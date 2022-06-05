https://ria.ru/20220605/naemnik-1793248419.html

В ДНР завершили расследование уголовного дела британского наемника Аслина

В ДНР завершили расследование уголовного дела британского наемника Аслина - РИА Новости, 05.06.2022

В ДНР завершили расследование уголовного дела британского наемника Аслина

Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики заявила об окончании расследования в отношении британского наемника Эйдена Аслина. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T11:19

2022-06-05T11:19

2022-06-05T13:15

в мире

донецкая народная республика

великобритания

украина

виктор медведчук

борис джонсон

игорь конашенков

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ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики заявила об окончании расследования в отношении британского наемника Эйдена Аслина.Следствие установило, что он за вознаграждение принимал участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в республике. Уголовное дело направили в суд, в ближайшее время состоится первое заседание."С учетом военного времени, на основании положений действующего уголовного закона, по результатам судебного разбирательства наемнику может быть назначена исключительная мера наказания — смертная казнь", — говорится в Telegram-канале Генпрокуратуры.Аслин и еще один британский наемник, Шон Пиннер, сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Как отмечал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву, поэтому лучшее, что ждет британцев, — долгий срок в тюрьме. Позже Пиннер и Аслин обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой помочь в их обмене на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука. В ДНР заявляли, что иностранные наемники обмену не подлежат.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220605/naemnik-1793209404.html

https://ria.ru/20220602/naemniki-1792577608.html

донецкая народная республика

великобритания

украина

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, великобритания, украина, виктор медведчук, борис джонсон, игорь конашенков