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Токаев проголосовал на референдуме по поправкам в конституцию Казахстана - РИА Новости, 05.06.2022
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Токаев проголосовал на референдуме по поправкам в конституцию Казахстана
Токаев проголосовал на референдуме по поправкам в конституцию Казахстана - РИА Новости, 05.06.2022
Токаев проголосовал на референдуме по поправкам в конституцию Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на референдуме по поправкам в конституцию, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T06:59
2022-06-05T07:20
касым-жомарт токаев
казахстан
нур-султан
в мире
конституционный референдум в казахстане
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НУР-СУЛТАН, 5 июн — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на референдуме по поправкам в конституцию, передает корреспондент РИА Новости.Глава государства сделал выбор в Нур-Султане на избирательном участке №59, расположенном в новом "Дворце школьников".Выносимые на референдум поправки в конституцию разработаны в исполнение плана политических реформ, предложенного президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Поправки призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправками снижается излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов ЦИК, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах.Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе на создание конституционного суда, закрепление на конституционном уровне статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции будут исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.
https://ria.ru/20220530/popravki-1791639013.html
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касым-жомарт токаев, казахстан, нур-султан, в мире, конституционный референдум в казахстане
06:59 05.06.2022 (обновлено: 07:20 05.06.2022)
 
Токаев проголосовал на референдуме по поправкам в конституцию Казахстана

Президент Казахстана Токаев проголосовал на референдуме по поправкам в конституцию

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на избирательном участке в Нур-Султане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на избирательном участке в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на избирательном участке в Нур-Султане. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 5 июн — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на референдуме по поправкам в конституцию, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства сделал выбор в Нур-Султане на избирательном участке №59, расположенном в новом "Дворце школьников".
Выносимые на референдум поправки в конституцию разработаны в исполнение плана политических реформ, предложенного президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Поправки призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправками снижается излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.
Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов ЦИК, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах.
Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе на создание конституционного суда, закрепление на конституционном уровне статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции будут исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.
Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 07:47
Назарбаев решил поддержать поправки в конституцию, касающиеся его статуса
 
Касым-Жомарт ТокаевКазахстанНур-СултанВ миреКонституционный референдум в Казахстане
 
 
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