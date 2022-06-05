21:11 05.06.2022 (обновлено: 21:12 05.06.2022)
Тюменская область окажет помощь Краснодонскому району ЛНР
Тюменская область окажет помощь Краснодонскому району ЛНР
© Фото: информационный центр правительства Тюменской областиГубернатор Тюменской области Александр Моор и глава администрации города Краснодона и Краснодонского района ЛНР Сергей Козенко подписали соглашение о сотрудничестве
© Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор и глава администрации города Краснодона и Краснодонского района ЛНР Сергей Козенко подписали соглашение о сотрудничестве
ТЮМЕНЬ, 5 июн - РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор и глава администрации города Краснодона и Краснодонского района ЛНР Сергей Козенко подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает информационный центр облправительства.
В рамках договора Тюменская область окажет учреждениям и предприятиям Краснодона и района всестороннюю помощь для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, мирного уклада жизни населения.
В рамках договора Тюменская область окажет учреждениям и предприятиям Краснодона и района всестороннюю помощь для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, мирного уклада жизни населения.
"Мы расставили приоритеты, чтобы максимально быстро оказать помощь. Уже понятно, что первоочередная задача – привести в порядок дороги. Будут дороги, появится возможность доставить материалы и технику. Сейчас составляем перечень объектов. Параллельно начнем ремонт учреждений социальной сферы. Оснастим библиотеки книгами, привезем спортинвентарь для спортивных школ и малые архитектурные формы для центрального парка и детских садов. Будем укреплять экономические связи между территориями. Люди должны увидеть перемены к лучшему. Россия вернулась на Донбасс навсегда", -приводятся в сообщении слова Моора.
Как отметили в пресс-службе, первая партия гуманитарного груза из Тюменской области в Краснодон уже доставлена. Это продовольствие, медикаменты, средства гигиены, бытовая техника для пунктов временного размещения беженцев, а также школьные учебники и оборудование для спортивной и детской площадок.
В ходе визита глава тюменской области Центральную городскую многопрофильную больницу Краснодона, родильный дом, предприятие "ТОНПАК", ДЮСШ №1 и №2, музей "Молодая гвардия" и возложил цветы к братской могиле молодогвардейцев.
В Луганске Моор также встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником и обсудил с ним дальнейшие шаги сотрудничества.