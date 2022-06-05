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Токаев проголосовал на референдуме по поправкам в конституцию Казахстана

Токаев проголосовал на референдуме по поправкам в конституцию Казахстана - РИА Новости, 05.06.2022

Токаев проголосовал на референдуме по поправкам в конституцию Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на референдуме по поправкам в конституцию, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T06:59

2022-06-05T06:59

2022-06-05T07:20

касым-жомарт токаев

казахстан

нур-султан

в мире

конституционный референдум в казахстане

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НУР-СУЛТАН, 5 июн — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на референдуме по поправкам в конституцию, передает корреспондент РИА Новости.Глава государства сделал выбор в Нур-Султане на избирательном участке №59, расположенном в новом "Дворце школьников".Выносимые на референдум поправки в конституцию разработаны в исполнение плана политических реформ, предложенного президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Поправки призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправками снижается излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов ЦИК, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах.Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе на создание конституционного суда, закрепление на конституционном уровне статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции будут исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.

https://ria.ru/20220530/popravki-1791639013.html

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касым-жомарт токаев, казахстан, нур-султан, в мире, конституционный референдум в казахстане