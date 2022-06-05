https://ria.ru/20220605/nazarbaev-1793223370.html

Назарбаев и Токаев проголосовали на референдуме в Казахстане

Назарбаев и Токаев проголосовали на референдуме в Казахстане - РИА Новости, 05.06.2022

Назарбаев и Токаев проголосовали на референдуме в Казахстане

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев проголосовали на референдуме по поправкам к Конституции. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T07:55

2022-06-05T07:55

2022-06-05T10:51

в мире

нурсултан назарбаев

касым-жомарт токаев

казахстан

конституционный референдум в казахстане

айдос укибай

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АЛМА-АТА, 5 июн — РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев проголосовали на референдуме по поправкам к Конституции.Пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай опубликовал в Twitter фото экс-президента около урны с бюллетенями."Нурсултан Назарбаев проголосовал на общереспубликанском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", — написал он. Токаев сделал выбор в Нур-Султане, на избирательном участке №59, расположенном в новом Дворце школьников.Референдум призван закрепить окончательный переход Казахстана от суперпрезидентской формы правления к президентской в рамках плана политических реформ, предложенного Токаевым. В частности, предполагается сократить участие президента в формировании верхней палаты парламента, ограничить его влияние на местные представительные и исполнительные органы, установить запрет на его членство в политических партиях на период президентства. Кроме того, из Конституции исключаются упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента. В недавнем интервью Назарбаев отмечал, что всегда поддерживал действия Токаева по реформированию страны, и заверил, что поддержит и в этот раз.Голосование началось в 07:00 по местному времени и продлится до 20:00 (с 04:00 до 17:00 мск). Референдум будет считаться состоявшимся, если в нем примут участие более половины избирателей. Для принятия поправок необходимо, чтобы их поддержали более 50 процентов проголосовавших не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы.

https://ria.ru/20220605/referendum-1793222977.html

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