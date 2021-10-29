Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211029/klimat-1756667880.html
Климатический провал. Ученые говорят о неизбежности глобальной катастрофы
Климатический провал. Ученые говорят о неизбежности глобальной катастрофы - РИА Новости, 29.10.2021
Климатический провал. Ученые говорят о неизбежности глобальной катастрофы
Накануне открытия в Глазго конференции ООН по изменению климата вышел отчет ЮНЕП (Программы ООН по окружающей среде), в котором говорится, что разрыв между... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T08:00
2021-10-29T07:51
наука
оон
всемирная метеорологическая организация
земля - риа наука
климат
глобальное потепление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756662442_59:0:1862:1014_1920x0_80_0_0_03e26a7a4b20dfa2778b0881d3a6347d.jpg
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Накануне открытия в Глазго конференции ООН по изменению климата вышел отчет ЮНЕП (Программы ООН по окружающей среде), в котором говорится, что разрыв между целевыми и реальными показателями выбросов парниковых газов только увеличивается. Задача не допустить повышения температуры более чем на полтора градуса Цельсия, поставленная участникам Парижского соглашения, полностью провалена. Ожидается, что на конференции объявят о дополнительных обязательствах и пообещают наверстать упущенное. Скорее всего, на климатическом саммите обсудят полную декарбонизацию. Но даже если столь амбициозная цель и будет достигнута, вряд ли в этом веке человечество ощутит какие-либо позитивные сдвиги, считают ученые. Уж слишком велика инерционность глобальной климатической системы.Глобальный перегревПосле заключения в 2015-м Парижского соглашения его участники, а это практически все страны мира, договорились каждые пять лет встречаться и пересматривать планы. Разумеется, в сторону ужесточения. Первую такую встречу, намеченную на 2020-й, перенесли из-за пандемии. В итоге она состоится 1-2 ноября во время 26-й конференции сторон рамочной Конвенции ООН об изменении климата — COP-26. Однако с планами как-то не задалось."До климатического саммита в Глазго меньше недели, а мы по-прежнему на пути к климатической катастрофе, — заявил 26 октября на пресс-конференции в ООН Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. — Объявленные планы позволят дополнительно снизить выбросы только на семь с половиной процентов. Чтобы добиться наших целей, как следует из представленного отчета, нужно повысить обязательства в семь раз".Главный документ для COP-26 — опубликованная в августе первая часть шестого оценочного доклада межправительственной группы экспертов (МГЭИК) "Изменение климата 2021. Физическая научная основа". Ученые проанализировали результаты последних исследований и пришли к неутешительному выводу: если не удастся значительно сократить выбросы парниковых газов и средний рост температуры на планете превысит полтора градуса, глобальное потепление примет необратимый характер.Заключение экспертов основано более чем на 14 тысячах исследований, выполненных в последние годы, поэтому доклад МГЭИК считается самым авторитетным источником и крупнейшим обобщением научных данных о климате в мире. Там содержится самая последняя информация о состоянии планеты и показано, какое будущее нас ожидает. Отметим, что предыдущий, пятый доклад в 2015-м послужил основанием для заключения Парижского соглашения по климату.В новом документе корреляция между антропогенным воздействием на климат и увеличением температуры еще более однозначная, причем впервые удалось отделить прирост, связанный с человеческим фактором, от природной составляющей. Эксперты установили, что за последнее десятилетие по сравнению с периодом с 1850 по 1900-й глобальная температура повысилась на 1,19 градуса, из них 0,05 — по естественным причинам, остальные 1,14 — на совести человечества. Если так пойдет и дальше, полтора градуса прибавятся менее чем за 20 лет.Точка невозвратаАвторы доклада сообщают, что человек необратимо меняет климат уже сейчас, причем многое совершенно беспрецедентно. Парниковые газы в атмосфере — на максимуме за 125 тысяч лет. Даже если обеспечить полную декарбонизацию прямо сейчас, из-за инерционности глобальной климатической системы температура продолжит расти как минимум до 2050-го, а последствия этого ощутит не одно поколение."Некоторые из изменений, такие как повышение уровня моря, необратимы в течение сотен и тысяч лет", — подчеркивает пресс-релиз МГЭИК.Подтверждают выводы экспертов ООН и ученые Антарктического центра Университета Виктории в Веллингтоне. Компьютерное моделирование новозеландских климатологов показало, что даже после того, как цели Парижского соглашения будут достигнуты, ледниковый щит Антарктиды продолжит таять еще несколько столетий. Последствия могут быть самые разные. По одному из сценариев, если подтаявшие в основании наземные ледники Западной Антарктиды сползут вниз и обрушатся в океан, уровень моря поднимется сразу на полтора метра.Чтобы не допустить повышения глобальной температуры на полтора градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем, по расчетам экспертов, нужно сократить выбросы парниковых газов почти вдвое. А если все оставить как есть, к концу столетия потеплеет на 2,7 градуса.В любом случае волны жары, длительные засухи, региональные пожары, наводнения, штормы и ураганы будут все чаще, причем и в тех регионах, где раньше их не было или они были большой редкостью. При прибавлении двух градусов число стихийных бедствий удвоится, а при трех — вырастет в четыре раза.Полная декарбонизацияВремя упущено, действовать надо было вчера, считают эксперты ООН, поэтому нужно искать новые, более радикальные решения. Один из вариантов — нулевые выбросы CO2. Добиться этого к 2050-му решили 86 стран, включая 27 членов ЕС. На них приходится более половины выбросов парниковых газов и треть населения мира. К концу столетия это затормозит глобальное потепление на полградуса. Но 2,2 градуса все равно останутся.Хотя идея полной декорбанизации — центральная в экологической повестке, многие ученые сомневаются в ее достижимости. Так, специалисты по климату и энергетике из Швеции, Норвегии и Австрии пришли к выводу, что для целевого показателя в полтора градуса потребуется беспрецедентное сокращение энергопотребления, которого не выдержит ни одна экономика в мире.Нужно очень быстро, в течение нескольких лет, перевести все производственные и логистические процессы на экологически чистые технологии, однако в реальности это очень трудно, особенно учитывая то, что в Азии до сих пор в основном используют уголь. Единственный исторический прецедент — когда в 1970-1980-х европейские страны массово переходили на атомную энергию.Потенциал метанаЕще один подход — сокращать выбросы метана, сильнейшего парникового газа, гораздо сильнее задерживающего тепло, чем СО2. Его ежегодная эмиссия (40 процентов источников — природные, 60 — антропогенные) существенно ниже, чем у двуокиси углерода, но вклад в парниковый эффект ощутимый — 16 процентов. У углекислого газа 66 процентов, но срок его жизни в атмосфере — сотни лет, а у метана — всего 10-12, поэтому тут возможен быстрый эффект.По оценкам, только доступные технические меры, не требующие больших затрат, способны сократить антропогенные выбросы метана на 20 процентов за один год, а при изменении технологий — на 45 процентов.Пока же парниковых газов в атмосфере все больше. По данным только что опубликованного специального бюллетеня Всемирной метеорологической организации, в 2020-м — очередной рекорд. Атмосферная концентрация CO2 — 413,2 части на миллион, или 149 процентов относительно доиндустриального уровня, метана — 262 процента, закиси азота — 123 процента. И это несмотря на временное сокращение выбросов из-за пандемии.
https://ria.ru/20210729/pogoda-1742966812.html
https://ria.ru/20200824/klimat-1576101047.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756662442_284:0:1636:1014_1920x0_80_0_0_b56c60dc44039e5e64ab687c467568e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оон, всемирная метеорологическая организация, земля - риа наука, климат, глобальное потепление
08:00 29.10.2021
 

Климатический провал. Ученые говорят о неизбежности глобальной катастрофы

© Pixabay LicenseГлобальная катастрофа
Глобальная катастрофа
© Pixabay License
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Накануне открытия в Глазго конференции ООН по изменению климата вышел отчет ЮНЕП (Программы ООН по окружающей среде), в котором говорится, что разрыв между целевыми и реальными показателями выбросов парниковых газов только увеличивается. Задача не допустить повышения температуры более чем на полтора градуса Цельсия, поставленная участникам Парижского соглашения, полностью провалена. Ожидается, что на конференции объявят о дополнительных обязательствах и пообещают наверстать упущенное. Скорее всего, на климатическом саммите обсудят полную декарбонизацию. Но даже если столь амбициозная цель и будет достигнута, вряд ли в этом веке человечество ощутит какие-либо позитивные сдвиги, считают ученые. Уж слишком велика инерционность глобальной климатической системы.

Глобальный перегрев

После заключения в 2015-м Парижского соглашения его участники, а это практически все страны мира, договорились каждые пять лет встречаться и пересматривать планы. Разумеется, в сторону ужесточения. Первую такую встречу, намеченную на 2020-й, перенесли из-за пандемии. В итоге она состоится 1-2 ноября во время 26-й конференции сторон рамочной Конвенции ООН об изменении климата — COP-26. Однако с планами как-то не задалось.
"До климатического саммита в Глазго меньше недели, а мы по-прежнему на пути к климатической катастрофе, — заявил 26 октября на пресс-конференции в ООН Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. — Объявленные планы позволят дополнительно снизить выбросы только на семь с половиной процентов. Чтобы добиться наших целей, как следует из представленного отчета, нужно повысить обязательства в семь раз".
Главный документ для COP-26 — опубликованная в августе первая часть шестого оценочного доклада межправительственной группы экспертов (МГЭИК) "Изменение климата 2021. Физическая научная основа". Ученые проанализировали результаты последних исследований и пришли к неутешительному выводу: если не удастся значительно сократить выбросы парниковых газов и средний рост температуры на планете превысит полтора градуса, глобальное потепление примет необратимый характер.
Наводнение в Чжэнчжоу, Китай - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 08:00Наука
Кто испортил погоду. Мир охватывают экстремальные климатические явления
Заключение экспертов основано более чем на 14 тысячах исследований, выполненных в последние годы, поэтому доклад МГЭИК считается самым авторитетным источником и крупнейшим обобщением научных данных о климате в мире. Там содержится самая последняя информация о состоянии планеты и показано, какое будущее нас ожидает. Отметим, что предыдущий, пятый доклад в 2015-м послужил основанием для заключения Парижского соглашения по климату.
В новом документе корреляция между антропогенным воздействием на климат и увеличением температуры еще более однозначная, причем впервые удалось отделить прирост, связанный с человеческим фактором, от природной составляющей. Эксперты установили, что за последнее десятилетие по сравнению с периодом с 1850 по 1900-й глобальная температура повысилась на 1,19 градуса, из них 0,05 — по естественным причинам, остальные 1,14 — на совести человечества. Если так пойдет и дальше, полтора градуса прибавятся менее чем за 20 лет.
© Copernicus Climate Change Service, European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)Отклонение температур 2020 года от средних за период 1981-2010. Несмотря на наблюдаемое в некоторых регионах понижение температур, в среднем по миру они продолжают расти
Превышения средних температур 2020 года по сравнению с периодом 1981-2010
© Copernicus Climate Change Service, European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
Отклонение температур 2020 года от средних за период 1981-2010. Несмотря на наблюдаемое в некоторых регионах понижение температур, в среднем по миру они продолжают расти

Точка невозврата

Авторы доклада сообщают, что человек необратимо меняет климат уже сейчас, причем многое совершенно беспрецедентно. Парниковые газы в атмосфере — на максимуме за 125 тысяч лет. Даже если обеспечить полную декарбонизацию прямо сейчас, из-за инерционности глобальной климатической системы температура продолжит расти как минимум до 2050-го, а последствия этого ощутит не одно поколение.
"Некоторые из изменений, такие как повышение уровня моря, необратимы в течение сотен и тысяч лет", — подчеркивает пресс-релиз МГЭИК.
Подтверждают выводы экспертов ООН и ученые Антарктического центра Университета Виктории в Веллингтоне. Компьютерное моделирование новозеландских климатологов показало, что даже после того, как цели Парижского соглашения будут достигнуты, ледниковый щит Антарктиды продолжит таять еще несколько столетий. Последствия могут быть самые разные. По одному из сценариев, если подтаявшие в основании наземные ледники Западной Антарктиды сползут вниз и обрушатся в океан, уровень моря поднимется сразу на полтора метра.
Чтобы не допустить повышения глобальной температуры на полтора градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем, по расчетам экспертов, нужно сократить выбросы парниковых газов почти вдвое. А если все оставить как есть, к концу столетия потеплеет на 2,7 градуса.
© WMOПовышение уровня моря за период 1993-2020. В среднем рост составляет 3,31 миллиметра в год
Повышение уровня моря за период 1993-2020. В среднем рост составляет 3,31 мм в год
© WMO
Повышение уровня моря за период 1993-2020. В среднем рост составляет 3,31 миллиметра в год
В любом случае волны жары, длительные засухи, региональные пожары, наводнения, штормы и ураганы будут все чаще, причем и в тех регионах, где раньше их не было или они были большой редкостью. При прибавлении двух градусов число стихийных бедствий удвоится, а при трех — вырастет в четыре раза.

Полная декарбонизация

Время упущено, действовать надо было вчера, считают эксперты ООН, поэтому нужно искать новые, более радикальные решения. Один из вариантов — нулевые выбросы CO2. Добиться этого к 2050-му решили 86 стран, включая 27 членов ЕС. На них приходится более половины выбросов парниковых газов и треть населения мира. К концу столетия это затормозит глобальное потепление на полградуса. Но 2,2 градуса все равно останутся.
Хотя идея полной декорбанизации — центральная в экологической повестке, многие ученые сомневаются в ее достижимости. Так, специалисты по климату и энергетике из Швеции, Норвегии и Австрии пришли к выводу, что для целевого показателя в полтора градуса потребуется беспрецедентное сокращение энергопотребления, которого не выдержит ни одна экономика в мире.
Нужно очень быстро, в течение нескольких лет, перевести все производственные и логистические процессы на экологически чистые технологии, однако в реальности это очень трудно, особенно учитывая то, что в Азии до сих пор в основном используют уголь. Единственный исторический прецедент — когда в 1970-1980-х европейские страны массово переходили на атомную энергию.

Потенциал метана

Еще один подход — сокращать выбросы метана, сильнейшего парникового газа, гораздо сильнее задерживающего тепло, чем СО2. Его ежегодная эмиссия (40 процентов источников — природные, 60 — антропогенные) существенно ниже, чем у двуокиси углерода, но вклад в парниковый эффект ощутимый — 16 процентов. У углекислого газа 66 процентов, но срок его жизни в атмосфере — сотни лет, а у метана — всего 10-12, поэтому тут возможен быстрый эффект.
© IPCCБаланс основных парниковых газов в глобальных выбросах. Данные по 2020 году неполные
Баланс основных парниковых газов в глобальных выбросах. Данные по 2020 году - неполные
© IPCC
Баланс основных парниковых газов в глобальных выбросах. Данные по 2020 году неполные
По оценкам, только доступные технические меры, не требующие больших затрат, способны сократить антропогенные выбросы метана на 20 процентов за один год, а при изменении технологий — на 45 процентов.
Пока же парниковых газов в атмосфере все больше. По данным только что опубликованного специального бюллетеня Всемирной метеорологической организации, в 2020-м — очередной рекорд. Атмосферная концентрация CO2 — 413,2 части на миллион, или 149 процентов относительно доиндустриального уровня, метана — 262 процента, закиси азота — 123 процента. И это несмотря на временное сокращение выбросов из-за пандемии.
Глобальное потепление и изменение климата - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
24 августа 2020, 08:00Наука
Что происходит на самом деле — глобальное потепление или похолодание
 
НаукаООНВсемирная метеорологическая организацияЗемля - РИА НаукаКлиматГлобальное потепление
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:24Появилось видео с депутатом Рашкиным, пойманным с тушей лося
12:21Опрос в Молдавии показал уровень доверия Майе Санду
12:21В Бурятии разгромили экстремистскую ячейку праворадикалов
12:20В Севастополе начали устанавливать блокпосты для проверки QR-кодов
12:17В Подмосковье в нерабочие дни открыты более 300 пунктов вакцинации
12:17ФСБ раскрыла документы о том, как в СССР находили карателей из вермахта
12:12Потерпевшие по делу "Зимней вишни" прокомментировали приговор пожарным
12:08Путин примет участие в саммите G20 по видеосвязи
12:04На Урале выявили вспышки африканской чумы свиней и гриппа птиц
12:04Космонавт рассказал, что в полете страдает от недостатка общения
12:02В Москве за сутки госпитализировали 1609 пациентов с COVID-19
12:00В Петербурге водителя маршрутки заподозрили в изнасиловании пассажирки
12:00Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье составил 66,1%
11:53Доктор Комаровский заявил, что не предаст русский язык
11:53Полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли более пяти миллионов человек
11:53Жителя Братска оштрафовали за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
11:51Посольство в Черногории попросило обосновать получение убежища Исмаиловым
11:50В России полный цикл вакцинации от COVID-19 провели более 50,9 миллиона раз
11:50Ученый рассказал о магнитной буре на Солнце
11:48В Москве выявили 7511 новых случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния
Появилось видео с депутатом Рашкиным, пойманным с тушей лосяОпрос в Молдавии показал уровень доверия Майе Санду В Бурятии разгромили экстремистскую ячейку праворадикаловВ Севастополе начали устанавливать блокпосты для проверки QR-кодовВ Подмосковье в нерабочие дни открыты более 300 пунктов вакцинацииФСБ раскрыла документы о том, как в СССР находили карателей из вермахтаПотерпевшие по делу "Зимней вишни" прокомментировали приговор пожарнымПутин примет участие в саммите G20 по видеосвязиНа Урале выявили вспышки африканской чумы свиней и гриппа птицКосмонавт рассказал, что в полете страдает от недостатка общенияВ Москве за сутки госпитализировали 1609 пациентов с COVID-19В Петербурге водителя маршрутки заподозрили в изнасиловании пассажиркиУровень коллективного иммунитета в Подмосковье составил 66,1%Доктор Комаровский заявил, что не предаст русский языкПолную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли более пяти миллионов человекЖителя Братска оштрафовали за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"Посольство в Черногории попросило обосновать получение убежища ИсмаиловымВ России полный цикл вакцинации от COVID-19 провели более 50,9 миллиона разУченый рассказал о магнитной буре на СолнцеВ Москве выявили 7511 новых случаев заражения коронавирусом