11:19 05.06.2022 (обновлено: 13:15 05.06.2022)
В ДНР завершили расследование уголовного дела британского наемника Аслина
Генпрокуратура ДНР завершила расследование уголовного дела британского наемника Аслина
© Фото : Генеральная прокуратура Донецкой Народной РеспубликиГенеральная прокуратура Донецкой Народной Республики
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики
ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики заявила об окончании расследования в отношении британского наемника Эйдена Аслина.
Следствие установило, что он за вознаграждение принимал участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в республике. Уголовное дело направили в суд, в ближайшее время состоится первое заседание.
"С учетом военного времени, на основании положений действующего уголовного закона, по результатам судебного разбирательства наемнику может быть назначена исключительная мера наказания — смертная казнь", — говорится в Telegram-канале Генпрокуратуры.
Аслин и еще один британский наемник, Шон Пиннер, сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Как отмечал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву, поэтому лучшее, что ждет британцев, — долгий срок в тюрьме.
Позже Пиннер и Аслин обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой помочь в их обмене на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука. В ДНР заявляли, что иностранные наемники обмену не подлежат.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.