https://ria.ru/20220605/kazakhstan-1793328308.html
Exit poll: поправки в конституцию Казахстана поддержали 74,8 % избирателей
Exit poll: поправки в конституцию Казахстана поддержали 74,8 % избирателей - РИА Новости, 05.06.2022
Exit poll: поправки в конституцию Казахстана поддержали 74,8 % избирателей
Поправки в конституцию Казахстана поддержали более 70 процентов избирателей, свидетельствуют данные экзит-поллов. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T21:08
2022-06-05T21:08
2022-06-05T21:40
в мире
конституционный референдум в казахстане
касым-жомарт токаев
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 5 июн — РИА Новости. Поправки в конституцию Казахстана поддержали более 70 процентов избирателей, свидетельствуют данные экзит-поллов.Так, по информации института "Общественное мнение", за внесение изменений в основной закон проголосовали 74,8 процента избирателей. В то же время, по оценке института "Социс-А", эта цифра составляет 76,4 процента, а по данным института демократии — 79,4 процента.По предварительным данным Центризбиркома, явка на конституционном референдуме после закрытия всех участков, расположенных в республике, составила 68,44 процента. Согласно местному законодательству, он считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в плебисците.Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что произошедшая в январе 2022 году попытка государственного переворота подтвердила необходимость скорейшей политической модернизации страны, после чего поправки в основной закон были вынесены на референдум.Они призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправки снижают излишнюю концентрацию президентских полномочий. Так, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.Кроме того, вводится запрет на членство президента в политических партиях на период нахождения у власти. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов ЦИК, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет для близких родственников президента на занятие руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах.Некоторые поправки направлены на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе на создание конституционного суда, закрепление на конституционном уровне статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни. Кроме того, из обновленной конституции уберут упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.
https://ria.ru/20220601/kazakhstan-1792321354.html
https://ria.ru/20220605/referendum-1793313641.html
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в мире, конституционный референдум в казахстане, касым-жомарт токаев, казахстан
21:08 05.06.2022 (обновлено: 21:40 05.06.2022)
Exit poll: поправки в конституцию Казахстана поддержали 74,8 % избирателей
Exit poll: поправки в конституцию Казахстана на референдуме поддержали 74,8 % избирателей
НУР-СУЛТАН, 5 июн — РИА Новости. Поправки в конституцию Казахстана поддержали более 70 процентов избирателей, свидетельствуют данные экзит-поллов.
Так, по информации института "Общественное мнение", за внесение изменений в основной закон проголосовали 74,8 процента избирателей. В то же время, по оценке института "Социс-А", эта цифра составляет 76,4 процента, а по данным института демократии — 79,4 процента.
По предварительным данным Центризбиркома, явка на конституционном референдуме после закрытия всех участков, расположенных в республике, составила 68,44 процента. Согласно местному законодательству, он считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в плебисците.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
заявил, что произошедшая в январе 2022 году попытка государственного переворота подтвердила необходимость скорейшей политической модернизации страны, после чего поправки в основной закон были вынесены на референдум.
Они призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправки снижают излишнюю концентрацию президентских полномочий. Так, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.
Кроме того, вводится запрет на членство президента в политических партиях на период нахождения у власти. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов ЦИК, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет для близких родственников президента на занятие руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах.
Некоторые поправки направлены на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе на создание конституционного суда, закрепление на конституционном уровне статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни. Кроме того, из обновленной конституции уберут упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.