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Ко Дню России в Москве будет тепло, воздух может прогреться до +28 - РИА Новости, 05.06.2022
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Ко Дню России в Москве будет тепло, воздух может прогреться до +28
Ко Дню России в Москве будет тепло, воздух может прогреться до +28 - РИА Новости, 05.06.2022
Ко Дню России в Москве будет тепло, воздух может прогреться до +28
Ко Дню России в Москве будет по-июльски тепло, воздух может прогреться до плюс 28, что по климату на месяц опережает календарь, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T16:34
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москва
общество
россия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ко Дню России в Москве будет по-июльски тепло, воздух может прогреться до плюс 28, что по климату на месяц опережает календарь, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В предстоящую неделю лето будет набирать ход, и ближе к следующим выходным столбики термометров покажут июльские значения. С понедельника до четверга синоптическая ситуация в Центральной России, в частности в Москве, обусловится погожим антициклоном. Ночная температура постепенно повысится с плюс 6 - плюс 11, до плюс 10 - плюс 15, а днем воздух прогреется июньским солнцем с плюс 18 - плюс 23 в начале недели, до плюс 22 - плюс 27 в конце", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, в пятницу и выходные атмосфера из-за интенсивного прогрева и насыщением водяным паром станет неустойчивой, а значит, местами пройдут скоротечные грозовые дожди."Под утро уже не ниже плюс 12 - плюс 17, а после полудня столбики термометров поднимутся до плюс 23 - плюс 28, что по климату на месяц опережает календарь и больше характерно для макушки лета. Естественно, в таких благоприятных условиях температура воды в реках и озерах будет медленно расти, но нижнего предела комфорта в плюс 18 - плюс 20 достигнет лишь к середине месяца, когда в средней полосе России можно будет открывать купальный сезон", - добавил Тишковец.
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москва, общество, россия
16:34 05.06.2022 (обновлено: 16:47 05.06.2022)
 
Ко Дню России в Москве будет тепло, воздух может прогреться до +28

Ко Дню России в Москве будет по - июльски тепло, воздух может прогреться до +28

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПтицы в Московском зоопарке
Птицы в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Птицы в Московском зоопарке. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ко Дню России в Москве будет по-июльски тепло, воздух может прогреться до плюс 28, что по климату на месяц опережает календарь, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В предстоящую неделю лето будет набирать ход, и ближе к следующим выходным столбики термометров покажут июльские значения. С понедельника до четверга синоптическая ситуация в Центральной России, в частности в Москве, обусловится погожим антициклоном. Ночная температура постепенно повысится с плюс 6 - плюс 11, до плюс 10 - плюс 15, а днем воздух прогреется июньским солнцем с плюс 18 - плюс 23 в начале недели, до плюс 22 - плюс 27 в конце", - рассказал Тишковец.
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По словам синоптика, в пятницу и выходные атмосфера из-за интенсивного прогрева и насыщением водяным паром станет неустойчивой, а значит, местами пройдут скоротечные грозовые дожди.
"Под утро уже не ниже плюс 12 - плюс 17, а после полудня столбики термометров поднимутся до плюс 23 - плюс 28, что по климату на месяц опережает календарь и больше характерно для макушки лета. Естественно, в таких благоприятных условиях температура воды в реках и озерах будет медленно расти, но нижнего предела комфорта в плюс 18 - плюс 20 достигнет лишь к середине месяца, когда в средней полосе России можно будет открывать купальный сезон", - добавил Тишковец.
Кулинарные шоу, танцы и сапбординг: в Москве началась "Рыбная неделя"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Уже в день открытия, в пятницу, стало ясно, что начинается масштабный кулинарный праздник. Тверская площадь превратилась в настоящее морское царство с красивыми декорациями и зонами для тематических мероприятий.

Первые уже состоялись: детям по душе пришлись занятия по Азбуке Морзе в Морской академии, взрослым —кулинарное шоу, на котором шеф-повар показал, как готовить барабульку с гарниром у себя дома.

Посетители фестиваля Рыбная неделя на открывшемся рыбном рынке между Манежной площадью и площадью Революции в Москве
1 из 9

Уже в день открытия, в пятницу, стало ясно, что начинается масштабный кулинарный праздник. Тверская площадь превратилась в настоящее морское царство с красивыми декорациями и зонами для тематических мероприятий.

Первые уже состоялись: детям по душе пришлись занятия по Азбуке Морзе в Морской академии, взрослым —кулинарное шоу, на котором шеф-повар показал, как готовить барабульку с гарниром у себя дома.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

А чтобы всем желающим было проще найти ингредиенты для домашних экспериментов, на переходе от Манежной к Площади Революции открыли Рыбный рынок. Камчатский краб, черноморские мидии, каспийская сельдь, магаданские креветки, барабулька и кефаль — чего только нет на его прилавках!

Открытие фестиваля Рыбная неделя в Москве
2 из 9

А чтобы всем желающим было проще найти ингредиенты для домашних экспериментов, на переходе от Манежной к Площади Революции открыли Рыбный рынок. Камчатский краб, черноморские мидии, каспийская сельдь, магаданские креветки, барабулька и кефаль — чего только нет на его прилавках!

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Афиша оставшихся шести фестивальных дней — еще разнообразнее и насыщеннее: гастроточки с образовательной и развлекательной программой откроются сразу на 23 площадках по всему городу.

Посетители фестиваля Рыбная неделя на открывшемся рыбном рынке между Манежной площадью и площадью Революции в Москве
3 из 9

Афиша оставшихся шести фестивальных дней — еще разнообразнее и насыщеннее: гастроточки с образовательной и развлекательной программой откроются сразу на 23 площадках по всему городу.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На Тверской, например, гостей научат вязать морские узлы и создавать из них украшения для одежды, на Профсоюзной, Митинской и Городецкой улицах пройдут танцевальные мастер-классы, а на Манежной площади покажут, как готовить необычные блюда из рыбы и морепродуктов.

Креветки во время фестиваля Рыбная неделя на открывшемся рыбном рынке между Манежной площадью и площадью Революции в Москве
4 из 9

На Тверской, например, гостей научат вязать морские узлы и создавать из них украшения для одежды, на Профсоюзной, Митинской и Городецкой улицах пройдут танцевальные мастер-классы, а на Манежной площади покажут, как готовить необычные блюда из рыбы и морепродуктов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Кстати, на кулинарных занятиях (а их запланировано почти 400!) ждут не только взрослых, но и совсем юных гостей. Им расскажут, как лепить из марципана морских обитателей и раскрашивать пряничных рыбок.

Торговля во время фестиваля Рыбная неделя на открывшемся рыбном рынке между Манежной площадью и площадью Революции в Москве
5 из 9

Кстати, на кулинарных занятиях (а их запланировано почти 400!) ждут не только взрослых, но и совсем юных гостей. Им расскажут, как лепить из марципана морских обитателей и раскрашивать пряничных рыбок.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В программу также войдут лекции от опытных рыбаков, мастер-классы по оригами и живописи, выступления музыкальных коллективов и, конечно же, ярмарки с продукцией от производителей из Астрахани, Якутии, Мурманска, с Дальнего Востока и Черноморского побережья.

Юный посетитель фестиваля Рыбная неделя на открывшемся рыбном рынке между Манежной площадью и площадью Революции в Москве
6 из 9

В программу также войдут лекции от опытных рыбаков, мастер-классы по оригами и живописи, выступления музыкальных коллективов и, конечно же, ярмарки с продукцией от производителей из Астрахани, Якутии, Мурманска, с Дальнего Востока и Черноморского побережья.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Площадки будут работать с 11 до 21 в будни и с 10 до 22 в выходные. Расписание мероприятий можно посмотреть на сайте "Московских сезонов".

Посетители фестиваля Рыбная неделя на открывшемся рыбном рынке между Манежной площадью и площадью Революции в Москве
7 из 9

Площадки будут работать с 11 до 21 в будни и с 10 до 22 в выходные. Расписание мероприятий можно посмотреть на сайте "Московских сезонов".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Для тех, кто хочет просто дегустировать, не тратя время на готовку, есть выход: в течение всего фестиваля (он продлится до 5 июня) можно заказать специалитеты в более чем 500 столичных ресторанах. В меню — копченые на льду креветки, кета с зеленым маслом, палтус-дог и многое другое. Наверняка один из них — рядом с вашим домом.

Посетители фестиваля Рыбная неделя на открывшемся рыбном рынке между Манежной площадью и площадью Революции в Москве
8 из 9

Для тех, кто хочет просто дегустировать, не тратя время на готовку, есть выход: в течение всего фестиваля (он продлится до 5 июня) можно заказать специалитеты в более чем 500 столичных ресторанах. В меню — копченые на льду креветки, кета с зеленым маслом, палтус-дог и многое другое. Наверняка один из них — рядом с вашим домом.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Приятным бонусом для любителей активного образа жизни (и всех, кто боится набрать лишние килограммы на таких гастрофестивалях) станет спортивная программа. Можно принять участие в заплыве на стилизованных каноэ "Дракон" на Гольяновском пруду или покататься на сапбордах.

Ожидается, что на воду в Большом Строгинском затоне одновременно спустятся около 300 серферов! Количество мест ограничено, поэтому чем быстрее зарегистрируетесь, тем больше шансов попасть на одно из самых ярких и запоминающихся событий фестиваля.

Посетитель фестиваля Рыбная неделя фотографирует рыбу на открывшемся рыбном рынке между Манежной площадью и площадью Революции в Москве
9 из 9

Приятным бонусом для любителей активного образа жизни (и всех, кто боится набрать лишние килограммы на таких гастрофестивалях) станет спортивная программа. Можно принять участие в заплыве на стилизованных каноэ "Дракон" на Гольяновском пруду или покататься на сапбордах.

Ожидается, что на воду в Большом Строгинском затоне одновременно спустятся около 300 серферов! Количество мест ограничено, поэтому чем быстрее зарегистрируетесь, тем больше шансов попасть на одно из самых ярких и запоминающихся событий фестиваля.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 9

Уже в день открытия, в пятницу, стало ясно, что начинается масштабный кулинарный праздник. Тверская площадь превратилась в настоящее морское царство с красивыми декорациями и зонами для тематических мероприятий.

Первые уже состоялись: детям по душе пришлись занятия по Азбуке Морзе в Морской академии, взрослым —кулинарное шоу, на котором шеф-повар показал, как готовить барабульку с гарниром у себя дома.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 9

А чтобы всем желающим было проще найти ингредиенты для домашних экспериментов, на переходе от Манежной к Площади Революции открыли Рыбный рынок. Камчатский краб, черноморские мидии, каспийская сельдь, магаданские креветки, барабулька и кефаль — чего только нет на его прилавках!

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 9

Афиша оставшихся шести фестивальных дней — еще разнообразнее и насыщеннее: гастроточки с образовательной и развлекательной программой откроются сразу на 23 площадках по всему городу.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 9

На Тверской, например, гостей научат вязать морские узлы и создавать из них украшения для одежды, на Профсоюзной, Митинской и Городецкой улицах пройдут танцевальные мастер-классы, а на Манежной площади покажут, как готовить необычные блюда из рыбы и морепродуктов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 9

Кстати, на кулинарных занятиях (а их запланировано почти 400!) ждут не только взрослых, но и совсем юных гостей. Им расскажут, как лепить из марципана морских обитателей и раскрашивать пряничных рыбок.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 9

В программу также войдут лекции от опытных рыбаков, мастер-классы по оригами и живописи, выступления музыкальных коллективов и, конечно же, ярмарки с продукцией от производителей из Астрахани, Якутии, Мурманска, с Дальнего Востока и Черноморского побережья.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 9

Площадки будут работать с 11 до 21 в будни и с 10 до 22 в выходные. Расписание мероприятий можно посмотреть на сайте "Московских сезонов".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 9

Для тех, кто хочет просто дегустировать, не тратя время на готовку, есть выход: в течение всего фестиваля (он продлится до 5 июня) можно заказать специалитеты в более чем 500 столичных ресторанах. В меню — копченые на льду креветки, кета с зеленым маслом, палтус-дог и многое другое. Наверняка один из них — рядом с вашим домом.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 9

Приятным бонусом для любителей активного образа жизни (и всех, кто боится набрать лишние килограммы на таких гастрофестивалях) станет спортивная программа. Можно принять участие в заплыве на стилизованных каноэ "Дракон" на Гольяновском пруду или покататься на сапбордах.

Ожидается, что на воду в Большом Строгинском затоне одновременно спустятся около 300 серферов! Количество мест ограничено, поэтому чем быстрее зарегистрируетесь, тем больше шансов попасть на одно из самых ярких и запоминающихся событий фестиваля.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
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