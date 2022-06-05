https://ria.ru/20220605/lena-1793324859.html

Прокуратура Якутии выяснит причины загрязнения реки Лены нефтепродуктами

Прокуратура Якутии выяснит причины загрязнения реки Лены нефтепродуктами - РИА Новости, 05.06.2022

Прокуратура Якутии выяснит причины загрязнения реки Лены нефтепродуктами

Проверка установит обстоятельства загрязнения реки Лены нефтепродуктами, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T20:29

2022-06-05T20:29

2022-06-05T20:51

происшествия

жкх

ленский район

республика саха (якутия)

река лена

экология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/113351/90/1133519043_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_fa5bb8d68d2bccd6ff41f7a793e20a48.jpg

ЯКУТСК, 5 июн – РИА Новости. Проверка установит обстоятельства загрязнения реки Лены нефтепродуктами, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Пользователи соцсети распространили видео, где река Лена в нефтяных пятнах."По поручению прокуратуры республики Якутской природоохранной прокуратурой организована проверка по сообщениям информационных ресурсов о загрязнении нефтепродуктами реки Лены на территории Ленского района. В ходе проверки с привлечением специалистов будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований экологического законодательства и другим вопросам", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что меры будут приняты при наличии оснований.

https://ria.ru/20220605/yakutiya-1793291237.html

ленский район

республика саха (якутия)

река лена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жкх, ленский район, республика саха (якутия), река лена, экология