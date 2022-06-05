https://ria.ru/20220605/pomosch-1793327955.html

Тюменская область окажет помощь Краснодонскому району ЛНР

Тюменская область окажет помощь Краснодонскому району ЛНР - РИА Новости, 05.06.2022

Тюменская область окажет помощь Краснодонскому району ЛНР

Губернатор Тюменской области Александр Моор и глава администрации города Краснодона и Краснодонского района ЛНР Сергей Козенко подписали соглашение о... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T21:11

2022-06-05T21:11

2022-06-05T21:12

тюменская область

леонид пасечник

тюменская область

краснодон

луганская народная республика

молодая гвардия

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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ТЮМЕНЬ, 5 июн - РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор и глава администрации города Краснодона и Краснодонского района ЛНР Сергей Козенко подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает информационный центр облправительства.В рамках договора Тюменская область окажет учреждениям и предприятиям Краснодона и района всестороннюю помощь для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, мирного уклада жизни населения."Мы расставили приоритеты, чтобы максимально быстро оказать помощь. Уже понятно, что первоочередная задача – привести в порядок дороги. Будут дороги, появится возможность доставить материалы и технику. Сейчас составляем перечень объектов. Параллельно начнем ремонт учреждений социальной сферы. Оснастим библиотеки книгами, привезем спортинвентарь для спортивных школ и малые архитектурные формы для центрального парка и детских садов. Будем укреплять экономические связи между территориями. Люди должны увидеть перемены к лучшему. Россия вернулась на Донбасс навсегда", -приводятся в сообщении слова Моора.Как отметили в пресс-службе, первая партия гуманитарного груза из Тюменской области в Краснодон уже доставлена. Это продовольствие, медикаменты, средства гигиены, бытовая техника для пунктов временного размещения беженцев, а также школьные учебники и оборудование для спортивной и детской площадок.В ходе визита глава тюменской области Центральную городскую многопрофильную больницу Краснодона, родильный дом, предприятие "ТОНПАК", ДЮСШ №1 и №2, музей "Молодая гвардия" и возложил цветы к братской могиле молодогвардейцев.В Луганске Моор также встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником и обсудил с ним дальнейшие шаги сотрудничества.

https://realty.ria.ru/20220527/minstroy-1791335398.html

тюменская область

краснодон

луганская народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

леонид пасечник, тюменская область, краснодон, луганская народная республика, молодая гвардия , эвакуация жителей днр и лнр в россию