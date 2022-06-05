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Прокуратура Якутии выяснит причины загрязнения реки Лены нефтепродуктами - РИА Новости, 05.06.2022
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Прокуратура Якутии выяснит причины загрязнения реки Лены нефтепродуктами
Прокуратура Якутии выяснит причины загрязнения реки Лены нефтепродуктами - РИА Новости, 05.06.2022
Прокуратура Якутии выяснит причины загрязнения реки Лены нефтепродуктами
Проверка установит обстоятельства загрязнения реки Лены нефтепродуктами, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T20:29
2022-06-05T20:51
происшествия
жкх
ленский район
республика саха (якутия)
река лена
экология
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ЯКУТСК, 5 июн – РИА Новости. Проверка установит обстоятельства загрязнения реки Лены нефтепродуктами, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Пользователи соцсети распространили видео, где река Лена в нефтяных пятнах."По поручению прокуратуры республики Якутской природоохранной прокуратурой организована проверка по сообщениям информационных ресурсов о загрязнении нефтепродуктами реки Лены на территории Ленского района. В ходе проверки с привлечением специалистов будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований экологического законодательства и другим вопросам", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что меры будут приняты при наличии оснований.
https://ria.ru/20220605/yakutiya-1793291237.html
ленский район
республика саха (якутия)
река лена
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происшествия, жкх, ленский район, республика саха (якутия), река лена, экология
20:29 05.06.2022 (обновлено: 20:51 05.06.2022)
 
Прокуратура Якутии выяснит причины загрязнения реки Лены нефтепродуктами

Прокуратура Якутии установит обстоятельства загрязнения реки Лены нефтепродуктами

© РИА Новости / Марк Редькин / Перейти в фотобанкРека Лена в Якутии
Река Лена в Якутии - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Марк Редькин
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Река Лена в Якутии. Архивное фото
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ЯКУТСК, 5 июн – РИА Новости. Проверка установит обстоятельства загрязнения реки Лены нефтепродуктами, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Пользователи соцсети распространили видео, где река Лена в нефтяных пятнах.
"По поручению прокуратуры республики Якутской природоохранной прокуратурой организована проверка по сообщениям информационных ресурсов о загрязнении нефтепродуктами реки Лены на территории Ленского района. В ходе проверки с привлечением специалистов будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований экологического законодательства и другим вопросам", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что меры будут приняты при наличии оснований.
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ПроисшествияЖКХЛенский районРеспублика Саха (Якутия)Река ЛенаЭкология
 
 
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