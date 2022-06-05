https://ria.ru/20220605/oon-1793326944.html
В ООН опровергли информацию о конфискации ВСУ трех машин организации
В ООН опровергли информацию о конфискации ВСУ трех машин организации - РИА Новости, 05.06.2022
В ООН опровергли информацию о конфискации ВСУ трех машин организации
Официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Савиано Абреу назвал неверной информацию о том, что ооновцы лишились трех... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T21:00
2022-06-05T21:00
2022-06-05T21:47
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
краматорск
украина
донецкая народная республика
оон
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ООН, 5 июн – РИА Новости. Официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Савиано Абреу назвал неверной информацию о том, что ооновцы лишились трех автомобилей в Краматорске.Ранее штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска захватили офис ООН в Краматорске и ооновцы якобы лишились офиса и трех служебных автомобилей с дипломатическими номерами."ООН больше не работала на упомянутых объектах и неделю назад расторгла наш договор аренды", - сказал РИА Новости Абреу, добавив, что с прошлой недели – это уже не объект ООН.Абреу объяснил, что объект в Краматорске был общим для пользования структур ООН. До 24 февраля в нем работало большинство агентств ООН, а не только УКГВ, пояснил он.Как указал Абреу, с 24 февраля сотрудники УКГВ покинули это здание. Он отметил, что не знает, что происходит на объекте в Краматорске с момента, как его оставили ооновцы.В то же время официальный представитель пояснил, что после ухода из Краматорска основной хаб ООН переместился в Днепр. "Мы работаем из различных мест в стране. Основной центр наших операций на востоке Украины сейчас находится в Днепре. Там большинство наших сотрудников работают непосредственно в плане гуманитарных операций. Краматорск более не является центром операций для нас - теперь это Днепр", - рассказал Абреу."Краматорск – не то место, где мы могли бы осуществлять свою работу в безопасности", - сказал он.Абреу также добавил, что у ооновцев есть офисы в Донецке и Луганске.Всего сейчас на Украине, по его словам, работают около 1500 ооновцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220528/ukrainizatsiya-1791268836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, краматорск, украина, донецкая народная республика, оон
21:00 05.06.2022 (обновлено: 21:47 05.06.2022)
В ООН опровергли информацию о конфискации ВСУ трех машин организации
Абреу: все наши автомобили на учете, мы не потеряли ни одной машины
ООН, 5 июн – РИА Новости. Официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Савиано Абреу назвал неверной информацию о том, что ооновцы лишились трех автомобилей в Краматорске.
Ранее штаб территориальной обороны Донецкой народной республики
сообщил, что украинские войска захватили офис ООН
в Краматорске
и ооновцы якобы лишились офиса и трех служебных автомобилей с дипломатическими номерами.
"ООН больше не работала на упомянутых объектах и неделю назад расторгла наш договор аренды", - сказал РИА Новости Абреу, добавив, что с прошлой недели – это уже не объект ООН.
"Что касается машин, то все наши автомобили на учете. Так что мы не потеряли ни одного автомобиля. Это неверная информация", - указал он.
Абреу объяснил, что объект в Краматорске был общим для пользования структур ООН. До 24 февраля в нем работало большинство агентств ООН, а не только УКГВ, пояснил он.
Как указал Абреу, с 24 февраля сотрудники УКГВ покинули это здание. Он отметил, что не знает, что происходит на объекте в Краматорске с момента, как его оставили ооновцы.
В то же время официальный представитель пояснил, что после ухода из Краматорска основной хаб ООН переместился в Днепр
. "Мы работаем из различных мест в стране. Основной центр наших операций на востоке Украины
сейчас находится в Днепре. Там большинство наших сотрудников работают непосредственно в плане гуманитарных операций. Краматорск более не является центром операций для нас - теперь это Днепр", - рассказал Абреу.
"Краматорск – не то место, где мы могли бы осуществлять свою работу в безопасности", - сказал он.
Абреу также добавил, что у ооновцев есть офисы в Донецке
и Луганске
.
Всего сейчас на Украине, по его словам, работают около 1500 ооновцев.
Россия
начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР
.