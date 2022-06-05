https://ria.ru/20220605/raketa-1793215059.html

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 05.06.2022

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в направлении Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T03:18

2022-06-05T03:18

2022-06-05T03:50

в мире

кндр (северная корея)

японское море

сеул

южная корея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770174787_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_755390d689f13c3e1ec92fd18bc413fa.jpg

СЕУЛ, 5 июн — РИА Новости. КНДР произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в направлении Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Дальность полета, наибольшая высота полета снаряда и другие пока не известны.Это уже 18-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая тесты МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.Последний раз КНДР произвела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря утром 25 мая. Первая из них, предположительно, межконтинентальная.

https://ria.ru/20220528/kndr-1791375346.html

кндр (северная корея)

японское море

сеул

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кндр (северная корея), японское море, сеул, южная корея