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Всемирный день окружающей среды - РИА Новости, 05.06.2022
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Всемирный день окружающей среды
Всемирный день окружающей среды - РИА Новости, 05.06.2022
Всемирный день окружающей среды
Всемирный день окружающей среды (World Environment Day) – ежегодный экологический праздник, который отмечается во всем мире 5 июня. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T04:34
2022-06-05T04:34
справки
всемирный день окружающей среды
в мире
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Всемирный день окружающей среды (World Environment Day) – ежегодный экологический праздник, который отмечается во всем мире 5 июня.Он был учрежден 5 июня 1972 года Генеральной Ассамблеей ООН, так как именно в этот день открылась Конференция ООН по проблемам окружающей человека среды в Стокгольме (Швеция). Конференция приняла декларацию из 26 принципов, которыми должны руководствоваться все государства в своей деятельности по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. В декларации было провозглашено, что охрана и оздоровление окружающей среды является первоочередной задачей человечества, а природные ресурсы земли должны быть сохранены для нынешнего и будущих поколений.15 декабря 1972 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН была утверждена Программа ООН по окружающей среде (United Nations Environment Programme, ЮНЕП).Являясь главным органом ООН в области окружающей среды, ЮНЕП призвана обеспечить руководство и содействовать сотрудничеству в интересах окружающей среды. ЮНЕП возглавляет исполнительный директор в ранге заместителя генерального секретаря ООН. В настоящее время эту должность занимает Ингер Андерсен (Дания), которая до этого занимала пост генерального директора Международного союза охраны природы (МСОП).Основным управляющим и нормотворческим органом является Ассамблея ООН по окружающей среде ЮНЕП, которая объединяет министров экологии со всего мира.Подготовительная работа в течение года осуществляется Комитетом постоянных представителей. Он собирается не реже четырех раз в год. В настоящее время председатель Комитета – постоянный представитель Финляндии в ЮНЕП Пиркка Тапиола. Источниками финансирования ЮНЕП являются регулярный бюджет ООН, Фонд окружающей среды, образованный из добровольных взносов правительств или межправительственных организаций, целевые фонды и спонсорские взносы на конкретные мероприятия и услуги по проектам.Штаб-квартира ЮНЕП расположена в Найроби (Кения).В 1973 году Всемирный день окружающей среды отмечался впервые и стал глобальной платформой для повышения осведомленности о состоянии окружающей среде и решения острых планетарных проблем. По данным ООН, люди используют эквивалент 1,6 ресурсов Земли для поддержания нынешнего образа жизни, на него приходится две трети всех выбросов парниковых газов.8-10% всех выбросов парниковых газов связаны с неиспользованными продуктами питания. При этом, если значимо не сократить выбросы парниковых газов уже сейчас (нужно почти вдвое), средний рост температуры на планете превысит 1,5 °C, глобальное потепление станет необратимым. Каждую минуту эквивалент одного мусоровоза с пластиком сбрасывается в океан. Около 7 миллиардов из 9,2 миллиарда тонн пластика, произведенного с 1950 по 2017 год, стали отходами на свалках или в океане. За последние 20 лет глобальные запасы водных ресурсов уменьшались со скоростью один сантиметр в год. К 2050 году дефицит питьевой воды будут испытывать 5,7 миллиардов человек.А за последние 30 лет из-за расширения землепользования потеряно 420 миллионов гектаров лесов (это больше территории Индии), а еще 100 миллионов – под угрозой исчезновения. В 2021 году Всемирный день окружающей среды был посвящен теме "Переосмыслить. Воссоздать. Восстановить", принимающей стороной стал Пакистан. Выбор темы был связан со стартом Десятилетия ООН по восстановлению экосистем (2021-2030), инициативы ООН по предотвращению и обращению вспять деградации экосистем по всему миру. Восстановление экосистем включает широкий спектр мер – от восстановления лесов до повторного заболачивания торфяников и восстановления коралловых рифов. Эти меры снизят уровень загрязнения воздуха и воды, смягчат последствия изменения климата, включая экстремальные погодные явления, восстановить биоразнообразие планеты и улучшить качество жизни и здоровья населения планеты. В 2022 году тема Всемирного дня окружающей среды – "Только одна Земля" (Only One Earth). Это та же тема, что была выбрана в 1972 году при учреждении этого праздника. Пятьдесят лет спустя она так же актуальна и охватывает устойчивое производство и потребление, отношения человека и природы, понимание ее ценности при принятии решений. Принимающая сторона праздника – Швеция. В преддверии Всемирного дня окружающей среды 2-3 июня 2022 года в Стокгольме состоялось международное экологическое совещание "Стокгольм+50: здоровая планета для общего процветания – наша ответственность, наши возможности". На нем отмечалось 50-летие Конференции ООН по окружающей человека среде 1972 года и начало глобальных экологических действий. Традиционно во Всемирный день окружающей среды во всем мире проходят мероприятия по уборке территорий, проводятся посвященные теме охраны природы форумы, конференции и т.д. В России в рамках экологических проектов ежегодно проходят тысячи мероприятий при участии свыше пяти миллионов волонтеров.Также в России с 2008 года 5 июня проводится День эколога. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Артем Смирнов
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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60
353
60
справки, всемирный день окружающей среды, в мире
04:34 05.06.2022
 

Всемирный день окружающей среды

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкРассвет у Налычевских термальных источников на реке Горячей в природном парке "Вулканы Камчатки"
Рассвет у Налычевских термальных источников на реке Горячей в природном парке Вулканы Камчатки - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Всемирный день окружающей среды (World Environment Day) – ежегодный экологический праздник, который отмечается во всем мире 5 июня.
Он был учрежден 5 июня 1972 года Генеральной Ассамблеей ООН, так как именно в этот день открылась Конференция ООН по проблемам окружающей человека среды в Стокгольме (Швеция).
Конференция приняла декларацию из 26 принципов, которыми должны руководствоваться все государства в своей деятельности по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. В декларации было провозглашено, что охрана и оздоровление окружающей среды является первоочередной задачей человечества, а природные ресурсы земли должны быть сохранены для нынешнего и будущих поколений.
15 декабря 1972 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН была утверждена Программа ООН по окружающей среде (United Nations Environment Programme, ЮНЕП).
Являясь главным органом ООН в области окружающей среды, ЮНЕП призвана обеспечить руководство и содействовать сотрудничеству в интересах окружающей среды.
ЮНЕП возглавляет исполнительный директор в ранге заместителя генерального секретаря ООН. В настоящее время эту должность занимает Ингер Андерсен (Дания), которая до этого занимала пост генерального директора Международного союза охраны природы (МСОП).
Основным управляющим и нормотворческим органом является Ассамблея ООН по окружающей среде ЮНЕП, которая объединяет министров экологии со всего мира.
Подготовительная работа в течение года осуществляется Комитетом постоянных представителей. Он собирается не реже четырех раз в год.
В настоящее время председатель Комитета – постоянный представитель Финляндии в ЮНЕП Пиркка Тапиола.
Источниками финансирования ЮНЕП являются регулярный бюджет ООН, Фонд окружающей среды, образованный из добровольных взносов правительств или межправительственных организаций, целевые фонды и спонсорские взносы на конкретные мероприятия и услуги по проектам.
Штаб-квартира ЮНЕП расположена в Найроби (Кения).
В 1973 году Всемирный день окружающей среды отмечался впервые и стал глобальной платформой для повышения осведомленности о состоянии окружающей среде и решения острых планетарных проблем.
По данным ООН, люди используют эквивалент 1,6 ресурсов Земли для поддержания нынешнего образа жизни, на него приходится две трети всех выбросов парниковых газов.
8-10% всех выбросов парниковых газов связаны с неиспользованными продуктами питания. При этом, если значимо не сократить выбросы парниковых газов уже сейчас (нужно почти вдвое), средний рост температуры на планете превысит 1,5 °C, глобальное потепление станет необратимым.
Каждую минуту эквивалент одного мусоровоза с пластиком сбрасывается в океан. Около 7 миллиардов из 9,2 миллиарда тонн пластика, произведенного с 1950 по 2017 год, стали отходами на свалках или в океане.
За последние 20 лет глобальные запасы водных ресурсов уменьшались со скоростью один сантиметр в год. К 2050 году дефицит питьевой воды будут испытывать 5,7 миллиардов человек.
А за последние 30 лет из-за расширения землепользования потеряно 420 миллионов гектаров лесов (это больше территории Индии), а еще 100 миллионов – под угрозой исчезновения.
В 2021 году Всемирный день окружающей среды был посвящен теме "Переосмыслить. Воссоздать. Восстановить", принимающей стороной стал Пакистан. Выбор темы был связан со стартом Десятилетия ООН по восстановлению экосистем (2021-2030), инициативы ООН по предотвращению и обращению вспять деградации экосистем по всему миру. Восстановление экосистем включает широкий спектр мер – от восстановления лесов до повторного заболачивания торфяников и восстановления коралловых рифов. Эти меры снизят уровень загрязнения воздуха и воды, смягчат последствия изменения климата, включая экстремальные погодные явления, восстановить биоразнообразие планеты и улучшить качество жизни и здоровья населения планеты.
В 2022 году тема Всемирного дня окружающей среды – "Только одна Земля" (Only One Earth). Это та же тема, что была выбрана в 1972 году при учреждении этого праздника. Пятьдесят лет спустя она так же актуальна и охватывает устойчивое производство и потребление, отношения человека и природы, понимание ее ценности при принятии решений. Принимающая сторона праздника – Швеция.
В преддверии Всемирного дня окружающей среды 2-3 июня 2022 года в Стокгольме состоялось международное экологическое совещание "Стокгольм+50: здоровая планета для общего процветания – наша ответственность, наши возможности". На нем отмечалось 50-летие Конференции ООН по окружающей человека среде 1972 года и начало глобальных экологических действий.
Традиционно во Всемирный день окружающей среды во всем мире проходят мероприятия по уборке территорий, проводятся посвященные теме охраны природы форумы, конференции и т.д.
В России в рамках экологических проектов ежегодно проходят тысячи мероприятий при участии свыше пяти миллионов волонтеров.
Также в России с 2008 года 5 июня проводится День эколога.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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