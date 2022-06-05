https://ria.ru/20220605/kino-1793316100.html

Стал известен актерский состав приквела "Майора Грома"

Стал известен актерский состав приквела "Майора Грома" - РИА Новости, 05.06.2022

Стал известен актерский состав приквела "Майора Грома"

В приквеле фильма "Майор Гром: Чумной доктор" под названием "Трудное детство" главного героя сыграет Кай Гетц, а его наставника и отца Сергей Марин. Об этом... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T22:15

2022-06-05T22:15

2022-06-05T22:15

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В приквеле фильма "Майор Гром: Чумной доктор" под названием "Трудное детство" главного героя сыграет Кай Гетц, а его наставника и отца Сергей Марин. Об этом сообщила пресс-служба проекта.Гетц известен по роли в фильме "Скажи ей", проектах "Коробка", "Жена олигарха", а Марин появлялся в сериалах "Душегубы", "Екатерина. Взлет" и других.События "Трудного детства" происходят за 20 лет до сюжета "Чумного доктора". Тогда Игорь Гром был простым школьником, смотрел "Терминатора" и пропадал на улице с другом Игнатом, пока его отец разыскивал преступников. Гром-старший с будущим начальником петербургской полиции Федором намерен охотится за боссом криминального мира Анубисом, а Игорь будет ввязывается в сомнительные авантюры.Вселенную "Майора Грома" в фильме продолжает развивать режиссер "Чумного доктора" Олег Трофим.Первая картина, основанная на комиксе-бестселлере BUBBLE Studios, вышла в прокат в апреле 2021 года, а в июле ее показали на Netflix, где фильм попал в десятку самых просматриваемых картин в 65 странах, включая Россию. А позднее занял 20-е место в рейтинге самых популярных на сервисе в 2021 году.Съемки картины "Майор Гром: Трудное детство" проходили весной в Санкт-Петербурге.Премьера запланирована на начало 2023 года на Кинопоиске.

https://ria.ru/20220602/kino-1792387195.html

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

россия, санкт-петербург, netflix, кино и сериалы, новости культуры