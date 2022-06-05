Ко Дню России в Москве будет тепло, воздух может прогреться до +28

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Уже в день открытия, в пятницу, стало ясно, что начинается масштабный кулинарный праздник. Тверская площадь превратилась в настоящее морское царство с красивыми декорациями и зонами для тематических мероприятий.
Первые уже состоялись: детям по душе пришлись занятия по Азбуке Морзе в Морской академии, взрослым —кулинарное шоу, на котором шеф-повар показал, как готовить барабульку с гарниром у себя дома.
Уже в день открытия, в пятницу, стало ясно, что начинается масштабный кулинарный праздник. Тверская площадь превратилась в настоящее морское царство с красивыми декорациями и зонами для тематических мероприятий.
Первые уже состоялись: детям по душе пришлись занятия по Азбуке Морзе в Морской академии, взрослым —кулинарное шоу, на котором шеф-повар показал, как готовить барабульку с гарниром у себя дома.
А чтобы всем желающим было проще найти ингредиенты для домашних экспериментов, на переходе от Манежной к Площади Революции открыли Рыбный рынок. Камчатский краб, черноморские мидии, каспийская сельдь, магаданские креветки, барабулька и кефаль — чего только нет на его прилавках!
А чтобы всем желающим было проще найти ингредиенты для домашних экспериментов, на переходе от Манежной к Площади Революции открыли Рыбный рынок. Камчатский краб, черноморские мидии, каспийская сельдь, магаданские креветки, барабулька и кефаль — чего только нет на его прилавках!
Афиша оставшихся шести фестивальных дней — еще разнообразнее и насыщеннее: гастроточки с образовательной и развлекательной программой откроются сразу на 23 площадках по всему городу.
Афиша оставшихся шести фестивальных дней — еще разнообразнее и насыщеннее: гастроточки с образовательной и развлекательной программой откроются сразу на 23 площадках по всему городу.
На Тверской, например, гостей научат вязать морские узлы и создавать из них украшения для одежды, на Профсоюзной, Митинской и Городецкой улицах пройдут танцевальные мастер-классы, а на Манежной площади покажут, как готовить необычные блюда из рыбы и морепродуктов.
На Тверской, например, гостей научат вязать морские узлы и создавать из них украшения для одежды, на Профсоюзной, Митинской и Городецкой улицах пройдут танцевальные мастер-классы, а на Манежной площади покажут, как готовить необычные блюда из рыбы и морепродуктов.
Кстати, на кулинарных занятиях (а их запланировано почти 400!) ждут не только взрослых, но и совсем юных гостей. Им расскажут, как лепить из марципана морских обитателей и раскрашивать пряничных рыбок.
Кстати, на кулинарных занятиях (а их запланировано почти 400!) ждут не только взрослых, но и совсем юных гостей. Им расскажут, как лепить из марципана морских обитателей и раскрашивать пряничных рыбок.
В программу также войдут лекции от опытных рыбаков, мастер-классы по оригами и живописи, выступления музыкальных коллективов и, конечно же, ярмарки с продукцией от производителей из Астрахани, Якутии, Мурманска, с Дальнего Востока и Черноморского побережья.
В программу также войдут лекции от опытных рыбаков, мастер-классы по оригами и живописи, выступления музыкальных коллективов и, конечно же, ярмарки с продукцией от производителей из Астрахани, Якутии, Мурманска, с Дальнего Востока и Черноморского побережья.
Площадки будут работать с 11 до 21 в будни и с 10 до 22 в выходные. Расписание мероприятий можно посмотреть на сайте "Московских сезонов".
Площадки будут работать с 11 до 21 в будни и с 10 до 22 в выходные. Расписание мероприятий можно посмотреть на сайте "Московских сезонов".
Для тех, кто хочет просто дегустировать, не тратя время на готовку, есть выход: в течение всего фестиваля (он продлится до 5 июня) можно заказать специалитеты в более чем 500 столичных ресторанах. В меню — копченые на льду креветки, кета с зеленым маслом, палтус-дог и многое другое. Наверняка один из них — рядом с вашим домом.
Для тех, кто хочет просто дегустировать, не тратя время на готовку, есть выход: в течение всего фестиваля (он продлится до 5 июня) можно заказать специалитеты в более чем 500 столичных ресторанах. В меню — копченые на льду креветки, кета с зеленым маслом, палтус-дог и многое другое. Наверняка один из них — рядом с вашим домом.
Приятным бонусом для любителей активного образа жизни (и всех, кто боится набрать лишние килограммы на таких гастрофестивалях) станет спортивная программа. Можно принять участие в заплыве на стилизованных каноэ "Дракон" на Гольяновском пруду или покататься на сапбордах.
Ожидается, что на воду в Большом Строгинском затоне одновременно спустятся около 300 серферов! Количество мест ограничено, поэтому чем быстрее зарегистрируетесь, тем больше шансов попасть на одно из самых ярких и запоминающихся событий фестиваля.
Приятным бонусом для любителей активного образа жизни (и всех, кто боится набрать лишние килограммы на таких гастрофестивалях) станет спортивная программа. Можно принять участие в заплыве на стилизованных каноэ "Дракон" на Гольяновском пруду или покататься на сапбордах.
Ожидается, что на воду в Большом Строгинском затоне одновременно спустятся около 300 серферов! Количество мест ограничено, поэтому чем быстрее зарегистрируетесь, тем больше шансов попасть на одно из самых ярких и запоминающихся событий фестиваля.
Уже в день открытия, в пятницу, стало ясно, что начинается масштабный кулинарный праздник. Тверская площадь превратилась в настоящее морское царство с красивыми декорациями и зонами для тематических мероприятий.
Первые уже состоялись: детям по душе пришлись занятия по Азбуке Морзе в Морской академии, взрослым —кулинарное шоу, на котором шеф-повар показал, как готовить барабульку с гарниром у себя дома.
А чтобы всем желающим было проще найти ингредиенты для домашних экспериментов, на переходе от Манежной к Площади Революции открыли Рыбный рынок. Камчатский краб, черноморские мидии, каспийская сельдь, магаданские креветки, барабулька и кефаль — чего только нет на его прилавках!
Афиша оставшихся шести фестивальных дней — еще разнообразнее и насыщеннее: гастроточки с образовательной и развлекательной программой откроются сразу на 23 площадках по всему городу.
На Тверской, например, гостей научат вязать морские узлы и создавать из них украшения для одежды, на Профсоюзной, Митинской и Городецкой улицах пройдут танцевальные мастер-классы, а на Манежной площади покажут, как готовить необычные блюда из рыбы и морепродуктов.
Кстати, на кулинарных занятиях (а их запланировано почти 400!) ждут не только взрослых, но и совсем юных гостей. Им расскажут, как лепить из марципана морских обитателей и раскрашивать пряничных рыбок.
В программу также войдут лекции от опытных рыбаков, мастер-классы по оригами и живописи, выступления музыкальных коллективов и, конечно же, ярмарки с продукцией от производителей из Астрахани, Якутии, Мурманска, с Дальнего Востока и Черноморского побережья.
Площадки будут работать с 11 до 21 в будни и с 10 до 22 в выходные. Расписание мероприятий можно посмотреть на сайте "Московских сезонов".
Для тех, кто хочет просто дегустировать, не тратя время на готовку, есть выход: в течение всего фестиваля (он продлится до 5 июня) можно заказать специалитеты в более чем 500 столичных ресторанах. В меню — копченые на льду креветки, кета с зеленым маслом, палтус-дог и многое другое. Наверняка один из них — рядом с вашим домом.
Приятным бонусом для любителей активного образа жизни (и всех, кто боится набрать лишние килограммы на таких гастрофестивалях) станет спортивная программа. Можно принять участие в заплыве на стилизованных каноэ "Дракон" на Гольяновском пруду или покататься на сапбордах.
Ожидается, что на воду в Большом Строгинском затоне одновременно спустятся около 300 серферов! Количество мест ограничено, поэтому чем быстрее зарегистрируетесь, тем больше шансов попасть на одно из самых ярких и запоминающихся событий фестиваля.