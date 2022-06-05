https://ria.ru/20220605/raketa-1793215059.html
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 05.06.2022
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в направлении Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T03:18
2022-06-05T03:18
2022-06-05T03:50
в мире
кндр (северная корея)
японское море
сеул
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СЕУЛ, 5 июн — РИА Новости. КНДР произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в направлении Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Дальность полета, наибольшая высота полета снаряда и другие пока не известны.Это уже 18-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая тесты МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.Последний раз КНДР произвела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря утром 25 мая. Первая из них, предположительно, межконтинентальная.
https://ria.ru/20220528/kndr-1791375346.html
кндр (северная корея)
японское море
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в мире, кндр (северная корея), японское море, сеул, южная корея
03:18 05.06.2022 (обновлено: 03:50 05.06.2022)
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Ренхап: КНДР произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря