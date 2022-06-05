https://ria.ru/20220605/priroda-1792878454.html

Всемирный день окружающей среды

Всемирный день окружающей среды - РИА Новости, 05.06.2022

Всемирный день окружающей среды

Всемирный день окружающей среды (World Environment Day) – ежегодный экологический праздник, который отмечается во всем мире 5 июня. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T04:34

2022-06-05T04:34

2022-06-05T04:34

справки

всемирный день окружающей среды

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106692/46/1066924645_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_bc8d9b7dd7aad21c1c389186b9cec85a.jpg

Всемирный день окружающей среды (World Environment Day) – ежегодный экологический праздник, который отмечается во всем мире 5 июня.Он был учрежден 5 июня 1972 года Генеральной Ассамблеей ООН, так как именно в этот день открылась Конференция ООН по проблемам окружающей человека среды в Стокгольме (Швеция). Конференция приняла декларацию из 26 принципов, которыми должны руководствоваться все государства в своей деятельности по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. В декларации было провозглашено, что охрана и оздоровление окружающей среды является первоочередной задачей человечества, а природные ресурсы земли должны быть сохранены для нынешнего и будущих поколений.15 декабря 1972 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН была утверждена Программа ООН по окружающей среде (United Nations Environment Programme, ЮНЕП).Являясь главным органом ООН в области окружающей среды, ЮНЕП призвана обеспечить руководство и содействовать сотрудничеству в интересах окружающей среды. ЮНЕП возглавляет исполнительный директор в ранге заместителя генерального секретаря ООН. В настоящее время эту должность занимает Ингер Андерсен (Дания), которая до этого занимала пост генерального директора Международного союза охраны природы (МСОП).Основным управляющим и нормотворческим органом является Ассамблея ООН по окружающей среде ЮНЕП, которая объединяет министров экологии со всего мира.Подготовительная работа в течение года осуществляется Комитетом постоянных представителей. Он собирается не реже четырех раз в год. В настоящее время председатель Комитета – постоянный представитель Финляндии в ЮНЕП Пиркка Тапиола. Источниками финансирования ЮНЕП являются регулярный бюджет ООН, Фонд окружающей среды, образованный из добровольных взносов правительств или межправительственных организаций, целевые фонды и спонсорские взносы на конкретные мероприятия и услуги по проектам.Штаб-квартира ЮНЕП расположена в Найроби (Кения).В 1973 году Всемирный день окружающей среды отмечался впервые и стал глобальной платформой для повышения осведомленности о состоянии окружающей среде и решения острых планетарных проблем. По данным ООН, люди используют эквивалент 1,6 ресурсов Земли для поддержания нынешнего образа жизни, на него приходится две трети всех выбросов парниковых газов.8-10% всех выбросов парниковых газов связаны с неиспользованными продуктами питания. При этом, если значимо не сократить выбросы парниковых газов уже сейчас (нужно почти вдвое), средний рост температуры на планете превысит 1,5 °C, глобальное потепление станет необратимым. Каждую минуту эквивалент одного мусоровоза с пластиком сбрасывается в океан. Около 7 миллиардов из 9,2 миллиарда тонн пластика, произведенного с 1950 по 2017 год, стали отходами на свалках или в океане. За последние 20 лет глобальные запасы водных ресурсов уменьшались со скоростью один сантиметр в год. К 2050 году дефицит питьевой воды будут испытывать 5,7 миллиардов человек.А за последние 30 лет из-за расширения землепользования потеряно 420 миллионов гектаров лесов (это больше территории Индии), а еще 100 миллионов – под угрозой исчезновения. В 2021 году Всемирный день окружающей среды был посвящен теме "Переосмыслить. Воссоздать. Восстановить", принимающей стороной стал Пакистан. Выбор темы был связан со стартом Десятилетия ООН по восстановлению экосистем (2021-2030), инициативы ООН по предотвращению и обращению вспять деградации экосистем по всему миру. Восстановление экосистем включает широкий спектр мер – от восстановления лесов до повторного заболачивания торфяников и восстановления коралловых рифов. Эти меры снизят уровень загрязнения воздуха и воды, смягчат последствия изменения климата, включая экстремальные погодные явления, восстановить биоразнообразие планеты и улучшить качество жизни и здоровья населения планеты. В 2022 году тема Всемирного дня окружающей среды – "Только одна Земля" (Only One Earth). Это та же тема, что была выбрана в 1972 году при учреждении этого праздника. Пятьдесят лет спустя она так же актуальна и охватывает устойчивое производство и потребление, отношения человека и природы, понимание ее ценности при принятии решений. Принимающая сторона праздника – Швеция. В преддверии Всемирного дня окружающей среды 2-3 июня 2022 года в Стокгольме состоялось международное экологическое совещание "Стокгольм+50: здоровая планета для общего процветания – наша ответственность, наши возможности". На нем отмечалось 50-летие Конференции ООН по окружающей человека среде 1972 года и начало глобальных экологических действий. Традиционно во Всемирный день окружающей среды во всем мире проходят мероприятия по уборке территорий, проводятся посвященные теме охраны природы форумы, конференции и т.д. В России в рамках экологических проектов ежегодно проходят тысячи мероприятий при участии свыше пяти миллионов волонтеров.Также в России с 2008 года 5 июня проводится День эколога. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, всемирный день окружающей среды, в мире