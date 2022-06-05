https://ria.ru/20220605/rakety-1793217562.html
КНДР пустила восемь баллистических ракет в сторону Японского моря
КНДР пустила восемь баллистических ракет в сторону Японского моря - РИА Новости, 05.06.2022
КНДР пустила восемь баллистических ракет в сторону Японского моря
Северная Корея выпустила в сторону Японского моря восемь баллистических ракет малой дальности, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T04:37
2022-06-05T04:37
2022-06-05T10:52
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СЕУЛ, 5 июн — РИА Новости. Северная Корея выпустила в сторону Японского моря восемь баллистических ракет малой дальности, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.При этом они не уточнили, где расположены другие локации и сколько их.Минобороны Японии утверждает, что ракеты пролетели от 300 до 400 километров, достигнув максимальной высоты от 50 до 100 километров. Однако южнокорейские военные полагают, что дальность полета составила от 110 до 670 километров, максимальная высота — от 25 до 90 километров, а скорость — примерно три-шесть Махов.Это уже 18-е ракетное испытание КНДР с начала года. Пхеньян тестировал межконтинентальные баллистические ракеты, ракеты для подводных лодок, системы для космического спутника и новую тактическую систему для ядерного оружия.Последний раз Северная Корея запускала ракеты утром 25 мая — это были три баллистических ракеты (одна, возможно, межконтинентальная).
https://ria.ru/20220528/kndr-1791375346.html
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в мире, японское море, сша, кндр (северная корея), сеул
04:37 05.06.2022 (обновлено: 10:52 05.06.2022)
КНДР пустила восемь баллистических ракет в сторону Японского моря
Южнокорейские военные: КНДР пустила восемь баллистических ракет малой дальности
СЕУЛ, 5 июн — РИА Новости. Северная Корея выпустила в сторону Японского моря восемь баллистических ракет малой дальности, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
"Южнокорейская армия сегодня, 5 июня, с 09:08 по 09:43 зафиксировала восемь пусков Северной Кореей баллистических ракет малой дальности из района аэропорта Сунан в Пхеньяне и других мест", — заявили военные.
При этом они не уточнили, где расположены другие локации и сколько их.
Минобороны Японии утверждает, что ракеты пролетели от 300 до 400 километров, достигнув максимальной высоты от 50 до 100 километров. Однако южнокорейские военные полагают, что дальность полета составила от 110 до 670 километров, максимальная высота — от 25 до 90 километров, а скорость — примерно три-шесть Махов.
Это уже 18-е ракетное испытание КНДР
с начала года. Пхеньян тестировал межконтинентальные баллистические ракеты, ракеты для подводных лодок, системы для космического спутника и новую тактическую систему для ядерного оружия.
Последний раз Северная Корея запускала ракеты утром 25 мая — это были три баллистических ракеты (одна, возможно, межконтинентальная).