24,18% избирателям, в Алма-Ате — 13,91% и Шымкенте — 34,19%.
В целом, по ее данным, участие в голосовании уже приняли 3 351 425 казахстанцев.
Президент Казахстана ранее заявлял, что произошедшая в январе 2022 году попытка государственного переворота подтвердила необходимость скорейшей политической модернизации страны, в связи с чем поправки в основной закон были вынесены на референдум.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на избирательном участке в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
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Токаев проголосовал на референдуме по поправкам в конституцию Казахстана
Поправки призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправками снижается излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.
Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов ЦИК, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах.
Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе на создание конституционного суда, закрепление на конституционном уровне статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции будут исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.
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В миреКазахстанНур-СултанКонституционный референдум в КазахстанеСабила МустафинаАлма-АтаЦИК Казахстана
 
 
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