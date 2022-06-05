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В ДНР завершили расследование уголовного дела британского наемника Аслина - РИА Новости, 05.06.2022
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В ДНР завершили расследование уголовного дела британского наемника Аслина
В ДНР завершили расследование уголовного дела британского наемника Аслина - РИА Новости, 05.06.2022
В ДНР завершили расследование уголовного дела британского наемника Аслина
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики заявила об окончании расследования в отношении британского наемника Эйдена Аслина. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T11:19
2022-06-05T13:15
в мире
донецкая народная республика
великобритания
украина
виктор медведчук
борис джонсон
игорь конашенков
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ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики заявила об окончании расследования в отношении британского наемника Эйдена Аслина.Следствие установило, что он за вознаграждение принимал участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в республике. Уголовное дело направили в суд, в ближайшее время состоится первое заседание."С учетом военного времени, на основании положений действующего уголовного закона, по результатам судебного разбирательства наемнику может быть назначена исключительная мера наказания — смертная казнь", — говорится в Telegram-канале Генпрокуратуры.Аслин и еще один британский наемник, Шон Пиннер, сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Как отмечал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву, поэтому лучшее, что ждет британцев, — долгий срок в тюрьме. Позже Пиннер и Аслин обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой помочь в их обмене на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука. В ДНР заявляли, что иностранные наемники обмену не подлежат.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, донецкая народная республика, великобритания, украина, виктор медведчук, борис джонсон, игорь конашенков
11:19 05.06.2022 (обновлено: 13:15 05.06.2022)
 
В ДНР завершили расследование уголовного дела британского наемника Аслина

Генпрокуратура ДНР завершила расследование уголовного дела британского наемника Аслина

© Фото : Генеральная прокуратура Донецкой Народной РеспубликиГенеральная прокуратура Донецкой Народной Республики
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© Фото : Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики заявила об окончании расследования в отношении британского наемника Эйдена Аслина.
Следствие установило, что он за вознаграждение принимал участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в республике. Уголовное дело направили в суд, в ближайшее время состоится первое заседание.
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"С учетом военного времени, на основании положений действующего уголовного закона, по результатам судебного разбирательства наемнику может быть назначена исключительная мера наказания — смертная казнь", — говорится в Telegram-канале Генпрокуратуры.
Аслин и еще один британский наемник, Шон Пиннер, сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Как отмечал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву, поэтому лучшее, что ждет британцев, — долгий срок в тюрьме.
Позже Пиннер и Аслин обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой помочь в их обмене на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука. В ДНР заявляли, что иностранные наемники обмену не подлежат.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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