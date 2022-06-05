https://ria.ru/20220605/iyul-1793293771.html

Ко Дню России в Москве будет тепло, воздух может прогреться до +28

Ко Дню России в Москве будет тепло, воздух может прогреться до +28 - РИА Новости, 05.06.2022

Ко Дню России в Москве будет тепло, воздух может прогреться до +28

Ко Дню России в Москве будет по-июльски тепло, воздух может прогреться до плюс 28, что по климату на месяц опережает календарь, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T16:34

2022-06-05T16:34

2022-06-05T16:47

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ко Дню России в Москве будет по-июльски тепло, воздух может прогреться до плюс 28, что по климату на месяц опережает календарь, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В предстоящую неделю лето будет набирать ход, и ближе к следующим выходным столбики термометров покажут июльские значения. С понедельника до четверга синоптическая ситуация в Центральной России, в частности в Москве, обусловится погожим антициклоном. Ночная температура постепенно повысится с плюс 6 - плюс 11, до плюс 10 - плюс 15, а днем воздух прогреется июньским солнцем с плюс 18 - плюс 23 в начале недели, до плюс 22 - плюс 27 в конце", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, в пятницу и выходные атмосфера из-за интенсивного прогрева и насыщением водяным паром станет неустойчивой, а значит, местами пройдут скоротечные грозовые дожди."Под утро уже не ниже плюс 12 - плюс 17, а после полудня столбики термометров поднимутся до плюс 23 - плюс 28, что по климату на месяц опережает календарь и больше характерно для макушки лета. Естественно, в таких благоприятных условиях температура воды в реках и озерах будет медленно расти, но нижнего предела комфорта в плюс 18 - плюс 20 достигнет лишь к середине месяца, когда в средней полосе России можно будет открывать купальный сезон", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20220604/moskva-1793149663.html

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москва, общество, россия