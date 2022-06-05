https://ria.ru/20220605/lena-1793324859.html
Прокуратура Якутии выяснит причины загрязнения реки Лены нефтепродуктами
Прокуратура Якутии выяснит причины загрязнения реки Лены нефтепродуктами - РИА Новости, 05.06.2022
Прокуратура Якутии выяснит причины загрязнения реки Лены нефтепродуктами
Проверка установит обстоятельства загрязнения реки Лены нефтепродуктами, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T20:29
2022-06-05T20:29
2022-06-05T20:51
происшествия
жкх
ленский район
республика саха (якутия)
река лена
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/113351/90/1133519043_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_fa5bb8d68d2bccd6ff41f7a793e20a48.jpg
ЯКУТСК, 5 июн – РИА Новости. Проверка установит обстоятельства загрязнения реки Лены нефтепродуктами, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Пользователи соцсети распространили видео, где река Лена в нефтяных пятнах."По поручению прокуратуры республики Якутской природоохранной прокуратурой организована проверка по сообщениям информационных ресурсов о загрязнении нефтепродуктами реки Лены на территории Ленского района. В ходе проверки с привлечением специалистов будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований экологического законодательства и другим вопросам", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что меры будут приняты при наличии оснований.
https://ria.ru/20220605/yakutiya-1793291237.html
ленский район
республика саха (якутия)
река лена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/113351/90/1133519043_0:256:2048:1792_1920x0_80_0_0_2f9d74a7f4f67ab631d84addf28243b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, ленский район, республика саха (якутия), река лена, экология
20:29 05.06.2022 (обновлено: 20:51 05.06.2022)
Прокуратура Якутии выяснит причины загрязнения реки Лены нефтепродуктами
Прокуратура Якутии установит обстоятельства загрязнения реки Лены нефтепродуктами