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Стал известен актерский состав приквела "Майора Грома" - РИА Новости, 05.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220605/kino-1793316100.html
Стал известен актерский состав приквела "Майора Грома"
Стал известен актерский состав приквела "Майора Грома" - РИА Новости, 05.06.2022
Стал известен актерский состав приквела "Майора Грома"
В приквеле фильма "Майор Гром: Чумной доктор" под названием "Трудное детство" главного героя сыграет Кай Гетц, а его наставника и отца Сергей Марин. Об этом... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T22:15
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В приквеле фильма "Майор Гром: Чумной доктор" под названием "Трудное детство" главного героя сыграет Кай Гетц, а его наставника и отца Сергей Марин. Об этом сообщила пресс-служба проекта.Гетц известен по роли в фильме "Скажи ей", проектах "Коробка", "Жена олигарха", а Марин появлялся в сериалах "Душегубы", "Екатерина. Взлет" и других.События "Трудного детства" происходят за 20 лет до сюжета "Чумного доктора". Тогда Игорь Гром был простым школьником, смотрел "Терминатора" и пропадал на улице с другом Игнатом, пока его отец разыскивал преступников. Гром-старший с будущим начальником петербургской полиции Федором намерен охотится за боссом криминального мира Анубисом, а Игорь будет ввязывается в сомнительные авантюры.Вселенную "Майора Грома" в фильме продолжает развивать режиссер "Чумного доктора" Олег Трофим.Первая картина, основанная на комиксе-бестселлере BUBBLE Studios, вышла в прокат в апреле 2021 года, а в июле ее показали на Netflix, где фильм попал в десятку самых просматриваемых картин в 65 странах, включая Россию. А позднее занял 20-е место в рейтинге самых популярных на сервисе в 2021 году.Съемки картины "Майор Гром: Трудное детство" проходили весной в Санкт-Петербурге.Премьера запланирована на начало 2023 года на Кинопоиске.
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россия, санкт-петербург, netflix, кино и сериалы, новости культуры
22:15 05.06.2022
 
Стал известен актерский состав приквела "Майора Грома"

В предыстории "Майора Грома" сыграют Кай Гетц и Сергей Марин

© Фото : КинопоискСъемки фильма "Майор Гром: Трудное детство"
Съемки фильма Майор Гром: Трудное детство - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© Фото : Кинопоиск
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В приквеле фильма "Майор Гром: Чумной доктор" под названием "Трудное детство" главного героя сыграет Кай Гетц, а его наставника и отца Сергей Марин. Об этом сообщила пресс-служба проекта.
Гетц известен по роли в фильме "Скажи ей", проектах "Коробка", "Жена олигарха", а Марин появлялся в сериалах "Душегубы", "Екатерина. Взлет" и других.

"Это не просто предыстория "Майора Грома", это рассказ о взаимоотношениях отцов и детей, становлении и взрослении, дружбе, принятии и любви, — говорит Сергей Марин. — В этой роли мне довелось рассказать, в кого Игорь Гром вырастет таким идеалистом и откуда у него стремление сделать мир лучше".

События "Трудного детства" происходят за 20 лет до сюжета "Чумного доктора". Тогда Игорь Гром был простым школьником, смотрел "Терминатора" и пропадал на улице с другом Игнатом, пока его отец разыскивал преступников. Гром-старший с будущим начальником петербургской полиции Федором намерен охотится за боссом криминального мира Анубисом, а Игорь будет ввязывается в сомнительные авантюры.
© Фото : Кинопоиск

Съемки фильма "Майор Гром: Трудное детство""

Съемки фильма Майор Гром
1 из 3

Съемки фильма "Майор Гром: Трудное детство""

© Фото : Кинопоиск
© Фото : Кинопоиск

Сергей Марин на съемках фильма "Майор Гром: Трудное детство""

Съемки фильма Майор Гром
2 из 3

Сергей Марин на съемках фильма "Майор Гром: Трудное детство""

© Фото : Кинопоиск
© Фото : Кинопоиск

Кай Гетц на съемках фильма "Майор Гром: Трудное детство""

Съемки фильма Майор Гром
3 из 3

Кай Гетц на съемках фильма "Майор Гром: Трудное детство""

© Фото : Кинопоиск
1 из 3

Съемки фильма "Майор Гром: Трудное детство""

© Фото : Кинопоиск
2 из 3

Сергей Марин на съемках фильма "Майор Гром: Трудное детство""

© Фото : Кинопоиск
3 из 3

Кай Гетц на съемках фильма "Майор Гром: Трудное детство""

© Фото : Кинопоиск
Вселенную "Майора Грома" в фильме продолжает развивать режиссер "Чумного доктора" Олег Трофим.
Первая картина, основанная на комиксе-бестселлере BUBBLE Studios, вышла в прокат в апреле 2021 года, а в июле ее показали на Netflix, где фильм попал в десятку самых просматриваемых картин в 65 странах, включая Россию. А позднее занял 20-е место в рейтинге самых популярных на сервисе в 2021 году.
© Фото : Кинопоиск

Съемки фильма "Майор Гром: Трудное детство""

Съемки фильма Майор Гром
1 из 3

Съемки фильма "Майор Гром: Трудное детство""

© Фото : Кинопоиск
© Фото : Кинопоиск

На съемках фильма "Майор Гром: Трудное детство""

Съемки фильма Майор Гром
2 из 3

На съемках фильма "Майор Гром: Трудное детство""

© Фото : Кинопоиск
© Фото : Кинопоиск

Съемки картины "Майор Гром: Трудное детство""

Съемки фильма Майор Гром
3 из 3

Съемки картины "Майор Гром: Трудное детство""

© Фото : Кинопоиск
1 из 3

Съемки фильма "Майор Гром: Трудное детство""

© Фото : Кинопоиск
2 из 3

На съемках фильма "Майор Гром: Трудное детство""

© Фото : Кинопоиск
3 из 3

Съемки картины "Майор Гром: Трудное детство""

© Фото : Кинопоиск
Съемки картины "Майор Гром: Трудное детство" проходили весной в Санкт-Петербурге.
Премьера запланирована на начало 2023 года на Кинопоиске.
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